Что делать в случае вторжения и чрезвычайной ситуации: советы КГГА

Чиновники Киевской городской государственной администрации разработали памятку о том, как действовать в случае боевых действий или в других экстренных ситуациях. На официальном портале КГГА опубликовали инструкции, что делать после сигнала системы оповещения и как эвакуироваться школам.

«Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. Предприятия обеспечиваются гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и интернета. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно известить людей и дать четкий инструктаж», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как действовать школам?

Школа должна сообщить ответственному дежурному района о чрезвычайной ситуации.

Эвакуацию должно проводить только ответственное лицо по звуковому сигналу, который активирует администрация или обнаруживший экстренную ситуацию.

Необходимо открыть все эвакуационные выходы из здания и убедиться, что посетители и работники начали эвакуацию.

Следует напомнить детям, что главная цель эвакуации — это их безопасность.

Обязательно нужно объяснить детям правила эвакуации:

— не говорить;

— не бежать;

— не толкаться;

— не возвращаться.

Помимо этого даны рекомендации ответственным лицам:

— проверить отключение и обесточивание всех технических средств и осветительных приборов, закрыть двери и окна;

— проверить безопасность маршрута для эвакуации;

— при эвакуации можно объединять два класса. Тогда при перемещении один учитель должен возглавлять колонну детей, а другой — замыкать;

— помочь детям с инвалидностью и маленьким детям;

— по прибытии на предопределенное место, проверить присутствие всех детей по списку;

— оставаться со своим классом и просить учащихся быть вместе, никуда не расходиться;

Если на улице звучат выстрелы, следует:

— лечь и оглянуться;

— выбрать ближайшее укрытие и пробраться к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытиями могут быть выступы домов, памятники, бетонные столбы или бордюры;

— если опасность исчезла, вернуться в классы, соблюдая те же правила.

Что нужно делать в чрезвычайной ситуации?

— Включите теле- и радиоканалы местного уровня, слушайте сигналы сирен и громкоговорителей.

— Внимательно прослушайте сообщения о чрезвычайной ситуации и порядке ваших действий.

— Четко выполняйте распоряжения спасательных служб.

— При эвакуации выключите дома электроэнергию, перекройте газ и воду.

— Возьмите тревожный чемодан и направляйтесь в хранилище или сборный пункт эвакуации.

— Заранее выясните расположение ближайшего укрытия.

— QR-коды с подробными инструкциями можно просмотреть здесь или на картинке ниже.

По материалам: «Украинская правда.Жизнь»