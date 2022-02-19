Что делать в случае вторжения и чрезвычайной ситуации: советы КГГА

Чиновники Киевской городской государственной администрации разработали памятку о том, как действовать в случае боевых действий или в других экстренных ситуациях. На официальном портале КГГА опубликовали инструкции, что делать после сигнала системы оповещения и как эвакуироваться школам.
«Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. Предприятия обеспечиваются гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и интернета. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно известить людей и дать четкий инструктаж», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Как действовать школам?
Школа должна сообщить ответственному дежурному района о чрезвычайной ситуации.
Эвакуацию должно проводить только ответственное лицо по звуковому сигналу, который активирует администрация или обнаруживший экстренную ситуацию.
Необходимо открыть все эвакуационные выходы из здания и убедиться, что посетители и работники начали эвакуацию.
Следует напомнить детям, что главная цель эвакуации — это их безопасность.
Обязательно нужно объяснить детям правила эвакуации:
— не говорить;
— не бежать;
— не толкаться;
— не возвращаться.
Помимо этого даны рекомендации ответственным лицам:
— проверить отключение и обесточивание всех технических средств и осветительных приборов, закрыть двери и окна;
— проверить безопасность маршрута для эвакуации;
— при эвакуации можно объединять два класса. Тогда при перемещении один учитель должен возглавлять колонну детей, а другой — замыкать;
— помочь детям с инвалидностью и маленьким детям;
— по прибытии на предопределенное место, проверить присутствие всех детей по списку;
— оставаться со своим классом и просить учащихся быть вместе, никуда не расходиться;
Если на улице звучат выстрелы, следует:
— лечь и оглянуться;
— выбрать ближайшее укрытие и пробраться к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытиями могут быть выступы домов, памятники, бетонные столбы или бордюры;
— если опасность исчезла, вернуться в классы, соблюдая те же правила.
Что нужно делать в чрезвычайной ситуации?
— Включите теле- и радиоканалы местного уровня, слушайте сигналы сирен и громкоговорителей.
— Внимательно прослушайте сообщения о чрезвычайной ситуации и порядке ваших действий.
— Четко выполняйте распоряжения спасательных служб.
— При эвакуации выключите дома электроэнергию, перекройте газ и воду.
— Возьмите тревожный чемодан и направляйтесь в хранилище или сборный пункт эвакуации.
— Заранее выясните расположение ближайшего укрытия.
— QR-коды с подробными инструкциями можно просмотреть здесь или на картинке ниже.
По материалам: «Украинская правда.Жизнь»