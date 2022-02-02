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Дайджест > «Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Агата Кловская
02.02.22 00:12
144
«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Рост цен на отопление и полиэтиленовые пакеты, девальвация доллара и увеличенные зарплаты полицейским: февраль внесет ряд существенных изменений в жизнь украинцев.

«Обозреватель» разбирался в том, что нас ждет в последнем месяце зимы 2022 г.

Тарифы не изменятся, но коммуналка подорожает

В январе тарифы на коммуналку не изменились. Но при этом платить, как минимум, за отопление придется больше. Причина — январь оказался холодным месяцем с относительно большим количеством морозных дней.

Такая ситуация повторяется из года в год, напоминает председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В прошлом году цены на отопление также обещали не поднимать, но в феврале «Киевтеплоэнерго» насчитали высокие платежки из-за морозов. Поскольку морозы только начинаются, по словам эксперта, не исключено, что ситуация может повториться.

«Пока мы получили только платежки за декабрь, а у нас впереди январь-февраль, в основном два самых холодных месяца, которые влияют на платежку. Потому я бы не спешил с выводами, что мы „без стресса“ пройдем отопительный сезон. Я пока в этом не уверен», — объяснил эксперт.

Больше придется платить за пакетики

Украинские магазины уже с 1 февраля обязаны продавать пластиковые пакеты по ценам не ниже 2 грн. Сейчас супермаркеты предоставляют покупателям пакеты по 1-12 копеек, то есть цены вырастут в несколько десятков раз.

Минимальные цены на полиэтиленовые кульки определил Кабинет министров. Супермаркеты имеют право продавать пакеты дороже, но не дешевле, чем по таким ценам:

— 2 грн — за пакет без ручек и боковых складок;

— 2,5 грн — за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

— 3 грн — за пакет с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Подробнее об этом читайте здесь.

Зарплаты: полицейские станут получать больше

В Украине, как заявили в Министерстве внутренних дел, в феврале повышение зарплат полицейским составит 10% по сравнению с прошлым годом. Частично прибавку в 5% получила часть правоохранителей в январе.

К слову, на данный момент патрульный полицейский в Киевской области может зарабатывать около 13,2 тыс. грн, при этом ему практически ежедневно приходится сталкиваться с уличной преступностью, рисковать своей жизнью. В это же время охранник в супермаркете может зарабатывать 15-16 тыс. грн (согласно кадровому порталу), а охранник в специализированных структурах — 20-25 тыс. грн.

«С 1 февраля повышение заработной платы будет касаться каждого работника полиции. Мы понимаем, что это начало, и на работу Национальной полиции Украины обратили внимание высшие должностные лица государства», — цитирует сайт МВД главу Нацполиции Игоря Клименко.

Впрочем, рост на 10% не компенсирует даже реальный уровень инфляции в Украине за 2021 год. Поэтому на ощутимый рост доходов правоохранителям рассчитывать не стоит.

Новый курс доллара

Еще один важный момент — возможная девальвация доллара. В январе курс достиг отметки в 28,8 грн/$, а в феврале, как считают эксперты, может перешагнуть важную отметку в 29 грн/$. «Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 29,5 грн, аналичный доллар в банках — по 29,4/29,6 грн», — рассказывает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Этот прогноз — один из самых негативных для украинской валюты. Отметим, в условиях, когда гривня уже поднялась на вторую позицию в мире (после российского рубля) по уровню девальвации, реализация такого сценария может привести к доминирующему положению в списке самых быстро дешевеющих валют.

Андрей Шевчишин из ForexClub cчитает, что гривна действительно может перешагнуть отметку в 29 грн/$, однако называет более оптимистичный сценарий. «На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 грн/$, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудить нерезидентов возобновить активные продажи», — говорит аналитик.

Все дело в том, что Украина оказалась на пороге экономического кризиса и фактически попала в ситуацию «идеального шторма». Совпал целый ряд маловероятных негативных факторов: пандемия коронавируса, энергетический кризис и угроза нового военного вторжения со стороны РФ.

При этом вывод средств инвесторов негативно влияет на гривну, ведь они продают ее и покупают доллар. И этот фактор влияния на валютный рынок не имеет ничего общего с экономикой. Поэтому аналитики не берутся предсказывать, насколько сокрушительными могут быть последствия. Однако все эксперты отмечают: само по себе дальнейшее нагнетание обстановки станет ощутимым ударом.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: общество, доллар, тарифы, гривна, цена, экономика, тепло, супермаркет, пластик, курс валют, девальвация, коммунальные тарифы, коммунальные платежи, экология, зарплата, Национальная полиция Украины, пакет

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