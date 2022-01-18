Камбэк Нового года, или Как Порошенко в Украину возвращался

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенкос шумом вернулся в Украину, сразу же присвоив себе лавры «главного оппозиционера» на фоне обвинений в государственной измене.

Устраивать шоу ему не привыкать, но вот готов ли Петр Алексеевич к настоящим жертвам в борьбе с властью? О том, как все произошло, читайте в репортаже «Апострофа».

Еще задолго до не единожды анонсированного возвращения лидера «Евросолидарности» было понятно, что его команда вместе со сторонниками будет пытаться максимально использовать это возвращение в свою пользу, устроив из него яркое шоу.

Именно так и вышло: еще ночью в направлении столичного аэропорта выдвинулись колонны с машинами и автобусами приверженцев Порошенко, которых собирали со всей Украины. Один из соратников пятого президента, нардеп Алексей Гончаренко, утверждает, что полиция якобы препятствовала в проезде в столицу жаждущим поддержать своего политического кумира.

Те, кто попали в аэропорт, еще рано утром начали готовить все для предстоящего митинга. Примечательно, что полиция спокойно позволила завести для этого всю нужную технику: ради справедливости, стоит отметить, что во времена Януковича такого лояльного отношения от силовиков можно было не ждать.

В результате под терминалом «А» собралось где-то около двух тысяч сторонников экс-президента. Кстати, поговаривают, что дата прибытия Порошенко была избрана вовсе не исходя из каких-то совпадений с годовщинами неких событий, о чем заявлял сам Порошенко: дескать, его приезд похож на возвращением российского оппозиционера Алексея Навального в Россию, которое случилось именно 17 января. Ходят слухи, что все было гораздо прозаичнее: люди хотели праздновать, а не ехать встречать любимого вождя — как говорят у нас, «давайте після свят».

Сторонники Порошенко возле аэропорта Жуляны

Сторонники пятого президента отнеслись к мероприятию со всей серьезностью и покреативили с лозунгами на плакатах: «Порох есть. Дадим огня», «Вернем достоинство», «Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин», «Киев за Пороха», «Руки геть від Порошенка», «До булавы треба головы», «Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя».

Дежурным креативом до прилета основной части команды (а с Порошенко должны были прибыть Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Михаил Забродский, София Федына и другие известные «евросолидаристы») развлекали народ экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян и бывший спикер парламента Андрей Парубий.

В самом терминале «А», а еще точнее — в зоне прилета — собралось так много журналистской братии, что было просто не протолкнуться. В конце концов мучительное ожидание закончилось: нардеп Гончаренко начал стрим прямо из зоны паспортного контроля, из которого было понятно, что к Порошенко подошли следователи ГБР, которые забрали его паспорт, около 15 минут совещались, и наконец-то пропустили через пограничный контроль. С явным триумфом на лице Порошенко вышел в зону прилета, начав громко жаловаться на то, что его пытались не впустить в Украину.

В этой связи появилась даже версия, что Порошенко все же должны были задержать во время прохождения паспортного контроля в Жулянах и доставить в Печерский суд. Соответствующее определение суда якобы было на руках у силовиков, но между представителями ГБР и Госпогранслужбы возник конфликт и дискуссия, потому что никто из них не хотел везти Порошенко в Печерский суд. Госпогранслужба переводила эту миссию на ГБР, а те — наоборот. В результате якобы решили, пусть едет в суд сам...

По словам пятого президента, часть правоохранителей «переоделась» в пограничников и пытались не пустить на территорию Украины, начав сомневаться, что он — Порошенко. По мнению пятого президента, власть откровенно испугалась его приезда и «отдавала незаконные приказы силовикам, все силы направив на борьбу с оппозицией».

Кстати, в Госбюро расследований Украины в этой связи заявили, что пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд прямо в аэропорту, но он отказался ее принять. Очень яркий симптом слабости силовой вертикали государства, не находите? Стоит отметить, что через своего заместителя Олега Татарова силовую вертикаль в государстве курирует глава ОП Андрей Ермак.

Военнослужащие Национальной гвардии в аэропорту

Но вернемся непосредственно к прибытию Порошенко. Буквально сразу после своего выхода в аэропорт Порошенко поблагодарил журналистов за то, что при них его не смогли задержать силовики.

От благодарностей в адрес СМИ «гетьман», как его любят называть почитатели, перешел к благодарностям соратникам, которые, дескать, показали пример объединения. Тут, кстати, можно и поспорить.

Дело вот в чем: не очень удачно, прямо перед приездом своего политического партнера, заболел ковидом столичный мэр Виталий Кличко. Пришли поддержать своего соратника только представители «Справи громад» и «Демсокиры». Последняя — в лице ее лидера Юрия Гудыменко.

В результате среди представителей других политических сил, которые пришли поддержать Порошенко, оказались представители «Голоса» Кира Рудык и Роман Костенко. Что и говорить, поддержка «всеобъемлюща» — не то, что в недоброй памяти времена Януковича, преследовавшего Юлию Тимошенко, которую поддерживал так или иначе весь спектр тогдашней оппозиции.

Призвав оппозицию, самопровозглашенным лидером которой себя считает, Порошенко начал упрекать Владимира Зеленского в том, что тот «членом играл на рояле», изображая, что это «и есть культура его страны».

«Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину», — сказал Порошенко, видимо, забыв о своих виллах в Испании.

Закончив свою крайне пафосную и напыщенную речь, Порошенко заявил в стиле Терминатора, что «I`ll be back».

После того, как митинг у аэропорта неторопливо свернулся, его участники (правда, далеко не все — многие депутаты местных советов от ЕС массово разъехались по домам, не дожидаясь финала) перекочевали под суд, который начался с опозданием на час. «Слуги», конечно же, не преминули обвинить Порошенко в проплаченности митинга. Главным «обличителем» пятого президента стал скандальный нардеп Юрий Камельчук.

«Люди приглашены. Часть, мне кажется, работают за необлагаемые и никоим образом незадекларированные средства. К сожалению, поступало очень много информации от знакомых, за какую сумму предлагали. Кто-то говорил за 1500 грн, кто-то за 2000 грн., чтобы приехать и встретить. Это действительно со всей Украины людей приглашали. Первое, чтобы была хорошая картинка. Но не из всех регионов люди готовы были ехать», — проинформировал нардеп.

Судья знаменитого Печерского райсуда Алексей Соколов, которого, кстати, своим указом пожизненно назначил именно Порошенко, дал его защите немного времени для ознакомления с материалами дела. Через два часа заседание продолжилось: защита экс-президента продолжала настаивать, что он не имеет статуса подозреваемого, так как ему должным образом не вручили подозрение.

Пока в суде продолжались прения, а затем ожидание решения, под храмом Фемиды продолжали митинговать сторонники Порошенко, которых, правда, становилось все меньше и меньше, а вот силовиков, напротив, стало больше. Ближе к вечеру появился и автозак, от посадки в который собирались отбивать своего лидера приверженцы «Евросолидарности», но силовики, впрочем, вели себя вполне мирно.

Обвинение и защита продолжали стоять на своем до последнего, пока суд не удалился в комнату для совещаний, чтобы принять решение, и эта пауза затянулась до неприличия. В СМИ пустили слух о том, что судье якобы стало плохо, но эту информацию опровергли в канцелярии суда.

Алексей Соколов

Но дождаться судебного вердикта Петру Порошенко в этот день не судилось. Пятичасовое заседание закончилось тем, что Алексей Соколов перенес оглашение решения на среду, 19 января. Впрочем, особого желания арестовывать политика у судьи явно нет. Аргумент следователей о том, дескать, подозреваемый, пребывая на свободе, может надавить на свидетелей по делу не убедил жреца Фемиды. В результате Порошенко вместе с депутатами спокойно вышел из здания суда без каких-либо задержек со стороны правоохранителей.

По материалам: «Апостроф»