Деградация человечества – главная цель современной «демократизации»

Как показали события в Казахстане, чуть раньше в Армении, на Украине, несмотря на то, что постсоветское пространство осваивается Западом уже 30 лет, до сих пор не выделена главная цель этого освоения.

До сих пор политологи и эксперты любят погружаться в размышления о том, как «местные элиты не готовы к тому, чтобы строить собственное государство», как «местные элиты разочаровали свой народ и Запад своей этой неспособностью, неумением строить демократическое государство».

Но разве не пора задать себе вопрос — кто сказал, что Запад когда-либо планировал какое-либо развитие политической системы в постсоветских государствах?

Неужели до сих пор можно верить тому, что заявляют западные политики, воспринимать их заявленные намерения как искренние?

Как можно продолжать это делать вопреки тому, что происходит каждый день во всем пространстве, «освоенном» Западом уже несколько десятилетий?

Демократизация, соблюдение прав человека, развитие экономики, улучшение благосостояния народа не является целью Запада и никогда не являлась.

По крайней мере в течение последних 75 лет.

Демократизация — всего-лишь ширма, которую используют, чтобы под красивыми лозунгами скрыть главные цели и ОПРАВДАТЬ подлые, жестокие средства, применяемые для достижения этих целей.

Чем больше подлости и жестокости присутствует на практике, тем больше красивых слов нужно для того, чтобы легализовать это присутствие.

Какова же истинная цель демократизаторов?

Они вполне конкретная и долгосрочная.

Деградация и еще раз деградация!

Зачем? Ради превращение всего пространства жизни человечества в Зону Хаоса и Деградации, в зону не угасающих конфликтов, боли, страданий.

Чтобы узкому кругу привилегированных лиц можно было сохранить свое особое положение хозяев планеты вечно.

Такой выбор элитами сделан потому, что на нынешнем этапе развития человечества единственным спасением для элит «развитых» стран является максимально жесткая и принудительная деградация всех тех, кто не способен защитить себя.

Чтобы эти беззащитные могли упасть в своем развитии достаточно глубоко в прошлое, в достаточно тяжелое состояние, от которого будут восстанавливаться десятилетиями.

Чтобы инициаторы общечеловеческой деградации отрывались от своих жертв как можно дальше, желательно уже навсегда.

Украина, Грузия, Армения, Ирак, Сирия, Афганистан, Египет, Ливия, Югославия, Восточная Европа, Средняя Азия, Азербайджан, Турция, Иран и так далее — все осваивается и будет осваиваться дальше так, чтобы, под прикрытием самых красивых слов и призывов, происходили самые разрушительные процессы, чтобы увеличивалось количество конфликтов, горячих или тлеющих, военных или политических, экономических, финансовых, идеологических, религиозных — любых.

Все виды конфликтов подходят, если они помогают добиться главной цели — ДЕГРАДАЦИИ.

Давно пора об этом заявить открыто, если мы хотим остановить этот подлый и жестокий процесс, все-еще набирающий обороты лишь потому, что обман до сих пор возможен.

Не удивительно, что ни одна страна, которая была «демократизирована», так и не смогла по-настоящему развиться, избавиться от коррупции или от внутренних, внешних конфликтов, противоречий.

Наоборот, все страны постепенно погружаются в новые кризисы, новые конфликты и становятся более зависимыми от демократизаторов, наблюдающих за этим приятнейшим процессом из своего «Олимпа» и аплодирующих разным «аборигенам», усердно старающимся соответствовать требованиям алчных и жестоких, бессовестных «богов».

Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не раскроем публично истинную цель демократизаторов, пока не назовем вещи своими именами во всеуслышанье, не покажем смысл их усилий.

Откладывая мы теряем время, силы и способность адекватно, своевременно реагировать.

Все народы постсоветских государств изначально должны быть полноценно осведомлены нами о целях западных демократизаторов-деградаторов, чтобы развить у себя иммунитет к тому яду, которым будут отравлять их сознание международные информационные войска через СМИ, через своих агентов влияния, прошедших подготовку на разнообразных тренингах и курсах повышения квалификации информационных диверсантов.

Для нас укрепление иммунитета народов стран бывшего СССР, в первую очередь — народа России, задача первостепенной важности. Это возможно лишь в том случае, если информация о целях демократизаторов будет своевременно распространена и доведена до сознания почти каждого человека, живущего на территории бывшего СССР.

Несомненно, все остальные страны и народы заслуживают того, чтобы выработать в своем сознании противоядие от ядовитой лжи, от навязываемой им деградации под лозунгами демократизации.

Для каждой страны деградаторы найдут тот уникальный подход, который учитывает слабые места сознания конкретного народа и действует, получая минимальное сопротивление.

Чтобы этого не происходило, нужно применить ключи к раскрытию лжи демократоров-деградаторов.

Нужно добиться того, чтобы народы адекватно воспринимали безграничную алчность и жестокость нынешней западной элиты, понимали, что именно эти качества в первую очередь стоят за красивыми словами и проявлены в выборе целей, ради которых действует Запад, ради которых обманывает народы, разрушает государства, насаждает хаос и деградацию.

Народы должны знать, что процесс всеобщей деградации предполагает разные виды, скорости на разных территориях.

Странам нынешнего Евросоюза навязывается соответствующий тип деградации, с акцентом на нравственную принудительную деградацию с максимально ускоренными темпами, но замедленным экономическим кризисом.

Такой выбор сделан для того, чтобы нравственная деградация не получала сопротивление и происходила достаточно быстро, проникала глубоко, становясь необратимым.

Экономическая деградация и хаос планируется навязать после достижения планируемого уровня нравственной деградации.

Странам бывшего СССР предлагается вариант деградации с акцентом на экономику и религиозные, межнациональные конфликты.

Арабским и другим исламским странам тоже с учетом их специфики.

Принудительной деградации подлежат и Китай и Индия и все другие страны, включая США.

Это процесс трансформации мирового сообщества в целом, который хорошо продуман и методично реализуется уже в течение многих десятилетий.

Двигателем процесса является алчность некоторой части мировой элиты, наднациональной и объединенной силой своих пороков, а не по национальному или иному признаку.

Хотя науке лень заметить это, алчность является самой главной зависимостью, которая влияет на жизнь человечества, на все сферы деятельности человека.

Именно она принуждает человечество трансформироваться в новое общество, в котором узкий круг рабов алчности займет положение «хозяев планеты», удовлетворяющих свою главную страсть за счет всего остального человечества с максимальным комфортом.

Предполагается, что «хозяева» смогут минимизировать сопротивление, продлевая такое состояние до бесконечности, с помощью использования самых современных технологий, с помощью творческого потенциала тех же людей, которых они видят в качестве своих вечных рабов в будущем.

Борьба против той или иной страны, наиболее активно использующей свои силы для распространения деградации, недостаточна для изменения сформировавшейся тенденции.

Существует единственное направление усилий, которое способно полностью изменить ситуацию и перенаправить вектор движения человечества, спасти человечество от грядущей отвратительной власти алчных и бессовестных «хозяев».

Это разрушение тех мировоззренческих вирусных алгоритмов, благодаря которым алчность и другие пороки получают власть над человечеством и становятся непобедимыми, становятся хозяевами человечества.

Эти алгоритмы являются краеугольным, составляют фундамент современного эгоцентрического мировоззрения и все они построены из крепких кирпичиков безоговорочной веры в «свободу человека».

Приоритет «свободы человека» над смыслом жизни человека и предназначением человека — вот самый главный алгоритм, который управляет общечеловеческой ситуацией сегодня и все последние несколько тысячелетий.

Именно этот приоритет позволяет существовать алчности до наших дней и постоянно укрепляет ее власть над людьми, вместо того, чтобы избавить человечество от своего самого опасного недуга.

Так что резюмируя сказанное, я снова возвращаюсь к идее, высказанной уже многократно в других статьях по другим поводам.

Человечеству необходимо в срочном порядке заняться переосмыслением «свободы», необходимо вернуть это понятие в зону критического мышления, чтобы окончательно отказаться от фанатичного поклонения «свободе», чтобы научиться снова ценить поиск Смысла Жизни, поиск

Истины, поиск своего Наилучшего, Главного Предназначения и путей Соответствия ему.

Человечество, которое стремится к «свободе», падает в пропасть с закрытыми глазами и растущей скоростью, превращаясь в Античеловечество, свободного от смысла своего существования!

Это состояние можно назвать состояние человеческого небытия.

Человечество, которое выше всего ценит Соответствие своему Наилучшем, Главному Предназначению, стремится в Вечность и Бесконечность, чтобы привнести во Вселенную свою долю Красоты и Гармонии.

Ближайшие 10-20 лет будут решающими из-за слишком высокой скорости развития технологий контроля личного и общественного сознания, манипулирования людьми.

Какой выбор сделает человечество завтра — зависит от каждого из нас, от нашего сегодняшнего личного выбора направления своих усилий.

Кто выберет усилия ради Светлого Будущего, тот должен подумать, как может содействовать переосмыслению «свободы», как может содействовать запуску общечеловеческой дискуссии о катастрофических последствиях фанатичного поклонения «свободе».

По материалам Завтра