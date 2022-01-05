Протесты в Казахстане: прогноз на 5 января

Ситуация в Казахстане на 5 января и прогноз развития событий:

1. Центром событий продолжает оставаться Алма-Ата.

2. Сам протест по характеру больше похож на события в Киргизии, чем на белорусские.

3. Реальная картина сильно отличается от медийной. Очень много неточностей или просто вбросов. Скорее всего, это происходит от незнания ситуации. Особую медийную роль играют протестные ресурсы типа Nexta.

4. Протест не имеет характера массового. Основная его часть это молодежь с окраин и области. Счёт идёт на тысячи людей.

5. Складывается ощущение, что их целенаправленно направляют в центр, но подтверждения тому пока нет.

6. Изоляции Алма-Аты снаружи пока не произошло. С области продолжается стягивание «протестующих».

7. В город введена нацгвардия. Устанавливаются блокпосты, но полного контроля над городом нет. Военнослужащие вооружены огнестрельным оружием.

8. Развала полиции, или массового перехода на сторону протестующих нет, хотя зачастую силовики не выдерживают агрессии толпы. Не хватает твёрдого управления, стойкости и выучки.

9. Правоохранители оказались категорически не готовы к такому развитию событий на всех этажах структуры — от руководства до исполнителей. Полиция оказалась слабым звеном государства.

10. Продолжаются столкновения в разных частях Алма-Аты.

К вечеру можно прогнозировать радикализацию протеста и действий силовиков. Протестующие «вошли во вкус», полиция озлоблена. Все идёт к применению силовиками летального оружия.

И здесь происходит водораздел — когда протестующие нападут на Нацгвардию, а это случится, военным придётся применить оружие на поражение, или оно перейдёт в руки толпы.

Второй вариант развития событий будет означать конец для Астаны.

По материалам ТГ-каналов