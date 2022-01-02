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Дайджест > Вопиющее недоразумение по имени Денисова пиарится на заключенной в ОРДО Стаценко, в то время как Медведчук мог освободить ее еще год назад

Вопиющее недоразумение по имени Денисова пиарится на заключенной в ОРДО Стаценко, в то время как Медведчук мог освободить ее еще год назад

Автор: Анна Шушкевич, журналист
02.01.22 17:06
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Вопиющее недоразумение по имени Денисова пиарится на заключенной в ОРДО Стаценко, в то время как Медведчук мог освободить ее еще год назад

Украинский так называемый «омбудсмен» Людмила Денисова на днях лицемерно «выразила обеспокоенность» критическим состоянием здоровья Наталии Стаценко, которая третий год находится в тюрьме Донецка. Лицемерно потому, что еще год назад, когда лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук мог освободить Наталью и еще троих женщин в одностороннем порядке — Денисова своим бездействием этот процесс блокблокирова

Это д**мо, которое занимает должность омбудсмена у себя в телеграме орёт: «Единственным шансом жить для Стаценко является освобождение. Ее состояние критическое».

Как не стыдно! Она могла быть на свободе еще год назад!

В прошлом году власть Зеленского достигла точки невозврата именно в тот момент, когда Офис президента заблокировал добровольную передачу из ОРДЛО четырех заключенных лидеру ОПЗЖ. Медведчук еще тогда предупреждал, что женщины, находящиеся в тюрьмах, тяжело больны, в том числе и Наталья Стаценко. Но у Зеленского тогда поставили пиар своей команды выше человеческих жизней, что продолжают делать и сейчас.

По такой же аналогии власть заблокировала передачу еще трех человек но уже этой осенью. Тогда же Денисова точно также хранила безмолвие, как будто бороться и контролировать соблюдение справедливости и интересов граждан — это не ее прямые обязанности.

По сей день омбудсмен молчит и о многотысячных митингах, которые устраивают журналисты и зрители незаконно закрытых Зеленским телеканалов. Для нее как будто не существует этих тысяч человек, которые хотят отстоять свое законное право на информацию. Она забыла, что санкции вразрез решениям суда — это не европейская практика, которая ничего общего со свободами не имеет.

Наверно, ни в одной европейской стране, кроме как в Украине, не могут усердно игнорировать отчеты ООН о вопиющих нарушениях прав своих граждан. Не расследовать нападения на журналистов и представителей оппозиции. Но у Денисовой последние три года хорошо получается делать вид, как будто она слепая и глухая.

Вот и вчера, в лучших традициях команды Зеленского, Денисова решила «отписаться» в социальных сетях о дне рождении заключенной Натальи Стаценко, поздравить ее с днем рождения, попиариться на чужой беде в очередной раз. Только не стоит забывать, что в застенки тюрем этих женщин кинули именно вы, власть Зеленского, когда вставляли палки в колеса тем, кто просто хотел качественно делать свою работу.

Мрази.

По материалам medium.com

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