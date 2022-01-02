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Дайджест > Израиль отворачивается от вакцин и поворачивается в сторону естественного иммунитета от COVID-19

Израиль отворачивается от вакцин и поворачивается в сторону естественного иммунитета от COVID-19

Агата Кловская
02.01.22 12:34
248
Израиль отворачивается от вакцин и поворачивается в сторону естественного иммунитета от COVID-19

Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшей борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее приобретения естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин. Доктор считает, что «любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна». К позиции израильских докторов невольно присоединились губернаторы ряда американских штатов.

Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего Европу и США омикрон-штамма. Израильское правительство уже объявило об официальном начале введения четвёртой по счёту дозы вакцины против COVID-19, тогда как научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию.

«Из-за того, что „Омикрон“ так заразен, наши попытки устранить его, скорее всего, будут безрезультатными. Мы не остановим эту волну», — считает профессор Левин.

Председатель Ассоциации врачей Израиля открыто говорит о том, что у израильского правительства нет действенного плана борьбы с новым штаммом.

Профессор жёстко критикует применённые израильским руководством ограничительные меры по сдерживанию коронавируса и советует защищать лишь наиболее уязвимых. «Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», — напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.

Мнения израильских коллег

С ним соглашается его коллега, глава отделения иммунологии Университета им. Бар-Илана Сирилл Джей Коэн: «Пятая волна остановится, когда станет больше инфицированных. Только благодаря естественному воздействию, при условии сделанной прививки, я вижу, что этот вирус становится эндемичным (локализуется)». Биолог из Института Вейцмана в Реховоте Эран Сигал добавляет, что «огромное количество заражений „Омикроном“, ожидаемое в Израиле и по всему миру, может существенно поднять уровень иммунитета всего населения и поможет избавиться от „Дельты“ и некоторых других штаммов». Заявление учёного последовало вслед за публикацией на медицинском сайте MedRxiv исследования, в соответствии с которым заражённые «Омикроном» приобретают естественную защиту и от штамма «Дельта».

Общее мнение израильских медиков выражает всё тот же профессор Левин: «Мы должны избегать тотальных мер. Нам не следует закрывать школы. Нам не следует закрывать страну на локдаун. Нам необходимо применять меры, пропорциональные ситуации».

Для борьбы с эпидемией у США «нет федеральных решений»

В растерянности находятся Штаты. Президент страны Джо Байден в понедельник заявил о том, что для борьбы с эпидемией коронавируса у него уже «нет федеральных решений», за что был раскритикован коллегами из республиканской партии. В своей речи лидер страны выразил мнение, что ситуация должна быть разрешена на уровне штатов. За известное обещание «остановить вирус», которое президент дал своим избирателям во время предвыборной кампании 2020 года, Байден был назван республиканцами «притворщиком» и «некомпетентным» политиком.

В США, согласно данным исследований Университета Джона Хопкинса, за последнюю неделю число заражений COVID-19 выросло на 66 процентов.

Местные доктора винят во всём крайне заразный штамм «Омикрон», от борьбы с которым, в сущности, и отказался Джо Байден.

Губернатор Техаса Грег Эбботт прокомментировал пораженческие слова президента в Twitter: «Он (Байден) должен немедленно снять с себя свои неконституционные федеральные полномочия». «Техасский способ решения вопроса — никаких указов и личная ответственность», — добавил Эбботт.

Той же идеи придерживается губернатор Северной Дакоты Кристи Ноэм, предоставляющая своим гражданам нести ответственность и принимать правильные решения за себя и свои семьи. Губернатор Аризоны Даг Дьюси осудил слова президента, он считает немыслимым любое подавление личной свободы. Глава штата делает ставку на персональную ответственность и убедительность кампании по вакцинации. Делая ставку на личную ответственность губернаторы невольно приняли новую позицию израильского медицинского сообщества. Результаты такой политики, теперь уже применённые на практике, можно будет наблюдать в ближайшие недели.

По материалам Октагон

Тэги: здоровье, иммунитет, Израиль, вакцинация, коронавирус

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