«Судьи говорят о справках СБУ, но там же совсем ничего нет». Как украинская власть саботирует суды по санкциям СНБО

Санкционная машина СНБО затрагивает все больше украинских граждан и бизнесов. И чем дальше, тем больше участников санкционных списков начинают оспаривать санкции в судебном порядке. В том числе и интернет-газета «Страна».



На днях Верховный суд принял к рассмотрению иск главреда «Страны» Игоря Гужвы к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о введении санкций СНБО.



Подобные иски в последние месяцы поступают в Верховный суд «пачками». Однако их рассмотрение блокируют госорганы. Дело в том, что документы с обоснованиями для введения санкций приравниваются к «гостайне»: истцам и судьям не дают к ним доступ. И в то же время госорганы не сертифицируют для суда специальное оборудование, необходимое для рассмотрения дел под грифом «секретно».

Среди судей и экспертов крепнет убеждение, что во всех этих «секретных» и «тайных» документах вообще нет никаких доказательств обоснованности введения санкций, поэтому власти под разными предлогам и не хотят, чтоб их увидели в судебном процессе.

О том, что в реальности никаких доказательств вины участников санкционного списка на СНБО перед рассмотрением вопроса о санкциях не предоставляется, заявлял недавно и экс-глава МВД Арсен Аваков.



«Страна» решила разобраться, как проходит рассмотрение исков к президенту по санкциям на примере трех телеканалов — ZIK, NewsOne, «112 Украина».



Их вещание было заблокировано после решения СНБО указом президента Зеленского в феврале 2021 года, и они стали первыми примерами внесудебной расправы над украинскими СМИ. С тех пор юристы всех трех каналов оспаривают санкции в Верховном суде. Однако органы власти, причастные к введению санкций, всячески саботируют судебный процесс и под разными предлогами отказываются раскрывать причины, по которым все-таки были закрыты каналы.

СНБО самоустранился от судебного процесса

Каждый из трех санкционных телеканалов судится с президентом отдельно. Это обусловлено предусмотренной законом процедурой.

Так, по закрытию канала «112 Украина» открыто целых шесть судебных дел (одно — касательно спутникового вещателя и пять — на цифровых вещателей телеканала «112 Украина», — ред.), так как санкции были применены ко всем этим компаниям. Телеканал NewsOne — еще одно юрлицо, ZIK — тоже. Кроме того, санкции введены против владельца этих каналов — Тараса Козака, это еще одно дело по их обжалованию.

Таким образом, всего в кейсе трех телеканалов Верховный суд рассматривает девять отдельных исков по санкциям, примененным 2 февраля 2021 года.

Иски в Верховный суд от имени трех закрытых каналов подали вскоре после введения санкций — в феврале-марте 2021 года.

Подобные дела рассматриваются в порядке упрощенного производства. Но прошло уже почти девять месяцев, а решений суда так и нет.

По каждому из исков состоялось 6-8 заседаний с интервалами примерно в месяц. Однако в некоторых делах менялись составы судей либо дела снимались с рассмотрения из-за отпуска или болезни одного из судей (дела рассматриваются судом в составе коллегии из пяти судей, — ред.). Это также существенно влияет на сроки рассмотрения дел.

А главный инициатор санкций — СНБО — саботирует судебные заседания.

«Возглавляемый президентом СНБО от участия в судебных разбирательствах и доказывании законности своего решения вовсе отстранился», — отмечает адвокат Василий Сметана, представляющий в суде позицию трех телеканалов, к которым были применены санкции.

По словам адвоката, представители СНБО не ходят на заседания и никак не участвуют в процессе.

«Обосновывая такую позицию, СНБО в очередной раз расписался в своей безграмотности и в поданном в суд письме заявил, что не обладает административной процессуальной правоспособностью. То есть попросту не может быть ни истцом, ни ответчиком в суде. Это абсолютный нонсенс и юридическая безграмотность, которая прекрасно демонстрирует то, какие „специалисты“ лишают граждан Украины их прав. Кодекс административного судопроизводства прямо предусматривает, что все госорганы обладают административной правоспособностью. Судьи на это реагируют однозначно — как на глупую и недостойную позицию. Но они же не могут заставить СНБО ходить на заседания», — рассказывает «Стране» Василий Сметана.

Одно из оснований исков — это нарушения, допущенные СНБО при принятии решений о применении санкций. И здесь тоже ни президент, ни СНБО не могут доказать обратного. Потому что за всю историю существования СНБО так и не удосужился утвердить Регламент своей работы.

«За все 25 лет существования СНБО Регламент его работы так и не утвердили. Поэтому и доказать законность принятых решений СНБО невозможно. В связи с этим напрашивается вопрос: как государственный орган, который даже не способен утвердить свой собственный регламент работы, может и способен ограничивать права граждан, клеймить их террористами и делать это правомерно? Вопрос, конечно, риторический», — комментирует правовой нигилизм СНБО Василий Сметана.



Поскольку СНБО самоустранился от судебного процесса, сторона ответчика в деле о закрытии трех телеканалов представлена двумя органами власти: Офисом президента в интересах самого президента (ведь именно Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО) и СБУ, на основании предложений которой СНБО и применил санкции.

В то же время сторона ответчика всячески затягивает рассмотрение Верховным судом дел об обжаловании санкций. СБУ делает это, подавая в дела документы, на которые без оснований наложен гриф ограничения доступа «для служебного пользования», «тайно». А Офис президента под предлогом «болезни» части своих представителей требует отложить рассмотрение дел.

«Из всех дел с участием президента они выбрали именно дела об обжаловании санкций, чтобы не пойти на назначенные по ним заседания и подать ходатайства об отложении. Считаю, что все это демонстрирует их отношение к своей правовой позиции. Тактика затягивания — это тактика тех, кто знает, что должен проиграть в суде. То есть в Офисе президента понимают необоснованность своей правовой позиции, знают, что она не выдерживает никакой критики», — комментирует Василий Сметана.

Главное, что уже почти девять месяцев, пока длится разбирательство, пытаются выяснить судьи Верховного суда, что послужило основанием для блокировки вещания каналов. Остановимся на этом подробнее.

Все документы засекречены

Основание для применения санкций СНБО должна была предоставить СБУ в своих предложениях. По процедуре, именно на основе этих данных СНБО принимал решение о наложении санкций, после чего своим указом его вводил в силу президент Зеленский.

«СБУ действительно что-то отправляла в СНБО. Это „что-то“, поданное от Службы, якобы было предметом рассмотрения СНБО. По закону о санкциях этот документ называется „Предложения относительно применения санкций“. Это самый главный документ, единственный, который по закону должен быть рассмотрен судьями в наших делах. При обжаловании решений госвласти они могут ссылаться только на те документы, которые вошли в основу обжалуемого решения или действия», — отмечает Василий Сметана.

Но пока что ни один из органов власти, ответственных за санкции, — ни Офис президента, ни СБУ, ни СНБО, — до сих пор не предоставил суду основания для введения санкций против трех каналов.

Как объясняет Василий Сметана, в каждом из дел СБУ подала в суд по два документа. Один из них, судя по всему, и являлся для СНБО обоснованием применения санкций к телеканалам. Но наверняка это неизвестно: СБУ так и не разрешила адвокатам трех телеканалов с этим документом ознакомиться.

СБУ наложила на этот документ гриф ограничения доступа «для служебного пользования» (ДСП). На практике это означает, что с этим документом могут ознакомиться судьи, а сторона истца (то есть адвокаты трех телеканалов) — только с разрешения СБУ.

СБУ, ожидаемо, своего разрешения адвокатам не дает.

Аргументация СБУ, по которой она не допускает сторону истца к главному доказательству в деле, выглядит комично.

По словам адвоката, как на запросы Верховного суда, так и на обращения самих адвокатов СБУ объясняет отказ примерно так: «Беря во внимание невозможность отделения составляющих документа с информацией с ограниченным доступом от составляющих с информацией, доступ к которой не ограничен, правовые основания для удовлетворения вашего обращения отсутствуют».





Из-за такой позиции СБУ с единственным доказательством ответчика никак не может ознакомиться сторона истца. Это тормозит весь судебный процесс.

Василий Сметана уточняет, что к документу СБУ должны иметь равный доступ все участники процесса, он должен исследоваться в заседании. В свою очередь СБУ препятствует этому. Чем, по словам юриста, нарушает положения Кодекса административного судопроизводства.

«Эта позиция, безусловно, выгодна ответчику. По их поведению видно: все представители органов власти понимают, что незаконно изданы указы о санкциях и решения СНБО приняты незаконно. Но при этом все их усилия направлены на то, чтобы затянуть рассмотрение дела и вынесение решения суда», — считает Василий Сметана.

Помимо этого, СБУ предоставила суду еще один документ якобы с обобщенной информацией об основаниях для санкций. На него СБУ наложила гриф «тайно» — это уже государственная тайна, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность.

Вот только документ этот издан уже через два месяца после того, как каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» попали под санкции.

«Указ президента издан в феврале, а второй тайный документ СБУ — в апреле. По Кодексу административного судопроизводства, его вообще суд не может принимать во внимание, а госорган не может на него ссылаться. Но они его подали в суд. Более того, нам как представителям истца предоставили доступ к этим документам. Представьте — нам разрешили ознакомиться с документом с гостайной, который имеет более высокий уровень ограничения доступа и не подлежит разглашению. А в допуске к первому документу с самым низким уровнем ограничения допуска (для служебного пользования) Служба нам отказывает», — обращает внимание на еще одну странность Василий Сметана.

Он предполагает, что в первом документе СБУ реальных оснований для санкций нет.

«Поэтому через два месяца в СБУ составили новую обобщающую справку более широкого формата, где якобы содержится дополнительное обоснование для применения санкций, которые не были предметом рассмотрения на СНБО. Но они не могут быть приняты судом», — объясняет юрист.

Закрывают путь в ЕСПЧ

Фактически вторая справка от СБУ не имеет никакого значения для суда. Но замысел СБУ адвокатам каналов уже понятен.

Второй документ появился не случайно, и допустили к нему адвокатов трех телеканалов тоже не случайно. Если информация из документа с грифом гостайны будет хоть одним абзацем упомянута в решении Верховного суда, это решение также будет засекречено. А это не позволит адвокатам трех каналов оспорить его в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокаты трех телеканалов убеждены, что это умышленная тактика СБУ.

«Они не хотят допустить решений ЕСПЧ по санкциям, так как они точно будут не в пользу государства Украина», — уточняет юрист.

Кроме того, рассмотрение тайных документов требует соблюдения определенных условий секретности: специальный сертифицированный зал, в котором можно озвучивать содержащую государственную тайну информацию с гарантией, что эта информация не покинет пределы зала.

«Страна» уже писала о попытке СБУ заблокировать рассмотрение дел об обжаловании санкций: СБУ проверяла Верховный суд на предмет соблюдения режима секретности.

В недавнем интервью глава Верховного суда Всеволод Князев рассказал о еще одной методике затягивания рассмотрения дела со стороны СБУ.

«Для того чтобы Верховный суд мог рассматривать иски с тайными документами, нужно соответствующее оборудование и сертификация. Однако нормативные документы и требования составлены так, что объективно их выполнить невозможно. Верховный суд уже более года пытается добиться от соответствующих органов, занимающихся сертификацией такого оборудования и принятием соответствующих нормативных актов (речь идет об СБУ, — ред.), решения этой проблемы. Но пока нет никаких результатов», — заявил Князев.

Источник в судейских кругах рассказал «Стране», что среди судей крепнет уверенность, что в реальности никаких обоснований для введения санкций, в принципе, не существует. Поэтому власти всеми правдами и неправдами пытаются затянуть рассмотрение вопроса.

О том, что никаких реальных доказательств вины участников санкционного списка нет, говорит и экс-глава МВД Арсен Аваков, который принимал участие в заседаниях СНБО.

По его словам, участники заседаний получают папку с материалами против граждан из санкционного списка «за пять минут» до начала рассмотрения вопроса. Также Аваков рассказал, что санкции вводятся на основании «оперативных справок, которыми у меня весь стол завален, и половина из них неправда».

Аваков сказал, что по многим людям, против которых предлагалось ввести санкции, вообще не было никаких бумаг.

«Я, член СНБО с десятилетним стажем, не имел материала. Я Данилову говорил: «Это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке нет». Он: «Ну, не успели размножить», — сказал Аваков.

Адвокат Василий Сметана считает, что никакого обоснования для введения санкций против трех телеканалов и их владельца, в принципе, не существует. И об этом свидетельствует реакция самих судей.

«Неоднократно в заседаниях судьи комментировали справку от СБУ: „Там про истца один абзац, а есть у вас что-нибудь еще?“ Я принимаю участие в девяти делах, но разные составы судов по много раз уничижительно высказывались относительно этих документов и говорили: „Дайте нам хоть что-то, тут же совсем ничего нет“. Это звучит уже таким откровенным текстом», — рассказывает Василий Сметана.

По мнению Василия Сметаны, на затягивание процесса, которое допускается по вине Офиса президента и СБУ, суд должен реагировать. В том числе и для того, чтобы положить конец новым случаям нарушениям прав граждан через санкции СНБО. Ведь после первых же решений ВС по признанию их незаконными их дальнейшее применение становится бессмысленным.

«Недаром Кодекс предусматривает, что эти дела рассматриваются по первой инстанции сразу же Верховным судом. Они имеют существенное значение для государства, а нерассмотрение их в предусмотренные законом сроки влияет на статус Украины как правового государства и говорит о том, что принцип верховенства права у нас нарушен», — говорит Василий Сметана.

По материалам 112