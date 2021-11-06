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Дайджест > Беспроводные наушники вызывают рак?

Беспроводные наушники вызывают рак?

Агата Кловская
06.11.21 11:53
390
Беспроводные наушники вызывают рак?

Время от времени появляются предупреждения, что беспроводные наушники вызывают рак, но чаще всего никто к ним не прислушивается. Заблуждения, пользующиеся большой популярностью, обычно появляются не на пустом месте, а подкрепляются некоторыми фактами. Несмотря на многочисленные преимущества, современные технологические устройства, такие как телефоны и ноутбуки, могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте Boldsky, посвященном вопросам здоровья.

Специалисты со всего мира советуют людям ответственно подходить к использованию современных технологий, чтобы избежать или снизить связанные с ними риски для здоровья.

Среди множества технологических новинок, частое использование которых приводит к негативным последствиям, выделяются мобильные телефоны, проводные наушники, накладные наушники, и, наконец, беспроводные наушники, в частности, AirPods.

Реальные причины

Было много заявлений и исследований, указывающих на то, что постоянное использование наушников, особенно AirPods и других Bluetooth-наушников, оказывает негативное воздействие на мозг и даже приводит к развитию онкологических заболеваний.

Сообщалось, что электромагнитное излучение от AirPods и других Bluetooth-наушников вызывает повреждение клеток мозга и провоцирует образование опухолей.

В нескольких исследованиях утверждалось, что продолжительное использование Bluetooth-наушников во время беременности вызывает негативные последствия, в том числе увеличивает риск выкидышей и рождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Беспроводные наушники

В 2015 году распространились слухи, что беспроводные наушники вызывают рак.

Первые беспроводные Bluetooth-наушники появились в продаже в 2004 году, но серьезной альтернативой традиционным они стали лишь одиннадцать лет спустя. Это можно считать доказательством того, что эти слухи не соответствуют действительности.

В 2015 году более 200 ученых со всего мира обратились в ВОЗ и ООН с требованием принять нормативы по защите от электромагнитного излучения.

Несколько исследований подтвердили, что Bluetooth-устройства излучают меньше радиации, чем другие, но они все равно увеличивают риск развития онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем.

AirPods


В 2019 году появилась информация о том, что AirPods могут вызывать рак.

Предположительно, излучение от этих беспроводных наушников повреждает клетки мозга и даже приводит к потере слуха.

Гипотезы

Исследования показывают, что Bluetooth-устройства, включая AirPods, имеют уровень излучения ниже, чем сотовые телефоны, рентгеновское или ультрафиолетовое излучение.

Bluetooth относится к неионизирующим излучениям, которые не способны вызвать какие-либо проблемы со здоровьем или серьезные заболевания, такие как рак. Более того, излучение от беспроводных Bluetooth-наушников от 10 до 400 раз ниже допустимой нормы.

Источник опасности

И наконец, последний момент, на который необходимо обратить внимание, — нельзя долго использовать Bluetooth-наушники из-за их близости к мозгу. Международное агентство по изучению рака (МАИР) говорит, что электромагнитное излучение, испускаемое мобильными телефонами и Bluetooth-устройствами, классифицируется как возможный канцероген для человека.

Также говорится, что электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами, находится на столь низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек находится в непосредственном контакте с излучением в течение длительного времени.

Правила безопасности вместо сожалений

Хотя прямой связи между использованием беспроводных наушников и рака не найдено, эксперты настаивают, что люди, использующие Bluetooth-устройства, должны соблюдать простые меры предосторожности, чтобы снизить риск развития проблем со здоровьем.

Меры предосторожности:

— Держите смартфон на расстоянии не менее 30 см от лица.

— Если вам предстоит долгий разговор по мобильному телефону, воспользуйтесь громкой связью.

— Используйте мобильный телефон только при хорошем уровне сигнала, так как при низком уровне сигнала излучение будет выше.

— Покупайте Bluetooth-устройства только у проверенных производителей, которым вы доверяете.

— Не пользуйтесь AirPods или другими беспроводными наушниками целый день. Если вы собираетесь послушать музыку дома, то используйте динамик телефона.

— Не засыпайте с беспроводными наушниками.

— Вытаскивайте беспроводные наушники из ушей или снимайте их головы, когда вы их не используете.

Как спастись от негативного воздействия?

Специалисты акцентируют внимание на важности дальнейших исследований связи между использованием Bluetooth-устройств и раком. Они также предполагают, что использование AirPods или других Bluetooth-устройств, включая наушники, не подвергает пользователя риску развития онкологических заболеваний, если только он не злоупотребляет их использованием. При длительном использовании эти устройства могут представлять опасность для слуха, а также вызывать головные боли.

По материалам ИноСМИ

Тэги: здоровье, рак, онкология, наушники, беспроводные наушники

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