Кто стоит за Соросом?

Вышедший на НТВ в рубрике «ЧП. Расследование» документальный фильм «Белый кит» оживил в памяти померкнувшую было фигуру Джорджа Сороса.

Блистательный финансовый спекулянт обрел всемирную известность, когда стал лицом глобальной атаки против британского фунта стерлингов, сорвавшей первую попытку введения европейской валюты — ЭКЮ. Вторая попытка — нынешнее евро — удалась лишь почти через 7 лет, но уже в сильно урезанном виде — без Англии, второй экономики Западной Европы. Срыв первой попытки европейской валютной интеграции был триумфом не столько финансовых спекулянтов, сколько США, отсрочивших появление конкурента и заранее обозначивших его второсортность по отношению к доллару. Таким образом, Сорос сыграл ключевую роль в важном акте глобальной конкуренции, обуздав самонадеянность европейцев и показав их место в тени США.

В нашей стране он запомнился активной помощью ученым. Ученые, отброшенные либеральными реформаторами в кромешную нищету (профессора получали менее 20 долларов в месяц), получали от его структур более чем достойные по тем временам для России деньги (500 долларов, а порой и больше), а часто и возможность уехать из агонизирующей страны на Запад, ценивший их способности и разработки. В захваченной либералами стране многие из этих специалистов были бы обречены на физическую или, как минимум, профессиональную гибель. Но гораздо позже пришло понимание, что для Запада и его представителя Сороса речь шла не о спасении людей, а об организации вывоза из страны ценнейших наработок и умов, а часто и о вульгарном промышленном шпионаже. Сегодня разве что Ходорковский с придыханием вспоминает о «помощи Сороса российской науке», но его интерес очевиден.

С конца 90-х Сорос в очередной раз трансформировал свою деятельность и перенес центр тяжести на создание общественных структур, нацеленных на разрушение не устраивающих Запад государств и привод в них к власти заведомых марионеток, заранее согласных на все. Для этого развертывались молодежные структуры, готовились боевики, но главное — создавались интеллектуальные сети по переформатированию сознания (и, как показано в фильме, далеко не только молодежи), многие из которых самым спокойным образом продолжают, к сожалению, функционировать и в нынешней России.

Становится очевидным, что Сорос — вовсе не «вольный» пират, за ним в прямом смысле стоит весь истеблишмент демократической партии США, госдеп и спецслужбы. Упомянутый документальный фильм приводит обнародованную хакерами переписку Джеффа Гольштейна, сотрудника и ближайшего соратника Сороса. Формально должность Гольштейна в Фонде Сороса звучит как «старший политический советник по Евразии». Как выяснилось, он регулярно отчитывался госчиновникам США о передвижениях своего шефа и его грандиозных планах. Вот, например, письмо, адресованное ряду действующих американских политиков, в том числе Виктории Нуланд (сегодня — замглавы госдепа) и Эрику Чиромело (аналитику ЦРУ и бывшему сотруднику Совета по национальной безопасности США, который работал в администрациях Обамы и Трампа в качестве кадрового офицера разведки). Господин Гольштейн докладывает о встрече шефа с Йоханнесом Ханом, одним из комиссаров Еврокомиссии: «Хочу вам сообщить, что мистер Сорос встречался сегодня с Йоханом Ханом в Брюсселе, один из вопросов, которые он поднял — это озабоченность решением отложить либерализацию визового режима для Грузии и последствиями этого решения для Украины; он призвал Хана обратиться к членам ЕС, чтобы ускорить либерализацию визового режима».

«Рада буду обсудить это по телефону, Джефф», — дружелюбно отвечает Виктория Нуланд, и далее выражает надежду, что «Джордж Сорос поможет».

Как помогает Сорос — многие страны уже в курсе по собственному печальному опыту, а вот именно всплывшая переписка Гольштейна с официальными лицами внешней политики США сильно помогла сделать очевидным вмешательство Сороса во внутренние дела стран СНГ. Самый свежий пример — победа на президентских выборах в Молдавии Майи Санду, крестным отцом которой Сороса считают чуть ли не буквально.

Кстати, не стоит обманываться былой «переквалификацией» Сороса — когда он с экономических атак 90-х перешел, так сказать, к общественным. Сам он, вовсе не стесняясь, признается, что все его вложения в разные страны возвращались с прибылью. И вообще он прежде всего зарабатывает деньги. Действительно, для Сороса это прежде всего прекрасный бизнес: нажившись на захвате и коммерционализации чужих интеллектуальных достижений, он вошел во вкус и начал потрошить целые страны, организуя при помощи свержения власти масштабные финансовые спекуляции. Приводя свои структуры в ту ли иную страну, он организует в ней гражданскую войну или как минимум государственный переворот, приводя к власти оголтелых компрадоров или бессмысленных политиканов, служащих внешним хозяевам против своего народа.



Его деятельность по смене властей наглядно выражает новые реалии: в слабых странах с разрушенной экономикой просто нет денег, на которых может вырасти самостоятельный политический слой, что вынуждает местных политиканов искать внешних хозяев, чтобы продаться им. Почти идеальным символом и представителем таких хозяев выступает Сорос — и он побеждает местных патриотов просто потому, что в их странах (в той же Армении, например) в силу экономической разрухи и малых масштабов вульгарно нет ресурсов, на которые можно опереться против внешней агрессии.

Демократия в таких странах становится инструментом колониального управления, так как по самой своей природе отдает власть наиболее значимой силе общества, а таковой в разрушенных небольших обществах, как правило, оказывается сила внешняя.

Однако в России у него, как и у многих прошлых завоевателей, «что-то пошло не так»: план обрушения страны в привычный «цветной» хаос, рассчитанный до 2017 года, очевидным образом провалился, а ставка на ряд знаковых для Запада фигур (включая Ходорковского) оказалась битой.

Конечно, в этом сыграли свою роль и масштабы России, наличие у нее внутренних ресурсов, позволяющих формировать и поддерживать собственную элиту, а также политический разум и эффективность российского руководства.

Однако не менее важно и другое: изменение исторических позиций глобального финансового капитала, к которому принадлежит Сорос. Породив цифровой капитал (и в первую очередь капитал социальных платформ, трансформирующихся в экосистемы) как средство спасения в надвигающейся Глобальной депрессии, спекулянты тем самым создали и своего могильщика.

Спекулятивный капитал, казалось бы, захватив весь мир, сейчас рушится в пустоту, стремительно теряя значение — и вместе с ним теряют значение его ударные представители вроде Сороса.

Он еще сохраняет влияние, он еще может нанести колоссальный ущерб, он еще уничтожит несколько стран — на это ресурсов хватит, — но он уже принадлежит прошлому. И, сознавая это, он будет отчаянно агрессивным, желая войти в историю победителем, а не обломавшим зубы на России и многократно промахнувшимся мимо нее Акелой.

По материалам Делягин.ру