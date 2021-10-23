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Дайджест > Сперма и грудное молоко невакцинированных взлетели в цене и превратились в новое белое золото

Сперма и грудное молоко невакцинированных взлетели в цене и превратились в новое белое золото

Александр Панько
23.10.21 09:56
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Сперма и грудное молоко невакцинированных взлетели в цене и превратились в новое белое золото

Интересная информация опубликована на сайте Sodomsun.com. Рост цен на невакцинированную сперму на 21 000%. «Это новое белое золото. Забудьте о биткойне; реальные деньги-в непривитой сперме», — поделился Сэм Янквелл из местного банка спермы GoodSeed 4U.

«Наши клиенты-люди с самым высоким уровнем образования. На самом деле, нашими первыми клиентами были те самые ученые и производители, которым заплатили за разработку Ковид-джебов. Они понимают, что тесты на людях были пропущены, прежде чем броситься продавать различные смеси, называемые «вакцинами».

Есть ли что — нибудь еще, способствующее увеличению спроса?

«Непривитые доноры после 2020 года имеют дополнительные преимущества скрининга на более высокий IQ, навыки логического мышления и независимое мышление. В конце концов, зачем вводить себе непроверенный материал, когда вообще ничего не делать практически без риска?

Добавьте к этому вероятное достижение пожизненного иммунитета для большинства населения, и вы поймете, почему наши более логично мыслящие доноры пришли к такому выводу», — говорит специалист.

«Мы планируем предложить непривитым донорам стимул регулярно приходить. Тогда, конечно, нам придется конкурировать с UBI, безработицей и бесплатными государственными подачками, но мы полны решимости разработать план по воспитанию следующего поколения с помощью семян».

Спрос на грудное молоко непривитых

Также большим спросом стало пользоваться грудное молоко невакцинированных женщин. Повышение цен на непривитое грудное молоко на 11 000%.

«Это мамино белое золото. Уступая только невакцинированной сперме, грудное молоко без ваксации стремительно растет в товарных чартах!»-говорит Натали де Ла Фонтен из местного питомника GoodMilk.

«Единственное, что нужно нашим клиентам,-это предварительное и сертифицированное непривитое грудное молоко. Наши телефоны разрываются от звонков!»

«Умные матери не кормят своих детей молоком после укола. Они слышали ужасные истории о выпадении, которое происходит после инъекций мРНК. Что может быть отвратительнее, чем когда мамочку колют и капают яд в рот ее новорожденному, прямо из ее собственной груди?!»

«Молозиво из материнского грудного молока является основным вектором иммунной системы новорожденного, которая не полностью формируется в течение многих месяцев после рождения. Наши клиенты хотят, чтобы их дети с самого начала получали высококачественное питание. Кроме того, непривитые матери, как правило, обладают более высоким IQ, навыками логического мышления и независимым мышлением. Мы знаем, что эти свойства не передаются через грудное молоко, но это не повредит».

«Незамужние матери, как правило, являются одними из самых плодовитых и часто имеют много ртов, которые нужно кормить. Поэтому мы предлагаем им стимулы приходить регулярно. Их молоко является первичной передачей пожизненного иммунитета следующему поколению. Когда матери осознают, что стоимость их необработанного грудного молока наравне с золотом, соблазны UBI, безработицы и других государственных подачек становятся менее заманчивыми».

Данная информация еще раз даёт повод дополнительно подумать над тем, почему население так упрямо стараются принудить к уколам? И почему биологические жидкости неуколотых мужчин и женщин (сперма и грудное молоко) так высоко ценятся в данный момент?

Может, «там» что-то знают, о чем никак не может догадаться большинство населения, а?

По материалам РДМ

Тэги: вакцинация, грудное молоко, сперма, белое золото

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