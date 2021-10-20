Офис президента возьмется за оффшоры автодорожников

По информации источников, в Офисе Президента в ближайшее время намерены погасить «оффшорный скандал» Зеленского имитацией борьбы с выводом денег из Украины в оффшоры наиболее крупными потребителями бюджетных денег.

В частности, готовится расследование деятельности оффшора Цахариас Интернейшнл Проджектс «Zacharias International Projects», Мадейра.

Владелец оффшора — некий гражданин Германии Цахариас Вальтер и его офшорная компания как раз и есть тот самый канал по выводу денег из Украины с целью избежать уплаты налогов. Вальтер Цахариас работает со следующими предприятиями:

— ООО СП «АВТОСТРАДА»;

— ООО «ГИРПРОМТЕХНИКА»;

— ООО «БЕХОВСЬКИЙ ГРАНИТНИЙ КАРЬЕР»;

— ООО «УНСП «АВТОБАН».

Офис президента намерен раздуть большой скандал в связи с оффшорной деятельностью этих предприятий, с тем, чтобы показать, что Зеленский — не «оффшорный» жулик, а наоборот — борец с оффшорами.