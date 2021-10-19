Старые проблемы нового отопительного сезона

Несмотря на то, что некоторые регионы в Украине уже начали отапливать преимущественно социальные учреждения, большинство украинцев все еще сидят без тепла. По мнению экспертов, местные власти заинтересованы в том, чтобы затягивать начало отопительного сезона.

При этом проходить его придется в режиме жесткой экономии.

У больниц нет денег на газ

Примечательно, что в Кабмине проблемы с прохождением отопительного сезона отрицают. «Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут снижены для большинства граждан, для остальных останутся неизменными. К отопительному сезону страна готова», — заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Но на деле ситуация, особенно в бюджетных организациях, мягко говоря, непростая.

Наиболее тяжелая ситуация на данный момент складывается в Херсоне, где по меньшей мере 2 больницы, областная и горбольница им. Е. Карабелеша, уже остались без газа из-за разрыва договора со стороны поставщика без предупреждения медучреждений. В результате без отопления и горячей воды остались роженицы, новорожденные дети и пациенты отделений.

Как объяснили в Херсонском облсовете, та же ситуация наблюдается и в ОТГ. «Это однозначно политический вопрос. Сейчас правоохранительные органы уже открыли уголовные дела и работают в этом направлении. Также по этому поводу Херсонский областной совет совместно с Херсонской областной государственной администрацией обратились к президенту, премьер-министру, Верховной Раде и Кабмину. Ждем быструю реакцию центральных органов власти», — подчеркнул глава облгосадминистрации Александр Самойленко.

Схожая ситуация и в Одесской области, где из-за высоких цен на газ власти объявили чрезвычайную ситуацию. Там под угрозой срыва отопительного сезона оказалось более чем 220 бюджетных учреждений ввиду того, что изначально заложенные в бюджет цифры стоимости газа для государственных и коммунальных учреждений сейчас значительно превышены.

В частности, в начале 2021 года бюджетные учреждения Одесской области заключили договоры на закупку газа по средней цене в 11,5 грн за кубометр, однако из-за скачков цен на газ поставщики отказываются выполнять и расторгают договора, а затем соглашаются поставлять газ для организаций и учреждений по цене 30-40 гривен за кубометр и выше.

О той же проблеме с разными ценами на газ написал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, когда заявил об отсутствии поставок газа для больниц и школ.

«Снова имеем проблемы со вхождением в отопительный период... даже подписав меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений», — написал Марцинкив на своей странице в соцсетях, уточнив, что городу не хватает 7 млн грн.

«Меморандум проблему не решил»

Как объясняют эксперты, такая ситуация сложилась ввиду недавно подписанного меморандума между «Нафтогазом», Кабмином и местными властями. Согласно ему, цену газа для населения выше 7,42 грн за куб повышать не будут. Однако в этом же меморандуме ничего не сказано о бюджетных организациях — для них какая-либо фиксированная цена не указана.

По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, в теории документ должен был сгладить ситуацию и упростить прохождение отопительного сезона. «Меморандум был направлен на то, чтобы теплокоммунэнерго были обеспечены газом и такого рода проблем не возникало. Но при запуске системы нельзя разделить отопление жилого дома и объектов социальной инфраструктуры. На данный момент дело не в нехватке газа, а в том, что больницы не подписали договор с „Нафтогазом“», — отметил Землянский и уточнил, что реальные проблемы с физической нехваткой газа могут возникнуть не раньше конца января 2022 года.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко убежден, что такая ситуация связана с действиями «Нафтогаза», так как на предприятии издали постановление, согласно которому управление финансами на предприятии будет происходить вручную. По мнению Попенко, это указывает на то, что «Нафтогазу» не хватает средств для выполнения годового финансового плана по закупке газа.

«В меморандуме указано, что органы местного самоуправления для отопления получат газ по 7,42 грн. Сейчас им выставляют фактическую цену в 19 гривен — 13 грн + стоимость распределения и НДС. Но „Нафтогаз“ указывает цену в 30 грн. Единственная версия того, почему так происходит — отсутствие денег у „Нафтогаза“, из-за чего они повышают цену для всех, независимо от подписания меморандума. Потому что „Нафтогазу“ нужны деньги для того, чтобы купить газ», — рассказал он.

В то же время глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко добавляет, что меморандум не несет каких-либо правовых последствий для тех, кто его подписал. «То есть по сути, его подписанием проблему не решили. Потому что те же больницы, в отличие от теплокоммунэнерго, вынуждены покупать газ и все остальное с помощью тендеров. И „Нафтогаз“ не эти тендеры не приходит, из-за чего цена газа на тендере составляет 30-40 грн. Понятно, что подписать новые договора они не могут, так как у больниц нет для этого денег, а поставщики сознательно не хотят продавать газ дешевле», — говорит Скубченко.

Будут экономить тепло

В связи с этим, по словам экспертов, в попытках сэкономить средства, местные власти будут продолжать оттягивать начало отопительного сезона. Как следствие, ряд городов, среди которых и те, где возникли проблемы с отоплением больниц, уже объявили о переносе каникул для школьников.

«Таким путем они просто экономят тепло. Потому в городах будут объявлять „красные“ зоны и продлевать каникулы в учебных заведениях, чтобы сэкономить газ. Это — единственный вариант, который видят для себя местные власти. То есть в бюджетные учреждения будут подавать минимальное количество газа для поддержания зданий, но температура внутри помещений будет очень низкой. То есть всех будут отправлять домой», — говорит Попенко.

Но затягивание сроков начала сезона, по словам Скубченко, может создать новую проблему с теплосетями.

«Если отопление не запустится до того, как из-за нуля на градуснике начнет замерзать вода, мы потеряем все сети. Если вода в сетях расширится из-за льда, они просто разорвутся», — говорит он, добавляя, что в такой ситуации есть риск массовых проблем с отоплением в городах.

По словам Скубченко, единственный вариант решения проблемы стоимости газа и удешевления платежек — введение ПСО (спецобязательств). Потому что цена в Меморандуме касается только населения и бюджетных организаций с централизованным отоплением.

«По закону о рынке газа, цена на него должна быть рыночной, то есть по 30. Но в компетенции Кабмина введение ПСО, которое пока действует на рынке электроэнергии. Потому что отопление требуется не только населению, но и бюджетным организациям со своими котельными», — сказал Скубченко.

По материалам: «Главред»