Как в 90-ые: в Черниговской области рейдерски захватили госпредприятие «Ивановка» НААН Украины

В селе Ивановка Черниговской области отстраненный от должности руководитель госпредприятия исследовательского хозяйства «Ивановка» Национальной академии аграрных наук Украины Николай Половик с помощью мужчин спортивного телосложения захватил помещение госпредприятия и силой выбросил из нее действующего директора Андрея Скварского.

На следующий день, Скварский попытался попасть на вое рабочее место, но не смог попасть в помещение. Несмотря на то, что Андрея Скварский победил в конкурсе на должность руководителя данного предприятия, у него заключен контракт на работу до 2024 года, а также приказ о назначении его директором от 27 сентября 2021 года.



При этом начальник Борзнанского отделения полиции объяснил, что якобы согласно решению суда, в рамках криминального производства, наложен арест на 4 тысячи гектаров. А собирать хлебные злаки можно исключительно в присутствии специальной комиссии НААН Украины. Вместе с тем полиция не смогла объяснить, почему на подъездах к селу остановились два десятка фур с одесскими и киевскими номерами, а в общежитии госпредприятия живет 20 молодых юношей спортивного телосложения.



Следует отметить, что Николай Половик руководил госпредприятием последние шесть лет. По словам людей, все эти годы предприятие приходило в упадок, работники годами не получали заработной платы, трудясь, словно рабы. На предприятии умышленно создана фиктивная задолженность более 60 миллионов гривен с целью в вести его в банкротство!



По словам директора Андрея Скварского ГП ИХ «Ивановка» предприятие, которое он получил, находится в плачевном положении. А привел в такое состояние данное госпредприятие Николой Половик, кстати, против него было открыто ряд уголовных дел. Правда прокуратура безрезультатно пыталась вручить ему подозрение до тех пор, пока не наступило время собирать урожай. Экс-директор не только не скрывается от органов следствия, но и возобновился через суд, внес себя в реестр, как руководитель и силой зашел в помещение.



Местные жители возмущены таким поворотом событий и не хотят видеть на должности директора Николая Половика. Они требуют, чтобы экс-директор забрал с собой гостей из Азии, которые неизвестно по каким причинам хозяйничают на части государственных земель.



Согласно открытым данным, активы предприятия оценены в свыше 114 миллионов гривен — это и стало причиной захвата. Андрей Скварський убежден, что его предшественник умышленно накапливал фиктивные долги с целью доведения госпредприятия до банкротства. Ситуация на предприятии стабилизировалась только по приезду начальника Неженской полиции Владимира Духна, по приказу которого территорию предприятия очистили от посторонних лиц.



Но ситуация до сих пор не разрешилась — никто никуда не разъехался. Пока все ожидают комиссию по Академии, фуры все прибывают и паркуются на въезде в Ивановке.



Вместо того чтобы расследовать хищения имущества госпредприятия и доведение до банкротства на сотни миллионов гривен начальник полиции Владимир Нидзельский фото, прикрывает преступников и помогая им, становясь соучастником в хищениях урожая!



Куда смотрит власть Зе и где реакция нового руководства страны не понятна?! Или это жить по-новому и так называемые «думайТе»?!