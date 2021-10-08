Кем был и чем запомнился умерший депутат Антон Поляков

В Киеве умер народный депутат, 33-летний Антон Поляков. Антону Полякову было 33 года. У него осталась жена и две дочки.

Антон — предприниматель из Чернигова, который в 2019 году избрался в Раду по мажоритарке и под знаменами «Слуги народа». Но уже осенью после этих выборов у Полякова начался конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Это произошло на встрече фракции с Зеленским и Богданом в октябре. Депутат входил в группу «слуг», которые критиковали недавно назначенного генпрокурора Руслана Рябошапку — на ту встречу он, вопреки ожиданиям, не явился.

К Рябошапке у одних были вопросы по затягиванию дела Стерненко, у конкретно Полякова — почему генпрокурор не подписывает снятия неприкосновенности с нардепа Приходько, которого обвиняют в растрате двух миллиардов гривен Аграрного фонда.

Также он заявил, что другой нардеп, проходящий по этому делу, заказал его, Полякова, убийство. И генпрокурор этим, несмотря на обращения к нему, тоже не занимается.

На этой почве и произошла перепалка с Богданом. Тому не понравилось, что Поляков накануне в Раде начал собирать подписи за отставку Рябошапки, который был креатурой главы ОП.

«Я зацепил протеже Богдана — Рябошапку. Богдан решает сейчас все вопросы через Рябошапку. Через него и добирают внефракционные голоса для голосования по законам. Есть информация, что депутаты, с которых не снимают неприкосновенность — пополняют черную кассу партии, а из этих денег руководство фракции платит зарплаты депутатам», — рассказывал Поляков суть своего конфликта с главой Офиса президента.

Вторым шагом, который приблизил Антона к исключению стала его позиция против закона о продаже земли. Во время митингов аграриев под Радой именно Поляков единственным из «слуг народа» 13 ноября — в день голосования — вышел к протестующим и заявил, что согласен с ними.

В итоге 15 ноября Антона Полякова исключили из фракции «Слуга народа». С ним под исключение попала и беременная нардеп Анна Скороход, которая также не поддержала открытие рынка земли.

За день до своего исключения Скороход рассказала, что в партии практикуются авторитарные методы управления, несогласным зажимают рот, а генпрокурор получает прямые указания из Офиса президента.

Поляков тогда говорил, что всех, кто не поддержал старт земельной реформы приказал исключить из фракции лично Андрей Богдан. После чего «переименовал» президентскую политсилу в «Партию Слуга Богдана».

После исключения Поляков подтвердил информацию «Страны» о том, что депутатам правящей партии платят зарплаты в конвертах: по 5 тысяч долларов — обычным депутатам, а 10-15 тысяч получают главы и заместители глав комитетов.

Кстати, в день исключения Полякова и Скороход с заседания демонстративно ушел спикер Дмитрий Разумков.

После своего исключения Антон активно поддерживал протесты ФОПов, которым «слуги» ужесточили администрирование налогов.

Летом 2020 года Антон Поляков вошел в депутатскую группу «За будущее», которая контролируется Игорем Коломойским. И вчера в составе этой группы проголосовал за снятие с поста спикера Дмитрия Разумкова.

Видимо, голосовать пришлось в рамках партийной дисциплины — сам же Поляков до недавнего времени поддерживал Разумкова и положительно комментировал его выпады в адрес Банковой.

То есть Антон Поляков, судя по всему, находился и раньше в орбите влияния этого бизнесмена. Так, например, в мае 2020 года именно Поляков стал абсолютным чемпионом по количеству правок в «антиколомойский» закон о банковской деятельности, который отрезал пути к денационализации «Приватбанка».

Но идеологически нардеп выступал против курса Зеленского по всем вопросам — от гуманитарных до экономических, а также против внешнего управления и засилья иностранных граждан в госкомпаниях. И это была его личная позиция, за которую его и исключили из фракции (далеко не всех близких к олигарху «слуг» постигла такая участь).

О чем говорил Поляков накануне смерти

Нардеп активно вел свой канал в Telegram. В нем он критиковал власть и «слуг народа».

Например, за последнюю неделю он высказал мнение о «Большой стройке на границе» — планах построить «стену» на 17 млрд гривен. Он назвал это «сумасшедшим и бессмысленным проектом „слуг“.

Как написал нардеп „невероятные затраты финансового ресурса могла бы пойти на усиление украинской армии“. Кроме того, ситуация с охраной этого участка границы и так неплохая.

На День учителя депутат напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского повысить учителям зарплаты до 4 тысяч долларов.

О предвыборных обещаниях Антон Поляков напомнил и в связи с отставкой Разумкова.

„Зеленский назвал одной из причин отставки Разумкова отказ голосовать за санкции СНБО. Мол это нарушение обещаний избирателям.

Владимир Александрович, очнитесь, вы обещали конец эпохи бедности, конец войны и свободу слова, а не санкции СНБО, постоянный рост тарифов и новый виток войны с Россией.

Фактически причиной отставки Разумкова, получается, служит тот факт, что у него хорошая память на предвыборные обещания“ — написал депутат.

Он выразил мнение, что ситуация с Разумковым показывает, что „никакой внятной кадровой политики у Зе-команды нет“, поскольку „слуги“ и Зеленский не могут объяснить почему они увольняют Разумкова и хотят усадить на его место Стефанчука.

Комментировал он и „Досье Пандоры“: „Досье Пандоры“ нам говорит только об одном, — украинцев в очередной раз обманули. В этот раз с помощью Зеленского. Мы выбирали такого же человека, как и мы. А Зеленский оказался точно таким же, как и олигархи с которыми он, якобы, сейчас борется».

Также он следил за тендерами «Укзализныци», в которых видел признаки коррупции.

Последние его посты были посвящены внеочередному заседанию Рады по вопросу поднятия пенсий. Депутат писал, что собирал подписи для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, поскольку в Украине прожиточный минимум — 2379 грн, а минимальная пенсия — 1854 грн. То есть меньше прожиточного минимума. Однако это голосование в зал так и не вынесли. Это был последний пост депутата.

На последнем своем телеэфире Поляков рассказывал о том, как «слугам народа» дают взятки в Раде за голосование за закон об олигархах.

«Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет и когда при нем «слугам» раздают деньги, он просто побоялся. Я сказал: «Давай напишем... Но человек побоялся, понимаете?»...

«О каком вы можете демократическом парламенте говорить, если они просто-напросто все, они за конфетки работают, эти „слуги“», — заявил нардеп.

По материалам сайта Страна