Дмитрий Марунич: Под созвездием НДС

Экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич написал в своей колонке, как пирамида налоговых «скруток» на десятки миллиардов гривен тянется от аграрных лоббистов и налоговиков — до первых руководителей правительства.

Более года назад в обиходе украинцев впервые появился термин «скрутки». Ввел его тогда уже экс-министр финансов Игорь Уманский, заявивший, что при попустительстве налоговых и таможенных органов в стране массово применяются схемы ухода от НДС. Убытки для государства, по его словам, составили свыше 5 млрд гривен в месяц, соответственно — 60 млрд за год.

Реакция властей оказалась нервной и непоследовательной. «Я считаю, что здесь уже есть часть популизма и политики», — заявил по горячим следам премьер-министр Денис Шмыгаль и в это же время, вопреки собственной же логике, инициировал увольнение главного налоговика Украины Сергея Верланова и руководителя таможенной службы Максима Нефедова.

Впрочем, как показало развитие дальнейших событий, шаг этот был правильным: увольнение двух участников «скруточной пирамиды» позволило быстро локализировать скандал в СМИ и обрубить нитки, ведущие от исполнителей на самый верх. Но отнюдь не ликвидировать саму схему.

...Как действует схема по скрутке НДС, Игорь Уманский пояснил на примере бананов. «Вы купили бананы, официально завезли, зарегистрировали, — далее поставили их на таможенный склад, а потом продали на рынке за кеш, получив свою прибыль. В цене продажи у вас есть НДС, то есть вы все издержки для себя компенсировали. После этого вы бумаги — не бананы, потому что бананы уже проданы, а прибыль получена — продаете мне. То есть я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. Я нахожу компанию и продаю эти „бананы“ уже ей, и уже в этой компании бананы превращаются, например, в зерно — происходит легализация зерна, которое кто-то купил за наличные у фермеров, выращивающих его на государственной земле. И у вас есть НДС на это зерно».

А вот более простая схема, с которой наверняка сталкивалось большинство водителей. Рассказывает сайту Mind президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Неля Привалова: «Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, — то есть выдают „левый“ чек. Фактически топливо продано за наличные деньги, а по документам оно ушло промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности».

По словам эксперта, цель этой «скрутки» — не платить НДС и налог на прибыль в бюджет, а потери бюджета только в одной отрасли составляют порядка 15–20 млрд гривен в год. «Особых успехов в борьбе с такими злоупотреблениями мы не ощущаем», — говорит она и утверждает, что проблема для рынка не нова, «скрутки» были и раньше, но не в таких размерах. «Эта проблема „разрослась“ как раз в 2020 году, и создала самое большое „серое пятно“ в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты», — подчеркивает Привалова.

Именно в 2020 году напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль, который отвечает за ситуацию в отечественной экономике и по своим служебным обязанностям просто обязан знать, куда из государственной казны вытекает как минимум 60 млрд гривен, утверждал на камеру, что информация о скрутках — популизм и политика. «Он (Уманский) сообщил, что направил соответствующие материалы в Генпрокуратуру и СБУ. У нас таких данных пока нет, поэтому будем ждать. Я на самом деле жду, если у него есть такие данные, пусть предоставит», — рассказывал в те дни Денис Шмыгаль журналистам.

60 миллиардов — это, на минуточку, в 2 раза больше, чем государство в прошлом году планировало потратить на подготовку кадров украинскими вузами (27,6 млрд гривен), почти в 1,5 раза больше, чем на коммунальные субсидии (47 млрд гривен) и только немногим меньше, чем средства, заложенные в Дорожный фонд на ремонт и строительство новых магистралей (70 млрд гривен). И если руководитель исполнительной вертикали не замечает потери этих денег, при этом он пассивно ждет какие-то документы от уволенного министра, то вполне логично это свидетельствует либо о непрофессионализме господина Шмыгаля, либо о его вовлеченности в схемы.

Информация, которую нам удалось собрать, полностью отвечает на этот вопрос.

...Как удалось выяснить, за год объемы скрутки, о которых говорил Игорь Уманский, значительно расширились — как и круг вовлеченных в эту схему.

Больше всего — по объемам денежных средств — уход от НДС распространен в аграрной сфере. И здесь можно выделить связку ответственных, между которыми четко прослеживается вертикальная связь.

На низовом уровне осуществляется поиск необходимого количества зерна, которое фермеры продают за наличные по «серым» схемам. Такая практика распространена на отечественном агрорынке, но, безусловно, требует координации. Ею занимаются разные структуры аграрной направленности, например — «Всеукраинский конгресс фермеров», «Агро-продовольственный совет», «Общее благо», Украинский государственный фонд фермерских хозяйств и многие другие, которые по сути выступают прикрытием для незаконной деятельности по уходу от НДС.

Примечательно, что конечным бенефициаром первых названных является одно лицо — Иван Слободяник, имеющий в своем послужном списке огромное количество титулов, в том числе исполнительный директор Всеукраинской Ассоциации Громад.

Об универсальности Ивана Слободяника может свидетельствовать его трудовая карьера, в которой он успел побыть внештатным советником киевского мэра, а также советником двух разноотраслевых министров: образования и сельского хозяйства, занимаясь при этом медиа-консалтингом.

Бизнес-партнер Слободяника в этой схеме — известный аграрный лоббист, депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий, который работает в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады, возглавляя подкомитет по вопросам местным налоговых сборов.

В кулуарах Рады давно уже ходят слухи о своеобразной деловой чистоплотности господина Заблоцкого. Еще в 2019 году, когда его фамилия появилась в списке первой сотни «Слуги народа», Всеукраинская аграрная рада обратилась с письмом к Владимиру Зеленскому с требованием убрать из этого перечня одиозного кандидата, замешанного в неприкрытом лоббизме олигархов.

Уже тогда Заблоцкий активно «работал» в сфере НДС: как председатель Общественного совета при налоговом комитете Верховной Рады, он пролоббировал, например, так называемые «соевые» правки, вследствие которых представители малого и среднего бизнеса получили убытки, а крупные бизнесмены — неправомерную прибыль.

Зеленский проигнорировал обращение общественности, Марьян Заблоцкий стал депутатом и в новой роли вошел в новые и весьма неоднозначные лоббистские проекты: помощь транснациональным табачным корпорациям, лоббирование игорного бизнеса, растаможка евроблях, легализация канабиса...

Нардеп тесно связан с депутатом VII созыва Владимиром Пилипенко, близким другом юриста Андрея Портнова, а также владельцем аграрной корпорации «Кернел» Андреем Веревским: с одной стороны, через эту структуру происходит легализация теневых схем, а с другой — контролируемая им депутатская фракция «Довира» поставляет голоса для некоторых законопроектов. Связи же с Портновым позволяют в спорных моментах решать вопросы через суды, которые до сих пор контролирует одиозный юрист.

О том, что дела у нардепа идут хорошо, свидетельствует даже его электронная декларация: в 2020 году он переехал из арендованной квартиры площадью 49,3 кв. метра в новую — площадью 134 метра. Также у него есть квартира во Львове и счета в США.

Марьян Заблоцкий — представитель так называемой «львовской команды», и схемы по скрутке НДС реализует в основном со своими земляками. Так, например, практически все обналичивание незаконных операций, которые курируют Слободяник и Заблоцкий, осуществляется через конвертационные центры «Вик Лимардо», «Штерн», «Грифон Плюс», «Форест Санрайз» и другие, принадлежащие еще одному львовянину — Василию Костюку, крайне непубличному деятелю, называющему себя адвокатом.

Впрочем, в реестре адвокатов никаких упоминаний о В. Костюке нет, более того, в открытых источниках даже нет точной даты рождения «адвоката». Утверждают, что это не случайность и что господин Костюк намеренно препятствует попаданию информации о себе в СМИ. Однако при этом известно о нескольких десятках юридических лиц, к которым имеет отношение близкий друг лоббиста Марьяна Заблоцкого.

Начинал бизнес на скрутках господин Костюк весьма скромно. Об этом известно из постановления Печерского суда Киева, который выдал постановление о следственных действиях по делу «Мотолайка»: Костюка подозревали в формировании схемного НДС с импортируемых под заказ автомобилей из США и Европы. Тогда в уголовных делах фигурировала сумма в 50 млн гривен. Начиная с 2020 года Василий Костюк из мелкого автомобильного перешел на крупный аграрный НДС, совмещая его с обналичкой денежных средств, — и оборот его фирм увеличился до 24 млрд гривен. Сегодня, по нашим данным, эта цифра гораздо выше, а его фирмы работают также в Киеве, Мариуполе, Одессе. В апреле даже появилась новость, что на Костюка планируют наложить санкции решением СНБО, однако при помощи влиятельных людей его фамилию из списков вычеркнули.

Важное место в этой схеме занимает еще один нардеп от «Слуги народа», парламентский коллега Марьяна Заблоцкого по комитету финансовой, налоговой и таможенной политике, руководитель подкомитета по вопросам налогообложения на добавленную стоимость (!!! — Ред) одессит Алексей Леонов. Он, легализируя схематоз вместе с Заблоцким и Костюком, по сути, является полным антиподом последнего. Если Костюк скромно не афиширует собственные заслуги, но Леонов, наоборот, приписывает себе чужие.

Так, например, он много раз повторял, что является бизнесменом-ресторатором, владельцем 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Grill, и сам без поддержки победил в 2019 году на мажоритарном округе самого Сергея Кивалова. Однако, как известно из открытых источников, Леонов является всего лишь миноритарным держателем акций (до 7%) и фронтменом сети питания, а их собственники — скандальные строительные бизнесмены Старовойтовы, которые, по их же словам в прессе, и обеспечили молодому, но перспективному кандидату в «Слуги» победу на мажоритарке, выложив за это свыше 8 млн гривен.

Если его компаньон Костюк начинал работу со скрутками со скромного «автомобильного» НДС, то Леонов — с более интересного строительного: его старшие бизнес-партнеры реализовывали строительные проекты в Украине и Казахстане.

Большинство этих проектов сопровождалось скандалами, например, стройкомпании Старовойтовых «Мегалайн» в Одессе — высотки вместо детского сада, строительство без разрешений, сопровождавшееся протестами жителей, чудесным образом закончившихся после присяги Леонова как народного депутата, и скандал в Верховной Раде, когда нардепа прямо обвинили в получении взятки за лоббирование интересов одиозного «схематозника» Антона Яценко. Пытаясь доказать собственную невиновность, Леонов даже устроил шоу с прохождением полиграфа, которое эксперты полностью раскритиковали как такое, что не может показать реальный результат.

Леонов работал по скруточным схемам лично с бывшим руководителем Одесского областного управления налоговой службы Евгением Бамбизовым, получившим в городе прозвище «налоговый киллер». Бамбизов не только кошмарил большой и средний бизнес в области, но не менее активно крышевал конвертационные центры — в том числе и структуры Василия Костюка.

Некоторые из этих центров Евгений Бамбизов переводил на учет на территорию своей юрисдикции, — конечно, не из любви к искусству, а ради собственного заработка, составляющего в среднем 1,2% от общего объема.

В Офисе крупных налогоплательщиков государственной фискальной службы, куда Бамбизов был назначен после переезда из Одессы в Киев, он курировал уже не только денежные потоки города у моря, но и львовские скрутки, которые генерировали центры Василия Костюка, а также денежные потоки из других регионов Украины. Остаться незамеченным при таких объемах налички Бамбизов не мог, и в конце 2019 года на него надели наручники. Однако не на долго — верные соратники вытащили своего человека из лап отечественного правосудия.

Всех троих — Бамбизова, Леонова и Костюка — в одну цепочку связывает один весьма важный персонаж: известный в стране экс-чиновник налоговой службы Сергей Верланов. Да-да, тот самый экс-руководитель налоговой службы, которого пытался сместить бывший министр финансов Игорь Уманский, — чтобы заменить на своего человека, более сговорчивого и более «прибыльного».

Опрошенные нами эксперты именно Верланова считают самым важным передаточным звеном всей скруточной схемы. Именно он был ответственным за выстраивание вертикали и отлично справился с заданием: нижняя часть пирамиды (Слободяник, Костюк, Леонов, Бамбизов) — это либо его друзья, либо друзья друзей, которым он мог доверять полностью и безоговорочно.

Связь с верхней частью пирамиды обеспечивала другая часть львовской команды в нынешней украинской власти. Министр Кабинета министров Олег Немчинов тесно сблизился с нынешним премьером Денисом Шмыгалем еще начиная с 2009 года, когда они оба вместе работали во Львовской ОГА. Сработались, — и Денис Анатольевич настоял на переезде соратника в Киев. И это был весьма смелый шаг с его стороны, ведь его львовский друг не подходил Зе-команде по едва ли не главному параметру — личной лояльности президенту.

В 2019-м, когда большинство нынешних представителей власти переходили на сплошной зеленый цвет и клялись в верности команде от народа, Олег Немчинов публично назвал себя представителем «25%», перепостил в своем Фейсбуке публикацию, в котором президента Зеленского назвали «кумиром быдла», а видео юмористического номера «Квартала» сопроводил хештегом «Слуга Кремля» (на следующий день после назначения Немчинов встретился с фракцией «Слуга народа», покаялся и заявил, что после разговора с Владимиром Зеленским он резко изменил свое мнение, — Ред).

Брать на работу столь «зашкваренного» чиновника рискнул бы не каждый, но Денис Шмыгаль пошел на этот шаг и, как утверждают близкие к верхушке Кабмина люди, — не просто так. Олег Немчинов стал доверенным лицом нового премьера, а свою оплошность с публикациями в соцсетях он компенсировал осторожностью в самых рискованных делах — именно ему предписывалось стать посредником между «схематозниками» и премьером, а в случае появления проблем, переключить весь негатив на себя.

И если бы скандал с обвинениями Уманского в 2020 году не закончился увольнениями Верланова и Нефедова, возможно, мы бы узнали, что самый главный скрутчик в стране — это симпатик Порошенко и антагонист «95 квартала» Олег Немчинов. Но умело сыграв на опережение, Денис Шмыгаль защитил и себя, и старого львовского друга. Неизвестно, надолго ли — ведь документы, аналогичные тем, которые показывал и даже направил правоохранителям Игорь Уманский, могут появиться в любой момент и в любом количестве. И тогда вряд ли все можно будет списать на политически неблагонадежного министра Кабинета министров...

А пока кормушку на уходе от НДС, разоряющую госбюджет, которую построили лоббисты, активисты, ушлые налоговики и мастера конвертации и сами в большинстве своем оказались не у дел, продолжают использовать другие пребывающие во власти персонажи. Думаем, ровно до того момента, когда лопнет терпение у «основателей» и на свет появятся новые улики — ведь Игорь Уманский был далеко не главным носителем «скруточных» секретов.