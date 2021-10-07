Что сказал Дмитрий Разумков в своей последней речи перед отставкой?

Перед своей отставкой с поста спикера ВРУ Дмитрий Разумков выступил перед голосованием за его отставку.

Речь — политическая. Основная мысль — мы («Слуги народа») шли в 2019 году в парламент, чтоб сделать страну лучше. И люди голосовали именно за это.

Дмитрий Разумков. Основные тезисы

— Напомнил лозунги из предвыборной кампании про неприкосновенность только карпатских лесов, пенсионеров, которые рады жить и получают достойную пенсию, про коррупционеров, которые получают реальный срок;

— Высказался о своих принципах в верховенстве закона и наступление властью на свободу слова;

— Очень жестко высказался по офшорам Зеленского: «Принцип, что офшоры для власти — позор, стал принципом, что у каждого ФОПа они есть»;

— Заявил, что «всегда тяжело подниматься и идти против системы. Но если это единственный правильный выбор, то его нужно делать»;

— И главное — подчеркнул то, что власть стала теми, с кем тогда шла бороться.

Разумков впрах разнес все попытки «слуг» дискриминировать его. Он отступает с высоко поднятой головой. И, видимо, ненадолго.

Полный текст речи Дмитрия Разумкова

«Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я сейчас не буду останавливаться много на отчете, он утром был всем направлен. Я с этой трибуны давал всегда выступить всем и хочу, чтобы сегодня такое право дали мне. Послушайте меня, пожалуйста, а после этого каждый в этом зале делает свой выбор.

Я расскажу вам об Украине своей мечты, Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения, где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки, где неприкосновенными являются лишь карпатские леса, а не народные депутаты Украины, где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку, где есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и осуществимой мечты. Украина ближайшего будущего. Украина, из которой не поедут наши с вами дети.

Напоминаю вам всем: это часть нашей предвыборной программы 2019 года. Хорошие, искренние, настоящие слова и принципы, с которыми мы шли к людям в 2019 году. И объективно поверили все: и те, кто сегодня нас смотрит по телевизору, и те, кто сидит в этом зале, и даже те, кто за нас не голосовал. Мы с вами шли сюда не за должностями и тем более не за деньгами. Мы шли для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать ее лучше, потому что мы все в это искренне верили. Я помню, как светились глаза у тех людей, которые приобщались к команде, я точно это помню. Я помню глаза людей на улицах, на встречах, на эфирах, как они нам верили, верили абсолютно. Это была слепая вера в то, что у нас все получится. Все получится, потому что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы — не такие, как они.

К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. И глаза у людей также очень сильно изменились. Они стали иными. Все это время я старался делать так, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью. Не красивыми названиями и лозунгами, за которыми очень часто скрываются неправильные, незаконные вещи, а реальностью. Но, если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, по которому мы шли, право народа стали принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона сменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова заменил принцип «кто не с нами, тот против нас». Принцип «закон один для всех» стал принципом «друзьям — все, врагам — закон». А принцип, что офшоры для власти позор, стал принципом «ничего страшного, у каждого ФЛП они есть».

Сегодня очень много грязи. Я никогда не плыл по течению, в 2019 году это не делал и сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства, а, главное, она не стоит доверия людей.

При любых штормах и бурях украинский парламент должен оставаться предохранителем, каким он был в нашей истории, и точкой равновесия и баланса. Это будет зависеть от каждого из вас, я повторяю, от каждого. Здесь не будет коллективной ответственности, ответственность перед страной и людьми. Это персональная ответственность — какой будет наша страна в будущем. В независимости от того, кто является председателем ВРУ, парламент должен оставаться субъектной институцией. Субъектной. Иначе это путь к потере демократии, к узурпации власти и потери парламентаризма. Пожалуйста, помните об этом.

Мои принципы не изменились, мои ценности — такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех, также есть. Уверен, что и в этом зале таких людей будет хватать. Всегда трудно подниматься и идти против системы, всегда. Первый шаг, он самый трудный. Но если ты знаешь, что это единственный правильный выбор, делать его всегда легко. Я вам всем напомню напоследок: мы когда шли к власти, говорили одно: что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание.

А напоследок — спасибо, коллеги, за конструктивную, эффективную работу за эти два года. Я надеюсь, парламент останется парламентом и люди в парламенте останутся людьми".

По материалам украинских СМИ