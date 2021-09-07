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Дайджест > IQOS также вреден как и обычные сигареты. Исследование ученых

IQOS также вреден как и обычные сигареты. Исследование ученых

Агата Кловская
07.09.21 18:54
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IQOS также вреден как и обычные сигареты. Исследование ученых

Использование устройств без нагрева, присутствующих на рынке под маркировкой IQOS, может оказывать такое же вредное воздействие на клетки легочного эпителия, как и курение обычных сигарет, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные онлайн 10 февраля в журнале «ERJ Open Research» Европейским респираторным обществом.

Курение сигарет по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем здравоохранения в наше время, отмечают авторы, и в последнее десятилетие во всем мире появились новые формы курительных приспособлений. Электронные системы доставки никотина, в том числе в жидкой форме, обычно называемые электронными сигаретами (eCig), нагревают раствор для создания пара. В последнее время эти устройства модернизировали и продают под маркировкой IQOS, обозначающей гибриды между eCigs и традиционными сигаретами, нагревающими продукт, не сжигая его, а генерируя аэрозоль. При этом нагреваемый продукт — это не жидкий, а настоящий табак. Распространенность парения (вейпинга) eCig растет с угрожающей скоростью; считается, что в ближайшие 5 лет она превысит таковую для традиционных сигарет, а глобальные продажи достигнут 10 млрд дол. США (Dinakar C., O’Connor G.T., 2016). IQOS на сегодня доступны в 41 стране, в том числе в 22 из европейского региона ВОЗ, и их доля на рынке в настоящее время достигла уровня сигар в Италии (Liu X., Lugo A., Spizzichino L. et al., 2018). Недавно полученные данные свидетельствуют, что использование электронных сигарет, особенно молодыми людьми, связано с употреблением сигарет в будущем (Bold K.W., Kong G., Camenga D.R. et al., 2018). К тому же более половины людей, интересующихся IQOS, никогда не курили ранее (Liu X., Lugo A., Spizzichino L. et al., 2018).

В настоящее время ясно, что пары eCig содержат высокие уровни токсичных соединений (Jensen R.P., Luo W., Pankow J.F. et al., 2015), которые отрицательно влияют на дыхательную, желудочно-кишечную и сердечно-сосудистую системы как in vitro, так и in vivo. Также важно признать, что продукты IQOS являются сравнительно новыми, но исследования показывают, что IQOS генерирует повышенные в статистически значимой степени концентрации карбонилов (Farsalinos K.E., Yannovits N., Sarri T. et al., 2018). Пока не опубликовано ни одного сравнения влияния eCigs, IQOS и табачного дыма на легкие человека, авторы задались целью in vitro сравнить повреждающее воздействие IQOS на эпителиальные и гладкомышечные клетки дыхательных путей человека с таковым обычных и электронных сигарет.

Авторы из Австралии использовали эпителиальные клетки бронхов (Beas-2B, ATCC CRL-9609) и клетки гладких мышц дыхательных путей человека (ASM) (ATCC PCS-130-010).

Пары eCig генерировались с использованием устройства eCig (KangerTech 3-го поколения и электронной жидкости (Blu, Charlotte, NC, США, 1,2% никотина). Аэрозоль IQOS был получен с использованием тепловых палочек HNB (Philip Morris, Токио, Япония; 1,4 мг никотина). Экстракт сигаретного дыма (CSE) получали с использованием сигарет Marlboro Red (Philip Morris, Washington, DC, США, 1,2 мг никотина).

Австралийские ученые установили, что сигаретный дым и нагретый табачный пар были высокотоксичными для клеток как при более низких, так и при более высоких концентрациях, в то время как пары электронных сигарет демонстрировали токсичность в основном при более высоких концентрациях. «Наши результаты показывают, что все три субстанции токсичны для клеток наших легких и что эти новые устройства с подогревом табака так же вредны, как и курение традиционных сигарет», — отметил ведущий автор Сухвиндер Сохал (Sukhwinder Sohal) из Университета Тасмании (University of Tasmania), Австралия.

«Нам потребовалось почти пять десятилетий, чтобы понять вредное воздействие сигаретного дыма на людей. Долгосрочные исследования воздействия eCig на людей в настоящее время редки, что ограничивает наше понимание его непосредственного влияния на развитие и прогрессирование заболевания. Вейпинг eCig уже очень распространен в мире, и многие страны вводят строгие правила в свете появляющихся фактических данных, свидетельствующих о негативном воздействии вейпинга на здоровье человека», — отмечено в публикации. Действительно, Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration — FDA), США, заявило в январе, что стремительный рост потребления подростками электронных сигарет может потребовать отзыва данных продуктов с рынка.

Использование IQOS сравнительно новое; потребуются годы, прежде чем мы начнем понимать его пагубное влияние на здоровье человека, подчеркивают авторы. Постоянная аллергическая настроенность, раздражающее действие дыма, непрекращающееся воспаление приводит к ремоделированию/рубцеванию дыхательных путей, а дисфункция митохондрий играет ключевую роль в этом процессе. Курение сигарет и электронные сигареты могут усиливать восприимчивость к респираторным инфекциям, усиливая микробную адгезию к дыхательным путям, а IQOS может способствовать развитию респираторных инфекций через аналогичные механизмы.

Учитывая результаты этого и более ранних исследований, IQOS, наряду с курением обычных и электронных сигарет, потенциально способен усиливать окислительный стресс, воспаление, инфекционный процесс, ремоделирование дыхательных путей пользователей этих устройств. Тем не менее необходимо провести проспективные клинические исследования с целью проверки открытия, подчеркивают авторы, не задекларировавшие никаких конфликтов интересов.

По материалам проекта Аптека

Тэги: IQOS, электронные сигареты, здоровье

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