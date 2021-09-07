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Дайджест > Украина может помочь Армении вырваться из геополитического тупика, — эксперт

Украина может помочь Армении вырваться из геополитического тупика, — эксперт

Автор: AnalitikaUA.net
07.09.21 17:14
89
Украина может помочь Армении вырваться из геополитического тупика, — эксперт

Украинский эксперт-международник Илия Куса в интервью армянскому изданию ArmDaily коснулся важных тем для Еревана и Киева.

В ходе интервью были обсуждены темы взаимоотношений Украины и Армении с США, помощи ЕС Армении, карабахском урегулировании и многом другом.

В частности, отвечая на вопрос — может ли Украина в экономическом плане стать альтернативой России для Армении, эксперт отметил, что в полной мере стать заменой России — не получится, тем более сразу, трудно очень будет, а вот в плане диверсификации — безусловно Украина может помочь Армении вырваться из геополитического тупика.

Украина одна из тех стран, через которую Армения может диверсифицировать свою внешнюю политику, это одна из стран, которая может помочь Армении вырваться из внешнеполитического тупика, в котором она оказалась, из геополитической изоляции, потому что геополитика Армении очень трудная, и если посмотреть на нее, то как раз вот эту изоляцию надо прорывать через отношения с странами которые служат мостиком между разными регионами.

Украина в принципе и географически и логистически, такую роль выполняет, и я считаю, что здесь перспективы есть, в первую очередь это в области энергетики и возможно в ВПК, но это чувствительный сектор, хотя может быть российское лобби не пропустит такие отношения, поскольку России конечно выгодно держать Армению в своей орбите, потому что именно российские компании в области ВПК сейчас доминируют на армянском рынке. Но потенциал в военно-промышленном комплексе есть.

Ну и с точки зрения политической диверсификации, внешнеполитической, если бы Армения могла найти путь как завязаться в различных ситуативных региональных инициативах, в Евразии в целом, вместе с Украиной, то это было бы большим достижением внешней политики и одним из шагов Армении по выходу на региональный уровень, потому что проблема Армении как раз в том, что страна в геополитической изоляции и особо не участвует в региональных инициативах.

Тэги: США, Украина, Армения, мир, внешняя политика, дипломатия, Илия Куса

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