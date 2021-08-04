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Дайджест > Как одиозный аферист Роман Гольдман вакцинировал украинскую элиту

Как одиозный аферист Роман Гольдман вакцинировал украинскую элиту

Автор: Руслан Якушев, «Антикор»
04.08.21 12:29
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Как одиозный аферист Роман Гольдман вакцинировал украинскую элиту

Одиозный Роман Гольдман успел засветиться не в одном скандале с проведением подпольной вакцинации ВИП-персон из украинской элиты, а также в контрабандном ввозе вакцины от «чумы 21 века» Covid-19. Но резонансная тема подпольной вакцинации для мажоров продолжает свое развитие... Что известно об аферисте и современном «торговце здоровьем» Гольдмане, а также о клинике, где делались подпольные прививки для избранных?

Итак, не так давно СМИ взорвались масштабным скандалом, связанным с подпольным вакцинированием от короны украинских ВИПов. Как говорится, дорого-богато. Журналисты выяснили, что Пфайзером успели привиться известные политики, чиновники, премьер и их семьи. И это притом, что на тот момент никаких официальных поставок в нашу страну не было вообще. Примечательно, что тогда президент Зеленский сильно возмутился и поставил задачу СБУ проверить данную информацию.

А затем соответствующие разоблачающие материалы в СМИ стали пропадать...

Как разгорался скандал с вакцинированием украинских ВИПов

В начале года популярное издание «Обозреватель» разместило разоблачающий материал из блога известного предпринимателя и политика Михаила Бродского.

Суть статьи заключается в том, что Бродский заявил: вакцина в Украину ввозится, но незаконно, то есть такая себе «контрабанда здоровьем». Вакцинирование также проводится, но тайно и только для высокопоставленных лиц и их семей. Информация разлетелась мгновенно, верхи забеспокоились. Вовлеченными в скандал выявились многие, даже сам президент.

Примечательно, что в скором времени скандальный материал с сайта пропал. Осталась только поисковая строка...

Правда, еще остался репост самого Бродского на Фейсбуке.

Ясное дело, что такой материал успели забрать и запостить все кому не лень, поэтому читайте, если интересно.

Как заявил Бродский, в последние дни декабря прошлого года в Украину чартером доставили вакцину Пфайзер и нелегально протащили ее через «зал официальных делегаций». Сколько тогда стоила «модная» прививка в два этапа для наших «слуг»? По информации бизнесмена — 2 500 евро. При этом такая же прививка в Европейских странах тарифицируется за два этапа в 30 евро. В общем, подробности читайте выше по ссылке, не будем повторяться.

Но на этом скандал не утих, а разгорелся еще сильнее. Как оказалось, незаконный ввоз вакцины Pfizer в одну из столичных частных клиник организовал некий знакомый нашего президента. Во как!

Подробнее — смотрите в видео популярного издания «Страны» и не только.

 

А вот что пишут в комментах к материалу «Страны»...

Иаких комментов под видео более тысячи... Без комментариев.

Кто такой Роман Гольдман

Речь идет о современном Робин Гуде только для богатых — прививочном схематознике Романе Гольдмане, который называет себя спецом «в сфере пациент-менеджмента». Как указано на его странице в Фейсбуке, он — гендиректор в Первом медицинском центре Тель-Авива.

А что же по факту? Товарищ на разрыве между нашей столицей и Тель-Авивом, путешествует на частном самолете и «лечит» украинских ВИПов. А точнее предоставляет особые дорогостоящие услуги для непростых людей — занимается организацией лечения в лучших израильских клиниках.

Если заглянуть в его социальные сети, то глаза разбегаются. Сразу видно, что Гольдман любит быть в центре внимания и выставлять пафосные снимки со всякими знаменитостями, в том числе и с президентом Украины.

Кстати, журналисты всячески пытались пробиться к организаторам и «записаться» на то самое подпольное вакцинирование, но у них ничего не получилось. Как говорится, в этой схеме все работало чисто по связям и простолюдинам туда не пробиться. Но некий независимый расследователь под прозвищем «Джокер» пошел дальше и связался с одиозным Романом Гольдманом, представившись Андреем Ермаком, главой Офиса президента. О как загнул... И даже больше — после такого «общения» он разместил в интернете эту переписку.

Ясное дело, что проверить, реальная эта переписка или фейк, не возможно, но все же...

По «>информации того же Джокера, среди «клиентуры» Романа числятся многие. Там и столичный мэр Кличко, и львовский Садовой, и шоумены, и политики, и некоторые участники 95-го квартала, и политики, и бизнесмены...

Собственно говоря, у товарища есть слабинка — любит фоткаться с элитой и выкладывать в соцсети, посему если посмотреть на его фейсбук, то сразу увидим многих-многих клиентов-прививочников...

Что известно о схематозной клинике «Медиленд», где Гольдман прививал ту самую элиту

Отметим, что по данным «Джокера» у Романа Гольдмана нет медобразования и он не является представителем медицинских учреждений Израиля.

Итак, что известно о скандальной столичной клинике «Медиленд», где великий махинатор Гольдман устроил подпольный штаб вакцинации от коронавируса для представителей элиты.

Согласно данным, указанным на сайте столичной клиники «Медиленд», находится она по адресу: Киев, ул. Маршала Рыбалко, д. 11-б. Именно по этому адресу и проводилось подпольная вакцинация для избранных.

А вот аккредитация данного медицинского учреждения...

... и лицензия...

Как видите, в реквизитах частной компании «Сигма» указан адрес — Киев, ул. Межигирська, д. 5, кв.16.

Согласно данным информресурса ОпенДата, статусный капитал компании составляет аж 500 гривен.

По данным YouControl, бенефициарами и владельцами ЧП «Сигма» являются Мищенка Алла, она и директор, и Капустин Виктор, который входит в группу банкиров, связанную с Виктором Ющенко и не только.

Предприятие числится в трех судебных документах, среди которых есть и криминальные.

Также в ЧП «Сигма» проведено 3 проверки, выявлены нарушения.

Можно еще продолжать и продолжать углубляться в схемы Романа Гольдмана и его подельников, но пока сделаем паузу. А подробнее о том, кто и как связан с этой скандальной клиникой, читайте здесь.

Продолжение следует...

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