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Дайджест > Украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации «Ковишилдом»

Украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации «Ковишилдом»

Автор: «Фраза»
01.07.21 15:56
177
Украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации «Ковишилдом»

В страны Евросоюза не пускают украинцев, привитых индийской вакциной «Ковишилд». Причем даже если этот препарат использовали только при первой дозе, а вторую кололи уже «АстраЗенекой», признанной в ЕС.

Украинские власти постоянно маркируют «Ковишилд» как «Астразенеку», и даже сейчас это название используется на главном государственном сайте по вакцинации.

Однако с оксфордской вакциной в Европу пускают, а с ее индийским аналогом — нет. Первыми тревогу забили в Индии, чьих жителей начали разворачивать на границах ЕС.

Теперь очередь дошла до украинцев, многие из которых стали жертвами путаницы в названиях препаратов — и запустили эту неразбериху именно власти.

Что происходит — далее в материале.

Даже одна доза портит всё

Жительница Херсонской области Людмила Ляшенко сообщила «Стране», что ее сертификат о вакцинации забраковали в турагентстве, где женщина приобрела путевку в Грецию.

«Моя менеджер объяснила, что даже если „Ковишилдом“ укололи только первую дозу, а вторую — „АстраЗенекой“, то Греция не пропустит», — рассказала Ляшенко, которая собралась на Крит.

У нее именно такая ситуация, судя по международному сертификату о вакцинации, который выдали врачи.

Отметим, что такая схема — первый укол «Ковишилдом», а второй — южнокорейской «Астразенекой», доминирует у большинства привитых на сегодня украинцев, которые получили полную вакцинацию этими препаратами.

Это связано с тем, что сначала власти закупили индийскую вакцину, но она закончилась, а Индия поставки прекратила. И для второй дозы в страну завезли южнокорейскую «Астразенеку».

При этом, по словам Ляшенко, греки готовы пропускать украинцев, привитых двумя дозами «Астразенеки», а не «Ковишилда» — так ей рассказали в турагентстве.

На сайте греческого посольства перечислены вакцины, которые эта страна принимает. Среди них есть и российский «Спутник V». Список таков: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

По словам Ляшенко, в турагентстве ей гарантировали въезд в Грецию, если бы оба укола были даже южнокорейской «АстраЗенекой».

Впрочем, неизвестно, будут ли пропускать с ней в другие страны ЕС. Пока европейский регулятор EMA одобряет вакцину, которая называется Vaxzevria — это «АстраЗенека», которую производят в Нидерландах. Но, как видим, отдельные страны — особенно те, которые критически зависят от иностранных туристов — закрывают на это глаза.

Но вот с «Ковишилдом» даже греки никого пускать не хотят.

Ляшенко возмущена тем, что все врачи, а также власти убеждали, что это сертифицированная в Европе вакцина. А на деле оказалось обратное.

«Я не одна делала прививку ради справки. И для многих это будет открытие, как и для меня», — говорит читательница «Страны».

Есть ли шанс привиться южнокорейской «Астразенекой»?

По состоянию на конец июня, в Украину всего завезли чуть более 1,5 млн доз вакцин Covishield и AstraZeneca разного производства.

В феврале — 500 тысяч Covishield, произведенной в Индии.

В апреле — 367 200 доз препарата AstraZeneca-SKBio, изготовленной в Южной Корее.

В июне — еще 705 600 доз AstraZeneca, изготовленной на мощностях Южной Кореи.

То есть всего южнокорейской «АстраЗенеки» в Украину завезли 1 072 800 доз.

К тому времени, когда завезли первые партии корейской «АстраЗенека» (23 апреля), в Украине первую дозу «Ковишилда» уже получили почти 470 тысяч человек. Это практически вся партия индийского препарата. Всего ввезли 500 тыс доз.

В Минздраве сообщили, что часть корейской партии пустят на первую дозу, в основном в кабинетах вакцинации для лиц старше 65 лет. Еще часть — как вторую дозу после «Ковишилда».

Когда в июне прибыли еще 700 тысяч доз южнокорейской вакцины от коронавируса, в Минздраве заявили, что партия предназначена для прививки второй дозой.

Судя по статистике, второй дозой «АстраЗенеки» массово начали прививать примерно с середины мая (по правилам спустя 12 недель поле первой прививки). К этому времени индийский «Ковишилд» должен был закончиться.

То есть, судя по цифрам, подавляющее большинство украинцев, привитых в первый раз «Ковишилдом», получили второй дозой AstraZeneca-SKBio.

Значит, по приблизительным расчетам, на обе дозы южнокорейской «АстраЗенека» могут в дальнейшем рассчитывать порядка 300 тысяч украинцев (остается около 600 тысяч доз из расчета, что нужно по две на человека). В основном это те, кого впервые привили «АстраЗенекой» в мае-июне.

Вот эти люди в теории смогут надеяться, что им позволят после вакцинации путешествовать в отдельные страны ЕС — или по территории всего Европейского союза. А вот стопроцентно такое право получат лишь те, кто привился двумя дозами Pfizer. Но таковых в Украине пока лишь 160 тысяч человек.

По материалам «Страны»

Тэги: Евросоюз, Украина, здоровье, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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