«Дельта-вариант» и «черная плесень»: что известно о новых инфекциях в Украине

На фоне утихающей пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в мире фиксируется распространение двух новых заболеваний, которые могут быть с ней связаны. Одна из них — мукормикоз, известный также как «черная плесень», — уже вышла за пределы Индии и обнаружена в Египте и Ираке.

В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом, в частности, те, кто болеют или перенесли ковид.

Как рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL, предварительно первый случай заболевания мукормикозом в Украине зафиксирован у женщины из Закарпатья. Однако делать какие-либо выводы еще рано, так как не получены окончательные данные по поводу верификации возбудителя. Микологическое исследование может занять еще несколько дней.

Однако даже если этот случай не подтвердится, украинцам следует готовиться к его появлению.

«Черная плесень» в Украине

«Он встречался и ранее, таких случаев в Украине было не более 5-10 в год. Сейчас частота этих осложнений может значительно возрасти», — заявил Петров, подчеркнув, что Украина не готова к потенциальной вспышке.

«Мукормикоз имеет очень большую летальность. Он лечится исключительно в условиях стационара, в условиях интенсивной терапии, поскольку эти лекарства чаще всего вводятся внутривенно», — объясняет специалист, добавляя, что в Украине крайне ограниченное количество амфотерицина В — препарата, который используется именно для лечения этого заболевания.

При этом он обратил внимание на тот факт, что «у нас в окружающей среде нет необходимых условий для того, чтобы возбудитель долго сохранялся в жизнеспособном виде: к счастью, у нас уровень влажности, ультрафиолетовое излучение и общий уровень среднесуточной температуры не является благоприятным».

Что нужно знать о мукормикозе

Это инфекционное осложнение. Причиной заболевания является микроорганизм — грибок. Передача этого грибка к человеку, который восприимчив к болезни, является опасной, и происходит:

— воздушно-капельным путем;

— через воздух;

— через поверхности.

Но больше всего характерна передача инфекции для стационаров, когда люди заражают друг друга при близком контакте. Например, если они находятся в одной палате с инфицированным человеком. В быту риск меньше, а на улице — еще меньше.

В группе риска заражения:

— те, кто болеет COVID-19;

— те, кто перенесли COVID-19 менее 2 недель назад;

— люди с ослабленным иммунитетом;

— ВИЧ-инфицированные;

— больные сахарным диабетом;

— те, кто получали большие дозы гормональных препаратов, в частности, дексаметазон.

После COVID-19 иммунная система практически на нулевом уровне, поскольку все силы организма бросаются на борьбу с вирусом. Поэтому те люди, которые переболели, а особенно те, которые переболели тяжело или получали большие дозы гормональных препаратов, всем нам известного препарата дексаметазона, являются группой наибольшего риска по развитию мукормикоза.

Заболевание не грозит маленьким детям или взрослым, которые имеют достаточный уровень иммунитета.

Прежде всего грибок поражает:

— легкие;

— верхние дыхательные пути;

— гайморовы пазухи;

— глаза.

На возможное заражение могут указывать:

— симптомы, характерные для бронхита;

— симптомы, характерные для гайморита;

— выделения из бронхиальных путей;

— выделения из носа.

При возникновении этих симптомов стоит не полениться, позвонить своему семейному врачу и рассказать ему об этом.

«Дельта-вариант»

Между тем, по миру ширится «дельта-вариант» — один из подтипов варианта вируса (B.1.617.2), который появился в Индии. Впервые его заметили в декабре в Индии. Однако штамм начал быстро вытеснять другие штаммы и теперь вызывает больше опасений, так как, возможно, это самый заразный вариант.

На данный момент известны случаи заражения «дельтой» уже в 62 странах.

Свое название она получил после решения Всемирной организации здравоохранения давать вариантам SARS-CoV-2 названия по буквам греческого алфавита. Так сделали потому, что использование названий стран формирует негативные предрассудки к этим странам.

К тому же названия «индийский», «британский» и т. д. путают, если в стране находят два штамма. Например, в Индии еще есть вариант «каппа» (B.1.617.1), который появился тоже в декабре прошлого года.31 мая

Таким образом, британский коронавирус превратился в альфа-, южноафриканский — в бета-, а бразильский — в гамма-вариант.

Чем опасна «дельта»?

По данным Public Health England, по сравнению с другими штаммами:

— «дельта» быстрее передается, чем альфа-вариант. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека. Например, в Великобритании среди непривитых людей дельта-вариант уже является доминирующим;

— выше риск госпитализации;

— эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Впрочем, в отношении последнего пункта исследования еще продолжаются. По последним данным, вакцины AstraZeneca и Pfizer дают такой же уровень защиты от варианта «дельта», как и против более раннего варианта «альфа»: 60% для AstraZeneca и 88% — для Pfizer.

Отметим, что данных о CoronoVac, который сейчас наиболее широко используется в Украине, нет.

«Дельта» в Украине

На данный момент актуальных данных о распространении в Украине новых штаммов коронавируса, включая «дельта», нет. У нас просто не отслеживают его мутации.

Соответствующее оборудование есть в Институте молекулярной биологии и генетики, а также в Институте эпидемиологии и инфекционный заболеваний. Но чтобы провести секвенирование, нужны дорогие реагенты, отмечают ученые. Плюс есть бюрократические проблемы с получением разрешений на исследования.

Поэтому Украина в основном отправляет образцы или в Германию, или в Великобританию, что занимает много времени — пока образцы доставят и пока до них дойдет очередь.

По словам академика, директора Института биохимии им. А. В. Палладина Сергея Комиссаренко, из-за этого мы сможем распознать новый штамм разве что в разгар следующей волны.

«У нас возможности геномного анализа очень ограниченны. Например, Великобритания имеет в своем банке сотни тысяч данных о мутации вируса, в США — миллионы вариантов мутаций. А мы можем только подтвердить, что да, это британский вариант», — рассказал ученый.

Так что если весенняя волна была вызвана «британским» штаммом вируса, то следующая может быть связана если не с «дельтой», то с другим вариантом. Тем более что в Украине хотя бы одну дозу получили только 3% населения.

По материалам: «Обозреватель», «Сегодня»