Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк

Пленки «Бигуса», которые звучат во всех СМИ, сливают из Офиса Зеленского. И делает это по команде Ермака и компании Валерий Кондратюк.

Как сообщил нам знакомый с ситуацией источник, Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014-2016 гг., когда работал в Администрации президента Порошенко.

Никаких законных оснований у него для этого не было и записи он вел «на всякий случай».

И случай подвернулся в 2020 году он принес Зеленскому эти записи как возможность дискредитировать Порошенко, отомстить ему за критику Зеленского и снять его с будущей избирательной гонки. У Зе за Кондратюка ухватились, дали ему хлебную должность главы Службы внешней разведки и ввели в состав СНБО, после чего стали ждать момента, когда нанести удар по пятому президенту.

И дождались.

Отмечу, что в нормальном правовом обществе, незаконные записи не могут являться доказательством чего-либо. Но, не в криворожской школе права, которой плевать на законы и Конституцию.

Там возможно все.