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Дайджест > За липового «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого взялись всерьез: сможет ли он на этот раз выйти сухим из воды?

За липового «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого взялись всерьез: сможет ли он на этот раз выйти сухим из воды?

Автор: «Антикоррупционная правда»
04.06.21 13:47
278
За липового «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого взялись всерьез: сможет ли он на этот раз выйти сухим из воды?

Людей, которые причастны к регулировке денежных (и не только) потоков в Киеве, в последнее время будоражит новый виток обысков в структурах, принадлежащих Денису Комарницкому. Из уст в уста передается утверждение о том, что в этот раз за него «взялись всерьез» и теперь Комарницкому «точно не отвертеться».

Действительно, прокуратура сообщила, что проводит в обыски в офисе подрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр – ООО «Спецпроект-Инвест», также обыски прошли у его руководителей за фактом уклонения от уплаты налогов на сумму в 9 миллионов гривен: «Согласно материалам следствия, должностные лица ООО «Спецпроект-Инвест», по заказу генподрядчика ООО «Эко-строй Трейд», на протяжении 2020 года, осуществляли работы по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве. При этом указанное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с ООО «СК Строительная площадка», ООО «Строительная группа «Буддекорсервис », которые имеют признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Обыски происходят в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов»).

Хотя фамилия Комарницкого в сообщении прокуратуры не называется, ни для кого не является секретом, что ООО «Эко-строй Трейд» принадлежит Денису Комарницкому и является обычной прокладкой, через которую выкачиваются миллиарды из бюджета столицы. Кроме Подольского мостового перехода, компании, связанные с Комарницким, например, в 2018 году выиграли тендеры на 13 миллиардов гривен: «БК Роял Хаус» - 1,3 миллиарда, «Эко-строй Трейд» (на строительство развязки на Окружной) – 8,1 миллиарда, «Скайбуд Групп» - 1 миллиард, «Варда Спецбуд Монтаж» – 2 миллиарда гривен (на реконструкцию Владимирской горки).

Ничего нового в деятельности таких компаний нет – генподрячик получает многомиллионный заказ, а работы передает на выполнение субподрядчикам, которые вынуждены после уплаты всех «откатов» выполнять работы как можно дешевле, чтобы хотя бы оправдать свои затраты. Последствия такой практики мы видим сами – только что отремонтированные дороги покрываются ямами, мосты падают, а больницы и школы разваливаются буквально через несколько месяцев после подписания акта приемки. А рабочие этих фирм часто остаются без обещанной зарплаты, а сами фирмы банкротятся.

Естественно, такие подряды отдаются подобным фирмам отнюдь на «за спасибо». Их владельцы оплачивают «труд» чиновников, обеспечивших выигрыш тендера, и силовиков, закрывших глаза на явные нарушения как при «выигрыше» тендера, так и на результаты работ. И понятно, что такой порядок вещей не обходится без высоких покровителей. Чем больше суммы, тем выше уровень покровителей.

В случае с Денисом Комарницким среди последних называются фамилии народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и главы Офиса президента Андрея Ермака.

И якобы именно на их покровительство рассчитывает Комарницкий для решения проблемы с правоохранителями. Но, похоже, что-то идет в разрез с расчетами Дениса Комарницкого, которого еще совсем недавно называли «смотрящим за Киевом от Зеленского». Да и он сам активно старался распускать слухи об этом статусе.

Но что-то в этом статусе не так: либо Комарницкий просто выдавал желаемое за действительное, либо вторгся в сферы, в которые ему не стоило лезть. Как бы там ни было, осведомленные люди утверждают, что сейчас у него серьезнейшие проблемы, а «высокие покровители» делают вид, что они вообще ничего не знают о Денисе Комарницком. Опосредовано это подтверждается действиями правоохранителей, которые активно «отрабатывают» связи и бизнесы Комарницкого, причем не стесняются озвучивать суммы украденных из бюджета денег.

Возможно, что такой интерес к фирмам Комарницкого вызван и прямым указанием Владимира Зеленского, который последнее время стал активно «гасить» своего возможного конкурента на будущих президентских выборах Виталия Кличка, который, возглавляя столицу, просто не может не быть непричастным к перераспределению ее бюджета.

Еще одна версия «наезда» на Комарницкого более банальна, но ведет она тоже на Банковую. Дело в том, что в то время, когда Комарницкий распространял о себе легенду про «смотрящего», киевский мер ее не опровергал, ибо между Банковой и Крещатиком велась война за застройщиков, которые для своей деятельности вынуждены решать вопросы с выделением земли и получением разрешений на строительство. Часть из них пытался замкнуть на себя Офис президента в лице его руководителя Ермака и его зама Кирилла Тимошенко. Но игра в молчанку сыграла с Кличко злую шутку – на Банковой решили «поставить его на место» и замкнуть потоки на себя.

Кирилл Тимошенко, который курирует так называемое «Большое строительство» Зеленского для начал решил, что нужно забрать у Киева и ремонты дорог и мостов. И начал именно с Подольского мостового перехода, тендер на ремонт которого выиграла структура Комарницкого.

Так что каша заварилась нешуточная, тут сплелись как амбиции президента, так и киевского мера. Но, самое главное, за всем этим стоят огромные деньги и война за контроль за этими потоками. Так что впереди у Дениса Комарницкого, который попал в самый эпицентр этих войн, похоже, весьма насыщенные событиями месяцы.

Впрочем, ему к этому не привыкать – напомним, что Комарницкий начинал еще в команде легендарного Леонида Черновецкого, был сопредседателем фракции «Блока Черновецкого» в Киевсовете. И обыски для него дело привычное:

В 2012 году он даже получил условный срок за нападение адвоката Гранцева, которое он совершил в 2005 году, отобрав у потерпевшего 20 тысяч долларов. Впрочем, на этом приключения Комарницкого не закончились – и при Януковиче, и при Порошенко, и уже при Зеленском в его офисах неоднократно проводили обыски и СБУ, и Нацполиция, и прокуратура. Правда, ни к чему эти показательные действия пока не приводили.

Тучи вновь начали сгущаться над Комарницким год назад, когда народный депутат Украины Гео Лерос с парламентской трибуны заявил, что «предоставил НАБУ беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции Николай Тищенко и Денис Комарницкий, «смотрящий» за Киевом, который направляет все потоки через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы».

Правда тогда все эти «потоки», о которых говорил Лерос, были весьма востребованы всеми политическими игроками, в том числе и «Слугами», да и результат выборов как в столице, так и по всей Украине был неизвестен. Потому информацию «спустили на тормозах».

Но теперь, похоже, война началась всерьез, ибо на кону – огромные потоки денег, которые нынешней власти надо успеть «освоить» до конца каденции. Поскольку на Банковой понимают свои перспективы на политическое будущее  и контроль над этими потоками.

Тэги: Киев, Денис Комарницкий, Кирилл Тимошенко, Большая стройка, Большое строительство

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