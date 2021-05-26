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Дайджест > Одиозный конвертатор и обнальщик Мисак Хидирян зачищает интернет в надежде спастись от санкций СНБО

Одиозный конвертатор и обнальщик Мисак Хидирян зачищает интернет в надежде спастись от санкций СНБО

Автор: «Антикор»
26.05.21 14:40
328
Одиозный конвертатор и обнальщик Мисак Хидирян зачищает интернет в надежде спастись от санкций СНБО

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

А зачищать, надо сказать, есть что. Тут и организация многомиллионных конверптационных центров и присутствие в списках одиозных конвертаторов и обнальщиков.

Мы, в свою очередь, обязуемся более детально присмотреться к данной персоне и уделить ему повышенное внимание в самое ближайшее время. Пока же публикуем материал, который так мешает конвертатору Хидиряну.

К сожалению, в Украине уже никого не удивишь новостями об очередном конвертационном центре с миллиардными оборотами.

К еще большему сожалению вынуждены констатировать — большинство этих конвертцентров сотрудничают с ФСБ России и молодыми джамахериями Донбасса — «ДНР» и «ЛНР». Но тот факт, что отечественное СБУ не просто не замечает их деятельности в столице Украины, а часто еще и прикрывает все эти схемы — просто пугает. Впрочем, как не прикрывать, если среди организаторов всех этих конвертационных центров — высшее руководство страны?

Правда, иногда «малину» перебивают досужие журналисты, ничтоже сумняшеся публикующие свое очередное расследовании об очередном конвертационном центре. Так, на днях достоянием общественности стала информация о деятельности некоего Мисака Оганесовича Хидиряна, который является одним из ключевых организаторов конветрационного центра, действующего в столице Украины и связанного как с бандитами из девяностых — одним из приближенных широкоизвестного в узких кругах «Прыща» — Сергея Алисименко по кличке «Алиса» с женой Ольгой, так, с другой стороны — с еще более широкоизвестным Романом Насировым. Тем самым, который был главой ГФС и запомнился клетчатым одеялом и носилками, на которых его носили то в суд, то из суда.

И вся эта троица действовала под носом у всех отечественных правоохранителей — хваленого СБУ, не менее славной Нацполиции и еще более прославленных ГФС, ГБР, НАБУ, Генпрокуратуры и кто там еще у нас есть. И все эти борцы с преступностью, набегающие толпой на какого-нибудь ларечника, открывшего свой ларек в карантин, в упор не замечали, что в центре Киева, в бизнес-центре «Парус», процветает конвертационный центр, обслуживающий, в том числе, и «Л/ДНР», а вся троица его руководителей имеет давние и прочные связи со спецслужбами России, организовавшей те самые недореспублики.

Впрочем, среди этой троицы нас более всего интересует именно Мисак Оганесович Хидирян. Почему? А сейчас попытаемся разобраться, почему именно он. Как гласит официальная биография, он — армянский предприниматель, финансист. В 2004-2016 годах работал на руководящих должностях в ОАО «ФИНЕКСБАНК» и ПАО «АКТАБАНК». Соучредитель Благотворительного фонда имени Хидирян Оганеса Мисаковича (своего отца). С 2013 года занимается адвокатской деятельностью — соучредитель компании «Юридическая фирма «Вокс Легум». В 2012-2013 годах начал инвестировать в аграрный сектор. Является основателем и владельцем агрохолдинга A.G.R. Group, его президентом и главой наблюдательного совета A.G.R. Group. Это то, что он предпочитает говорить о себе во многочисленных заказных статьях и имиджевых интервью.

Но есть и теневая сторона, та, которую Мисак Оганесович предпочитает не афишировать. Кстати, он пытается зачистить материалы о себе, о чем нетрудно догадаться, открыв поисковик и забив туда его фамилию:

Но, все, конечно, уничтожить не удалось, и многое еще находится в открытом доступе. И вот тут вопрос к нашим правоохранителям — почему они не видят очевидного? А очевидным является то, что еще во времена учебы в российском «Международном институте экономики и права» Хидирян попал в жесткую разработку ФСБ. С которой с тех пор и сотрудничает на взаимовыгодных условиях. Ибо попал он в поле зрения ФСБ как представитель этнической (а именно — армянской) организованной преступности. И в качестве такового и с благословения новых кураторов перебазировался в Украину. Что в начале тысячных отнюдь не было чем-то исключительным — вся бизнес- и политическая элита, поднявшаяся в те времена в нашей стране, сплошь нафарширована именно такими товарищами, выросшими из рядовых агентов ФСБ в агенты влияния Кремля.

Впрочем, перейдем от теоретической части к практической. Хотя у Хидиряна имеется украинский паспорт, но в то же время он является гражданином Российской Федерации. И, по некоторым косвенным данным, — Армении. Напомним, что закона о двойном гражданстве в нашей стране не существует. И по этому поводу вопрос к Национальной полиции — а как Мисак Оганесович получил заветную синюю книжицу с тризубом на обложке?

Не стало препятствием для стремительной карьеры в Украине для Мисака Оганесовича и наличие фамилии «Хидирян» в базе данных Госпогранслужбы о лицах, пересечение которыми границы Украины нежелательно. Но он ее не только пересек, а активно участвует в общественно-политической жизни страны:

И, к тому же, получил разрешение на адвокатскую деятельность в Украине:

Правда, в среде киевских адвокатов о нем практически не знают — судя по всему, удостоверением адвоката Хидирян пользуется исключительно редко и адвокатских услуг, кроме как себя самого, никому не предоставляет. Впрочем, законом это не возбраняется. Кстати, адвокатом является и его родственник Самвел, с которым Мисак проживает, согласно данных российского реестра, в Москве, на улице Братиславской, 25, кв. 15. И одновременно ведет адвокатскую деятельность в Киеве, на улице Волошской, 11, литера «А»:

Что касается другой деятельности Мисака Оганесовича, то он активно занимается сельским хозяйством. Холдинг A.G.R. Group имеет земельный банк в 30 тысяч гектаров и продолжает его увеличивать. Но самое интересное, что холдинг зарегистрирован в кипрском оффшоре:

После открытия рынка земли кипрский оффшор во главе с гражданином РФ армянского происхождения Мисаком Хидиряном имеет неплохие перспективы в ее приобретении. Но вся эта деятельность не противоречит законам Украины, так что предъявить тут особо нечего.

А вот что сообщает Телеграмм-канал «Украинский обозреватель» относительно участия Мисака Хидиряна в обнале и конвертации денег:

Оказывается, он работает с покупателями агро-продукции — ОККО, Фоззи, Сантрейд. И имеет годовой объем более 10 миллиардов гривен. И вот тут стоит задуматься отечественным правоохранителям — а так ли все законно в кипрском оффшоре — агрохолдинге A.G.R. Group? Ибо часть денег отмывается именно через сельскохозяйственную продукцию. Совпадение должно очень насторожить.

Кроме того, если вернуться к деятельности троицы Мисак Хидирян-Сергей Алисименко-Ольга Алисименко, то оказывается, что, Сергей и Ольга Алисименко сейчас в бегах и отсиживаются в России.

А Хидирян, пoмимo криминaльнoй иcтoрии c кoнвeртaциoнным цeнтрoм, имeл прямoe oтнoшeниe к нeлeгaльным cxeмaм вoзмeщeния НДС. Он учacтвoвaл в cнижeнии тaмoжeннoй cтoимocти прoдукции, кoтoрaя прoxoдилa чeрeз Одeccкую и Львoвcкую тaмoжни. А схемы эти, по непроверенным данным, крышевал и организовывал ни кто иной, как Роман Насиров, бывший глава ДФС Украины.

И вот в связи со всем этим и тем фактом, что СНБО Украины сейчас активно взялось в том числе и за конвертаторов и скрутчиков различных мастей, хотелось бы знать — будут ли в отношения Мисака Хидиряна предприняты какие-либо действия? Тем более, что A.G.R. Group, который имеет земельный банк в 30 тысяч гектаров и которым руководит Хидирян, уже находится в санкционном списке СНБО и таких же списках Канады, США, Японии, Австралии, Великобритании и Евросоюза:

Что не мешает ему вести бизнес в Украине и расширять владения землей, о рынке которой до хрипоты спорят в парламенте и на митингах. Что, впрочем, тоже не мешает Мисаку Оганесовичу ее потихоньку скупать. Как и многим другим. И поэтому поневоле закрадывается неутешительный вывод — все эти «санкции СНБО» — откровенная лапша на уши украинцев. А аферистам и ворам высшего эшелона они отнюдь не являются помехой. Мисак Оганесович Хидирян — тому яркое подтверждение.

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