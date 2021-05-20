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Дайджест > Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK

Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK

Автор: 112ua.tv
20.05.21 16:36
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Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK

С начала февраля, когда власть начала широкомасштабные репрессии против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также против оппозиционных политиков — председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк, ведущие СМИ практически во всех странах мира написали 27 тысяч публикаций об этом.

Журналисты во всем мире, иностранные политики и независимые эксперты продолжают критиковать своеволие и неправомерные действия украинской власти в отношении Виктора Медведчука.

Новые обвинения, которые украинская власть предъявила главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, является частью более широкой кампании, начатой ​​еще в феврале. Об этом говорится в статье Associated Press.

«Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыла телеканалы — NewsOne, 112 Украина, Zik и «Перший Незалежний». Его партия назвала новые обвинения против Медведчука «открытой и циничной политической расправой», — пишет Associated Press.

Зеленский рискует разгневать Путина — такой заголовок дает «Би-Би-Си». В издании отмечают, что в Кремле обеспокоились из-за дела против украинского политика. Журналисты, в частности, ссылаются на издание Financial Times, в котором пишут о возможном усилении напряжения в отношениях Украины с Россией или даже новой эскалации.

«Украина рискует разгневать Путина, обвинив его близкого друга в государственной измене», — с таким заголовком вышла статья в Telegraph.

Британское издание называет Медведчука «близким другом российского президента Владимира Путина» и лидером «главной оппозиционной партии Украины».

Домашний арест и электронный браслет Виктора Медведчука очень разозлили российского лидера, пишут журналисты издания «Коммерсант», следовательно, заявление Путина относительно Медведчука можно расценивать как потенциальную угрозу.

«Поднимая этот вопрос на Совбезе, президент России давал понять, что домашний арест этого человека — действительно является делом государственной безопасности России. И что к этому придется именно так и относиться не только в Украине, но и в России. То есть всем, кто еще, не дай Бог, не оценил должным образом этот арест. Все должны понять: Медведчука не отдадим!» — пишет «Коммерсант».

Ранее сайт Совета Европы опубликовал статью, посвященную травле украинской властью оппозиционных политиков и независимых телеканалов.

«Санкции были направлены на „уничтожение трех оппозиционных телеканалов“. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что „лишение граждан Украины доступа к СМИ без предварительного суда и запрет сотням журналистов и средств массовой информации их права на работу является посягательством на свободу слова“. Независимый профсоюз СМИ Украины призвал правительство разработать четкую правовую основу „для разделения пропагандистских ресурсов и СМИ“ и заявил, что это политически мотивированное решение может подорвать демократию», — говорится в публикации.

Агентство Reuters, в своем материале назвало санкции против Медведчука «еще одним шагом для Украины к диктатуре». Также издание привело слова оппозиционного политика в отношении закрытия телеканалов.

«Президент Зеленский выбросил на улицу 1500 журналистов и сотрудников трех телеканалов и лишил миллионы телезрителей права на получение объективной информации», — цитирует Reuters Медведчука.

Крупнейший интернет-портал Yahoo, новостной раздел сайта компании «Майкрософт», ведущая общенациональная газета Канады National Post, крупнейшая индийская газета Hindustan Times, а также известное сингапурское издание Today опубликовали материалы, в которых критикуют украинскую власть за репрессии против оппозиции и телеканалов

Американский новостной вещатель ABC News также осветал вопрос закрытия оппозиционных телеканалов, и санкций против оппозиционных политиков.

Всемирно известное СМИ Radio Liberty (Radio Free Europe), также уделило вопросу репрессий в Украине немалое количество материалов.

Американский финансовый еженедельник Barron’s цитирует коллективное заявление сотрудников закрытых оппозиционных телеканалов. По их словам, ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет «неугодные» каналы.

«Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019, обещая закончить войну на Востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев», пишет Barron’s.

Аналитический центр Atlantic Council в своей статье отмечает, что решение Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции и закрыть три оппозиционных телеканала подрывает обязательства Украины защищать свободу слова в то время, как демократическое будущее самой страны все еще далёко. Также в публикации сравнивается карьера и образ Зеленского с его предшественником в 90-е годы, Леонидом Кучмой. «Разочаровавшись в России, Зеленский, по-видимому, следует примеру Кучмы, пытаясь пойти на сближение с Западом и НАТО», — говорится в статье.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс», Washington Post, Foxnews и ряд других ведущих иностранных СМИ критически оценили инициативу Зеленского.

Financial Times, в своем материале написало, что «меры, принятые против каналов, и оппозиционных политиков являются последними из ряда противоречивых шагов администрации Зеленского».

Новостной ресурс The Duran осуждает действия украинского президента, заявляя, что «...речь идет о давлении на оппозицию, потому что санкции также повлияли на народного депутата, который руководил этими каналами». Издание также цитирует Петера Стано, представителя внешней дипломатической службы ЕС: «Со СМИ следует обращаться с полным уважением к основополагающим правам и свободам, и в соответствии с международными стандартами». Стано заявляет, что действия Зеленского, таким образом, нарушают условия Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и восьми связанных с ними юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над несогласными СМИ».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что организованная властью травля Виктора Медведчука — это явный показатель скатывания Украины к диктатуре.

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