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Дайджест > Зеленский подвергнется тяжелому и болезненному удару: Путин жестко отреагирует на судилище над Медведчуком

Зеленский подвергнется тяжелому и болезненному удару: Путин жестко отреагирует на судилище над Медведчуком

Автор: Игорь Вальский, 112ua.tv
19.05.21 18:15
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Зеленский подвергнется тяжелому и болезненному удару: Путин жестко отреагирует на судилище над Медведчуком

За последние недели приспешники Владимира Зеленского с Банковой настолько подогрели ему ванну, что идея «засудить Медведчука» показалась ему вполне реальной. Только по традиции «опэшные» теоретики белыми нитками шили «доказательную базу» и не рассчитывали на незамедлительную реакцию Владимира Путина, которая теперь обернется для Зеленского плачевными последствиями.

Российская, да и мировая, общественность давно привыкла к характерной особенности Путина — не комментировать впопыхах темы внешней политики. Президент РФ — бывший разведчик и своим привычкам не изменяет. И если 14 мая, комментируя события последних месяцев в Украине, Путин сказал, что Москва реагирует «своевременно и должным образом на любые угрозы у своих границ», как бы «передавая привет» Зеленскому. То судилище над Медведчуком лидер России прокомментировал на следующий же день, притом на Совете безопасности, что уже говорит о многом. В каком-то роде личная тема Путина зацепила серьезно.

В своем выступление президент РФ четко выделил, что суд над Медведчуком был для Зеленского роковым поступком, и назвал все это действо «очевидной зачисткой политического поля». Также прямо Путин напомнил и о том, что «лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и в Крыму тоже — и ничего». По-нашему, такое заявление вполне ясно может намекать на введение РФ санкций против Зеленского и его окружения, ведь СМИ неоднократно писали о том, что и семья гаранта, и его окружение имеют недвижимость и бизнес на этих территориях.

Также не стоит забывать то, что Россия — северо-восточный сосед Украины — и это неизменно. В любой момент конфликт на Донбассе может превратиться в полномасштабную эскалацию и, как следствие, полную потерю ОРДЛО для Украины.

Теперь интересно: до какого градуса будут подогревать ванну нашего гаранта? Или, может, уже стоит остановиться и не пытаться играть на одном поле с тяжелыми фигурами? Самое время Зеленскому вспомнить два своих предвыборных обещания: не переизбираться на второй срок и закончить войну на Донбассе. Если отталкиваться от них, а не от обратного, возможно, президент перестанет попадать в ситуации, которые только затягивают военные и политические конфликты.

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