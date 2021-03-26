Глеб Ляшенко: Забавно слышать из уст алкаша...

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись журналиста Глеба Ляшенко:

Забавно слышать из уст алкаша Данилова мысль о том, что СНБО карает санкциями тех, кто «угрожает Украине» и «подрывает национальную безопасность».

Медведчук и Шарий угрожают Украине? Серьёзно? Прям украинскому народу УГРОЖАЮТ?

Нет, Медведчук и Шарий угрожают не Украине и не украинскому народу. Они угрожают режиму Зеленского. Лживому, коррумпированному, раболепствующему режиму, который думает лишь о том, чтобы на него обратил внимание 80-летний американский рабовладелец.

Я не люблю слово «патриот», но, говоря объективно, Медведчук и Шарий гораздо патриотичнее, чем даниловы, зеленские и прочие порошенки. Истинный патриотизм заключается в том, чтобы УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ НАРОДА. Если жизнь простых людей не улучшается, то это не патриотизм, а всенародное наебалово.

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