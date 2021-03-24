Санкции Зеленского против 19 компании не поддержали также Уруский и Стефанишина

В СНБО разброд — вице-премьеры Олег Уруский и Ольга Стефанишина тоже не поддержали решение СНБО о наложении санкций на 19 компаний, которые занимаются разработкой недр.

Об этом мне стало известно из достоверных источников в Кабинете министров.

Ранее сегодня Светлана Крюкова из Страны заявила, что за такое решение не голосовали министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер Алексей Резников, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. С Урусским и Стефанишиной — получается шесть членов Совбеза.

Всего входит СНБО 21 чиновник. Получается почти треть органа выступает против введения санкций. А может, пришло осознание, что за принятие очевидно незаконных решений придется нести уголовную ответственность всем: и тем, кто голосовал за, и тем кто отказались.

Таким образом, своевольные и незаконные решения Зеленского и Данилова прикрываются решениями коллегиального органа — СНБО. Долго еще члены СНБО будут это терпеть?