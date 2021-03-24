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Дайджест > Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

Александр Панько
24.03.21 09:18
206
Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

По сообщению польского издания Mysl Polska наследник влиятельного дома Габсбургов 60-ти летний Карл фон Габсбург, начинает играть все более активную роль в международных делах, особенно если это касается государств Центральной и Восточной Европы. Особо нигде не «засвечиваясь» австрийский эрцгерцог является влиятельной фигурой в современных глобальных политических процессах.

Издание отмечает, что в 1971году отец Карла — Отто фон Габсбург, являлся спонсором и инициатором Всемирного экономического форума (в то время организованного под названием Европейский форум менеджмента) в Давосе. Благодаря патронажу и финансовой поддержке Габсбурга, тогда еще молодой и никому неизвестный Клаус Шваб (автор нынешней работы «COVID-19: великая перезагрузка») оказался в высших кругах политической элиты, где приобрёл обширные связи с нужными людьми, вскоре это позволили ему основать один из самых влиятельных дискуссионных форумов, контролируемых глобалистами.

Не является большим секретом, что Габсбурги уже давно стали частью глобальной сети, состоящей из аристократических семей, представителей банковского и финансового мира, которые пытаются оказывать неформальное влияние на принятие решений. В области внешней политики их задачи сводятся к нескольким общим пунктам:

— поддержка американского присутствия в Европе,

— создание из Европейского Союза федеративной структуры, где национальные государства лишены суверенитета

— непримиримая конфронтация с Россией и стимулирование националистических настроений в республиках бывшего СССР.

Ранее Карл фон Габсбург уже заявляя, что — «Европейская интеграция будет эффективной только в том случае, если мы преодолеем идею национального государства и начнем мыслить категориями инклюзивного государства и даже наднациональной империи».

Отметим, что представители рода Габсбургов занимали значимые посты в ряде стран, а не только в тех, где когда-то правила их династия, от дипломатических должностей до кандидатов в президенты. Сейчас наиболее активным из Габсбургов на постсоветском пространстве и странах бывшего Варшавского договора, находящихся под влиянием династии, является Карл фон Габсбург, который возглавил семью.

Карл фон Габсбург давая интервью украинскому изданию УКРИНФОРМ, упрекал Москву в неоказании помощи Италии во время пандемии коронавируса, что Россия использует «старые коммунистические структуры» в Австрии и ФРГ, «где вновь и вновь появляются люди Штази».

В январе 2021 года потомок династии, произнося речь о европейском будущем, отметил, что Россию и КНР нужно рассматривать сквозь призму своих геополитических интересов. Отсюда вывод австрийского аристократа: ЕС должен расширяться. Это предполагает, по его замыслам, поглощение Украины, граждане которой «видят свое будущее в Европе, а не под российским господством», а также несвободной Белоруссии.

На самом деле Габсбургов не волнует сегодня украинский национализм и проблемы Белоруссии, их задача — латентная война с Россией, и применяться будут самые грязные приемы.

Издание Mysl Polska утверждает, что 15 марта 2021 года должна была состояться премьера первой части фильма, созданного порталом расследований Bellingcat, связанным со спецслужбами западных стран. Одним из авторов портала является болгарин Христо Грозев — человек из окружения Карла фон Габсбурга (после 2014 года оба они начали инвестировать в украинский медиарынок). В разоблачающей картине должны были рассказать о том, кто сорвал готовящуюся провокацию с сотрудниками российской ЧВК «Вагнер» летом 2020 года. Материал не столько затрагивает российскую сторону, а в первую очередь обвиняет украинского президента в том, что он окружает себя кадрами, связанными с Москвой. Но выход фильма был отложен. Некоторые украинские издания утверждают, что это стало результатом переговоров окружения Зеленского с британской разведкой МИ-6. Не исключено, что Карл фон Габсбург оказывает давление на Киев, требуя предпринять более решительные меры в отношении Донбасса, угрожая в противном случае скандальными разоблачениями от Bellingcat.

По материалам Завтра

Тэги: конспирология, заговор, Габсбург, Bellingca

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