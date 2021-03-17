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Дайджест > Запомните эти фамилии: им сидеть в тюрьме за незаконные решения СНБО

Запомните эти фамилии: им сидеть в тюрьме за незаконные решения СНБО

Автор: Никита Варламов, «Корреспондент»
17.03.21 14:24
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Запомните эти фамилии: им сидеть в тюрьме за незаконные решения СНБО

Последние решения Совета нацбезопасности и обороны — это яркий пример беззакония, которое творят при политически и юридически безграмотном президенте.

Так, главная говорящая голова последних дней, секретарь СНБО Алексей Данилов сам бы не придумал всего того, что он уже наворотил, ни санкций для закрытия каналов, ни расследований голосования за Харьковские соглашения.
 
Напомню только, что Данилов был резервным вариантом после увольнения с должности секретаря СНБО Александра Данилюка.
 
Свое слово в формировании команды Данилова сыграл и украинский олигарх, протеже Сороса — Виктор Пинчук, по рекомендации которого было принято решение подтянуть группу Виталия Гайдука для решения вопросов стратегий и выстраивания внешнеполитических комбинаций.
 
И то, вместе они придумали только наезда на экс-премьера на самокате Алексея Гончарука за вывоз за рубеж медицинских масок, в начале эпидемии коронавируса. Эту тему ему надиктовал заместитель Алексей Соловьев, много лет занимавший должность главы Госслужбы лекарственных средств.
 
Потом Данилов подтянул в замы бывшего начальника киберполиции Сергея Демедюка. Очень амбициозный человек, недовольный своим карьерным ростом. Всегда хотел большего. Охотник за российскими хакерами. Проводил связь между подрывом военного разведчика Хараберюша и хакерской атакой Petya.
 
Данилов в последние годы занимался цифровыми грантовыми проектами, в частности созданием открытой базы данных Opendata.ua и проектом suspilneoko.org.ua. Так он познакомился с Валентином Петровым, который работал в СНБО, а потом возглавлял Государственный комитет спецсвязи и защиты информации.
 
Он привёл с собой Наталью Ткачук из Черкасской киберполиции. К ним Данилов подключил своего советника Станислава Лурье, который работал у Михаила Бродского в госкомитете по предпринимателям, а при Павле Петренко возглавлял реестр Минюста. Его жена — Ольга Чумаченко-Лурье из Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
 
Это тот костяк, который придумал как закрыть телеканалы Медведчука и на основе информации СБУ и своей собственной определил коммерческие структуры и персоналий под санкции.
 
Харьковские соглашения — креатив Руслана Нимчука. Это руководитель юридической службы СНБО. Работает давно. Связан с ближним кругом Игоря Смешко. Раньше никак ярко себя не проявлял. Боялся рамок. Но в последнее время его понесло. Министр юстиции Денис Малюська в панике не знает что делать с идеями Нимчука. Зато Президенту нравится. Воспринимает это как троллинг всех, кто его доставал.
 
Не забудем и про зама Данилова — беспринципного Руслана Демченко, который при Януковиче разрабатывал «Харьковские соглашения», при Порошенко — продвигал «Минские соглашения», а при Зеленском — намерен сажать тех, кто за эти же «Харьковские соглашения» голосовал. Только заигрался Руслан — ему самому светит госизмена такими темпами.
 
Впрочем, не только Демченко, а весь нынешний аппарат СНБО — будут сидеть в тюрьме за бездумные, юридически безграмотные решения, которые любой нормальный суд отменит на раз два. Об этом говорит и то, что самый грамотный из всего СНБО — спикер Дмитрий Разумков, тщательно открещивается от решений СНБО — так он не был даже на заседании по Харьковским соглашениям, потому что ему внезапно надо было пообщаться со студентами в Хмельницком.
 
А по заседанию, где незаконно закрывали телеканалы из пула Медведчка, Разумков не проголосовал за и объяснил почему: не было предоставлено никаких документов, подтверждающих финансирование терроризма.
 
И молодец. Он не сядет. А Данилов и его пинчуковская команда — да. Скоро.

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