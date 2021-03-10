Соцсети: Новый проект Марченко «Паломница» – хороший фундамент для ее политической карьеры

Пятого марта состоялась премьера нового проекта Оксаны Марченко, телеведущей и жены председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В серии фильмов под названием «Паломница» раскрываются темы покаяния, милосердия и любви. Но, по мнению телеграмм-канала «Легитимный», прощение — основной месседж данного проекта, и он является хорошим фундаментом для будущей политической карьеры Марченко.

«Главный месседж этого фильма — прощение. То, что ждет нашу страну и весь украинский народ в будущем. Мы должны будем простить друг друга, „сепаратисты Донбасса простить укропов, укропы должны простить сепаратистов, майдановцы простить Беркут, Беркут майдановцев и т. д.“. Только тогда мы сможем перелистнуть эту страницу раскола и переродиться как нация, которая готова к будущему», — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Также уточняется, что этот месседж Оксана Марченко проносит сквозь призму религии и истории Киево-Печерской лавры, а появление в фильме именитого спортсмена Александра Усика подтверждает, что вокруг телеведущей и новоявленного политика будут объединяться лидеры общественного мнения.

«А сама Оксана Михайловна будет нести месседж прощения в массы ради мира», — пишет «Легитимный», резюмируя, что фильм «Паломница» станет хорошим фундаментом для будущей политической карьеры Марченко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на постоянную поддержку жены, всегда старался оградить ее от политики, но ситуация сложилась так, что супругам пришлось стать плечом к плечу в противостоянии незаконным обвинениям и репрессиям.

«Я все эти годы пытался ее уберечь от политики, от украинской грязной политики. Но, вышло так, что мне это не удалось, и я с этим согласился. Будем жить с этим дальше. Будем вместе бороться, хотя она вместе со мной боролась все эти годы. Поэтому борьба продолжается, и мы готовы и к испытаниям, и к борьбе», — резюмировал Виктор Медведчук.