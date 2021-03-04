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Дайджест > Мировая закулиса поручила Клаусу Швабу продолжить дело Дэвида Рокфеллера и Збигнева Бжезинского

Мировая закулиса поручила Клаусу Швабу продолжить дело Дэвида Рокфеллера и Збигнева Бжезинского

Александр Панько
04.03.21 14:47
665
Мировая закулиса поручила Клаусу Швабу продолжить дело Дэвида Рокфеллера и Збигнева Бжезинского

План «Великой перезагрузки» (The Great Reset), анонсированный в прошлом году президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) профессором Клаусом Швабом, не является чем-то новым, уникальным в истории человечества. За красивыми словами о «справедливости», «равенстве», «учете интересов будущих поколений», «защите природы», «социальной ответственности», «устойчивом развитии», «зеленой энергетике», «здоровье человека как высшей ценности» и т.п. скрывается истинная цель элиты — мировая власть. Планы захвата власти над миром вынашивались веками. Но до сих пор успеха не имели.

Такой мир с вечной властью элиты над человечеством изображен во многих антиутопиях: «Мы» (роман Евгения Замятина, 1920 г.); «Дивный новый мир» (роман Олдоса Хаксли, 1932 г.); «Скотный двор» (повесть Джорджа Оруэлла, 1945 г.); «1984» (роман Джорджа Оруэлла, 1948 г.); «451 градус по Фаренгейту» (роман Рэя Брэдбери, 1953 г.) и др.

В этот же ряд антиутопий можно поместить некоторые произведения английского писателя Герберта Уэллса. Например, его роман «Машина времени» (1895 г.). Примечательно, что писатели, работавшие в жанре антиутопии, не просто занимались фантазиями, их произведения не следует рассматривать как банальные триллеры. Они нередко отражают (правда, иногда в сильно искаженном виде) реальные планы мировой элиты по переустройству планеты и установлению надежной (вечной) власти над человечеством.

Примечательно, что некоторые писатели занимались сочинением не только романов-антиутопий, но и программ (планов) переустройства мира. Вот, например, известный английский писатель Герберт Уэллс в 1928 году написал работу, похожую на политический манифест. Она называется «Открытый заговор».

Данная книга, кстати, была ранее не известна отечественному читателю. Только что был сделан ее перевод, она издана в начале нынешнего года: Герберт Джордж Уэллс. Открытый заговор. С предисловием проф. В. Ю. Катасонова. — М.: Кислород, 2021.

В указанной книге Уэллс, как активный член узкого круга лондонской интеллектуальной и политической элиты, сформулировал цель перестройки всего мирового порядка для того, чтобы во главе человечества стала избранная группа в лице самых продвинутых интеллектуалов (видимо, таких же как сам Герберт Уэллс) и «наиболее сознательных» представителей денежного капитала. Преимущественно из состава англосаксонской элиты.

Новый мировой порядок по Герберту Уэллсу предусматривал ограничения демографического роста и численности населения Земли, отказ национальных государств от своих суверенитетов и создание единого мирового государства, замену традиционных религий единой мировой религией (к разработке которой Герберт Уэллс, будучи атеистом, готов был приступить) и т.п.

Особой известности тогдашний план мировой перестройки Герберта Уэллса не получил, поскольку мировая закулиса готовила более грандиозный план завоевание власти на планете через подготовку и развязывание второй мировой войны. Что-то в реализации этого плана пошло не так, поскольку в итоге Советский Союз, который должен был быть уничтожен, вышел из войны победителем. И более того, ряд стран встал на путь социалистического строительства. Они вместе с СССР образовали свой социалистический лагерь, который полностью вышел из-под контроля мировой элиты.

После второй мировой войны разработка планов продолжалась. Наиболее амбициозным стал план, который создавался Римским клубом, учрежденным в 1968 году миллиардером Дэвидом Рокфеллером. Этот план имел форму не политического манифеста (типа «Манифеста коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса 1848 года), а серии научных докладов.

Наиболее известными были доклады «Пределы роста» (1972 г.); «Человечество на перепутье» (1974 г.); «Цели для человечества» (1977 г.); «За пределами роста» (1989 г.); «Первая глобальная революция» (1991 г.); «Пределы роста: 30 лет спустя» (2004 г.); «Очерк теории роста человечества: Демографическая революция и информационное общество» (2006 г.); «Выбирая наше будущее: альтернативы развития» (2015 г.). В наукообразной форме делались выводы, убедительность которых нередко подкреплялась расчетами на мощных компьютерах.

Выводы достаточно алармистские: мол, человечество уже в недалеком будущем может столкнуться с такими проблемами, как экологический кризис, истощение природных ресурсов, климатическая катастрофа. Нередко эти выводы сопровождались красочными деталями, рисующими катастрофы будущего.

Например, рисовалась картина катастрофы в результате потепления климата: затопление обширных территорий в результате таяния льдов и повышения уровня мирового океана. Апокалиптическая картина, напоминающая Великий всемирный потоп, описанный в Ветхом Завете.

Другие сценарии не менее страшные: всемирный голод в результате истощения плодородных земель, массовые отравления грязной водой, смерти от удушья в грязной атмосфере, гибель человечества в результате разрушения озонового слоя Земли и др. Подобный алармизм призван создать в мире атмосферу перманентного страха, которая является непременным условием эффективного глобального управления человечеством.

Что же делать? — От одного доклада к другому читателям внушалось, что для спасения человечества необходимо предпринять следующие шаги:

1) остановить рост народонаселения, а со временем приступить к его сокращению, доведя численность жителей Земли до «оптимального» уровня в 1 миллиард человек;

2) остановить дальнейшее развитие промышленности и приступить к де-индустриализации; создавать постиндустриальное общество — некий виртуальный мир, где люди будут создавать и потреблять не материальные продукты, а услуги;

3) государствам отказываться от национальных суверенитетов (они мешают человечеству бороться с глобальными вызовами); передача все большей части государственных функций глобальным корпорациям;

4) проводить цифровизацию всех сторон жизни (экономика, финансы, государственное управление, личная жизнь человека и др.);

5) переделка человека, превращение homo sapiens в некое подобие биоробота (или «служебного человека»);

6) создание единого мирового государства и учреждение мирового правительства.

Шестой шаг будет последним, его можно рассматривать как конечную цель. Мировое правительство будет формироваться за счет элиты, составляющей не более 1% человечества. Мировое правительство через ряд глобальных корпораций будет управлять остальными 99% населения Земли. Последние (вид, называемый «служебным человеком»; по сути, это рабы) будут находиться в цифровом концлагере.

Под последним понимается система жесткого цифрового контроля поведения человека и даже его мыслей. В случае отклонения обитателя такого концлагеря от установленных норм поведения, его отключают от систем жизнеобеспечения. Впрочем, такое отключение может произойти даже при отклонении от норм мышления. У Оруэлла в романе «1984» это называется «мыслепреступлением».

В сжатом виде плана Римского клуба по перестройке мирового порядка, расписанного по пунктам и этапами, мы нигде не найдем. Но его можно реконструировать, ознакомившись с коллекцией докладов указанной организации, которые создавались в течение полувека.

Можно заметить, что многие идеи, содержащихся в докладах Римского клуба, нашли свое отражение в плане «Великой перезагрузки».

Некоторые такие идеи Шваб в своей книге представляет в развернутом виде, а некоторые обозначает лишь одним-двумя предложениями. Это как бы условный знак, обращенный к «посвященным», которые поймут, что стоит за той или иной лаконичной строчкой. Вот, например, фраза: «Чем больше демографический рост, тем выше риск новых пандемий».

Клаус Шваб дает понять: я за ограничение численности населения на планете! Шваб — верный продолжатель дела англичанина Томаса Мальтуса, который еще более двух веков назад призвал регулировать демографические процессы и даже сокращать численность населения «во благо человека»!

Вот и Герберт Уэллс в упомянутом выше манифесте «Открытый заговор» более 90 лет назад призывал к сдерживанию роста народонаселения. Тут мы видим, что мальтузианство и неомальтузианство давно уже стало непререкаемым догматом идеологии мировой элиты.

А вот еще один сигнал «посвященным»: «Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется». Эту фразу он произносит в контексте обсуждения так называемой «трилеммы»: «демократия — глобализация — национальное государство».

Совместить три эти элемента, по Швабу, невозможно. При разных комбинациях двух элементов третий элемент «вылетает» как несовместимый. «Чем же пожертвовать?» — глубокомысленно размышляет Клаус Шваб. И с наигранным сожалением говорит: национальным государством. Демократизация и глобализация, мол, важнее. Правда, насчет демократизации большой вопрос.

Вся книга говорит об обратном: об усилении диктатуры мировой элиты, о построении мирового электронного концлагеря. А какая может быть демократия в концлагере? Из трех элементов в «дивном новом мире» останется лишь один — глобализация. Имеется в виду, что власть элиты будет иметь глобальный характер. Также глобальным будет концлагерь.

О том, что автор книги является противником национального государства и других традиционных ценностей прошлого (семьи, религии, национальной культуры), мы узнаем также из следующего откровения Шваба:

«С введением локдауна усиливается наша привязанность к близким, мы больше ценим тех, кого любим — членов семьи и друзей. Но обратная сторона здесь в том, что это вызывает рост патриотических и национальных чувств вместе с темными религиозными воззрениями и этническими предпочтениями. И это токсичное смешение выявляет в нас худшее...».

Следовательно, рассуждает Клаус Шваб, для построения дивного нового мира человека надо воспитывать и переделывать. И здесь он ничего нового не изобретает, поскольку Римский клуб давно уже поставил задачу радикальной переделки человека, превращения его в подобное животному функциональное существо с набором рефлексов. Что-то наподобие биоробота.

Особенно эта задача и пути ее решения были обозначены в книге первого президента Римского клуба Аурелио Печчеи «Человеческие качества» (1977 г.). Клаус Шваб не раскрывает в своей книге подробностей, что будет собой представлять человек эпохи «инклюзивного капитализма», но говорит, что он будет радикально отличаться от нынешнего:

«Формируется „новая нормальность“, радикально отличная от той, которую мы понемногу оставим позади. Многие наши убеждения и догадки, как может или должен выглядеть мир, разрушатся».

Римский клуб говорил о постепенном замещении национальных государств транснациональными корпорациями. И Клаус Шваб говорит о том же: «Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага».

Внедрение цифровых технологий для построения электронного концлагеря мы находим и в докладах Римского клуба, и в плане «Великой перезагрузки». В книге Шваба мы читаем: «Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля».

Очень много в книге Клауса Шваба говорится о «зеленой энергетике», о «зеленой экономике», об «устойчивом развитии», о «декарбонизации экономики» и т.п. За этими красивыми и не очень внятными терминами скрывается то, что на языке Римского клуба называется «де-индустриализация». Тогда (еще в 70-е годы прошлого века) эвфемизмом, заменявшим грубое слово «де-индустриализация» было «постиндустриальное общество».

Кстати, одним из первых, кто бросил этот термин в оборот, был Збигнев Бжезинский («постиндустриальное общество» появилось в его книге «Технотронная эра», 1969 год). Сегодня Клаус Шваб и Ко. решили «сменить пластинку»: вместо мантры «постиндустриального общества» зазвучала мантра «пост-углеродного общества».

Налицо все признаки того, что Римский клуб в конце второго десятилетия нынешнего века передал эстафетную палочку по доработке и практической реализации плана перестройки мирового порядка Всемирному экономическому форуму.

Чем обусловлена такая передача? — Моя версия следующая. В 2017 году из жизни на 102-м году ушел основатель и бессменный руководитель Римского клуба Дэвид Рокфеллер. А через несколько месяцев из жизни ушел Збигнев Бжезинский, который был правой рукой миллиардера в Римском клубе. Организация оказалась без рулевого, что сразу же отразилось на содержании докладов 2017-2019 гг.

И вот мировая закулиса поручила Клаусу Швабу продолжить «славное дело» Дэвида Рокфеллера и Збигнева Бжезинского. Причем от него требуется не столько вносить какие-то доработки в план, уже подготовленный Римским клубом, сколько начать практическую его реализацию.

По материалам Русстрат

Тэги: геополитика, Клаус Шваб, конспирология, заговор

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