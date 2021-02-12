Посол Украины в Армении: Намерены сконцентрироваться над поиском новых ниш развития экономического сотрудничества

Интервью Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Армении Ивана Кулебы изданию AnalitikaUA.net.

Ваше Превосходительство господин посол, как изменились отношения Украины и Армении в период коронакризиса и войны?

Пандемия COVID-19 существенно притормозила внешнеполитические процессы во всем мире и дипломатам пришлось искать новые формы коммуникации. Не стали исключением и украинско-армянские двусторонние отношения. Однако, 26 июня прошлого года, на высоком уровне состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Армении в формате видеоконференции в ходе которых стороны предоставили положительную оценку существующему двустороннему диалогу.

К сожалению, нам не удалось в полной мере реализовать наши намерения, которые были отражены в Плане консультаций между МИД Украины и Армении на 2019-2020 годы и сейчас мы, совместно с армянскими коллегами, работаем в направлении продолжения нашего межгосударственного диалога и его всестороннего обогащения.

Какие развития между странами можно ожидать в наступившем году?

Как уже упоминалось, сейчас совместно с коллегами из МИД Армении, нарабатываем вопросы перспективной повестки дня, речь идет, прежде об оживлении политического диалога, поиск путей активизации торгово-экономического, культурно-гуманитарного, межпарламентского сотрудничества, инвентаризации имеющейся между нашими государствами договорно-правовой базы.

Этот год является годом 30-летия Независимости Украины и мы планируем провести ряд мероприятий, в частности, речь идет об открытии помещения Почетного Консульства Украины в городе Ванадзор, памятной доски Тараса Шевченко на здании Ереванской средней школы № 42, торжеств по случаю 150-летия Леси Украинки, Шевченковских дней, учреждения украиноязычного аудиогида в доме-музее Сергея Параджанова, и некоторые другие.

В этом году исполняется 35 лет Чернобыльской трагедии, когда армяне и украинцы бок о бок боролись за спасение человечества от неслыханной беды.

Мы рассчитываем на посещение в этом, юбилейном для Украины году, руководством Армении торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости, которые состоятся 23-24 августа в Киев.

Как влияет активность диаспор на развитие двусторонних отношений?

История отношений между украинским и армянским народами насчитывает уже более десяти веков, а дипломатические отношения между Украинской Народной Республикой и Первой Армянской Республикой были установлены еще в 1918 году.

В настоящее время в Украине проживает одна из самых мощных и наиболее активных армянских общин в мире. Она свободно развивается — имеет свои издания, школы, храмы и представлена она на высоком уровне практически во всех областях — от политики до искусства. При этом армяне не забывают о своей исторической Родине — один из последних проектов, это создание в Ереване Союзом армян Украины, совместно с мэрией города, модернового скейт-парка.

Украинская община Армении, конечно, не такая мощная и влиятельная, но она существует, неся в себе украинскую душу вдали от Родины. До распространения COVID-19 в Ереване работала Украинская воскресная школа и мы обязательно возобновим ее работу после завершения пандемии.

В Ереване успешно функционирует учебно-научный институт Захидноукраинського национального университета.

Многовековая история дружеских отношений наших народов обязывает нас искать точки соприкосновения и диалога.

С первой декады октября 2020 в столице Армении начал функционировать штаб Союза Армян Украины по координации совместных действий и оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий. В состав рабочей группы штаба вошли председатель организации Вилен Шатворян, председатели региональных армянских общин, представители САУ, а также волонтеры из Армении.

На Ваш взгляд, какие именно отрасли могут стать локомотивом для активизации экономических связей двух стран?

За прошлый год наш двусторонний товарооборот несколько снизился и, по предварительным данным, составил $146,5 млн., против $164,8 млн. в 2019 году. Причиной тому стала пандемия, которая существенно затормозила экономические процессы в мире. Кроме того, учитывая существенное преимущество украинского экспорта в Армению над армянским импортом в Украину, наша торговля фактически зависима от потребительского спроса в Армении.

К сожалению, развитие взаимовыгодной торговли сдерживается ограничительными мерами в отношении украинской продукции, которые применяются Арменией в рамках ЕАЭС.

Намерены сконцентрироваться над поиском путей наращивания взаимной торговли, искать новые ниши развития экономического сотрудничества. Мы внимательно отслеживаем усилия правительства Армении, направленные на развитие IТ технологий, считаем, что это направление может стать потенциальным для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Также ожидаем, что в текущем году будет возобновлена работа Совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Что бы Вы пожелали народу Армении в столь нелегкий период?

Трагические события осени прошлого года глубоко взволновали украинское общество, ведь в Украине, как нигде, хорошо знают, что такое кровопролитная война, которая продолжается на нашей земле уже семь долгих лет.

Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Дружественному армянскому народу хотел бы пожелать мира, выдержки и веры в будущее и крепкого здоровья.