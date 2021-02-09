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Дайджест > Виктор Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем

Виктор Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем

Автор: Виктор Медведчук, ОПЗЖ
09.02.21 18:25
277
Виктор Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем

Незаконное введение санкций по отношению к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака является произволом власти. Все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Решением СНБО, введенным в действие указом Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021, к юридическим лицам-резидентам применена санкция в виде «прекращения предоставления услуг по ретрансляции» (пункт 6 Приложения 2), которая отсутствует в нормах действующего Закона Украины «О санкциях», так как была исключена из проекта при принятии его во втором чтении.

Учитывая значимость этой формулировки для блокирования распространения сигналов указанныи телеканалов, а следовательно, наличия очевидного мотива и преступного умысла, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в СНБО.

Точно так же противоречат закону другие санкции, о чем заявлял Арсений Яценюк во время голосования по этому закону: «В том случае, если есть угроза национальной безопасности украинского государства, глава украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право вводить ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами — странами ЕС, США и „Большой семерки“. Какие правки мы поддерживаем в данном законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечня санкций ограничение и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации. Также ограничение и запрет и производства печатных СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законам и Конституцией». Именно в этой редакции закон был принят.

Во время обсуждения принятия данного закона в Верховной Раде, что зафиксировано стенограммой заседания, народный депутат Олег Зарубинский обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку: «Кто может стать объектами применения санкций. Вы это огласили. Но в таблице, которую нам раздали, кроме иностранных государств, иностранных юридических лиц и так далее, в конце есть граждане Украины. Я хотел бы, чтобы все услышали, очевидно, тогда будет осознанное голосование, останутся ли граждане Украины или это касается нерезидентов?». На этот прямой вопрос Яценюк ответил, что санкции касаются лишь иностранных государств и иностранных компаний. Поэтому применение санкций к гражданину Украины Тарасу Козаку противоречит не только Конституции, действующему законодательству, но и самому закону, о чем было сказано уже в момент его принятия.

Для того чтобы уничтожить телеканалы и свободу слова в Украине, Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла Закона Украины «О санкциях», на прямой подлог, что является уголовным преступлением. Жертвами этой лжи стали не только журналисты телеканалов, но и миллионы украинских граждан, которых лишили права получать объективную информацию.

Более того, отключение трансляции телеканалов производилось 2 февраля, а Указ Президента вступил в силу 4 февраля. И все направленные на блокирование телеканалов действия, которые производились в течение этих двух дней, являются совершенно незаконными, а их непосредственные исполнители должны понести ответственность в порядке, установленном законом, тем более что сам Президент Зеленский признал этот факт. 5 февраля он подписал указ № 48/2021, которым отменил ряд ранее изданных президентских указов, регулировавших процедуру их публикации и вступления в силу. Фактически это первое, но далеко не последнее признание Зеленским своих незаконных действий.

Гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть.

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