Соцсети, как зеркало отношения украинцев к вакцинации от коронавируса

Отношение к вакцинации как методу борьбы с болезнями переживает не лучшие времена в Украине и мире в целом.

Распространение фейковой информации о вакцинах, целенаправленные кампании по дискредитации вакцинации, появление движения антивакцинаторов привели к печальным последствиям — количество вакцинированных взрослых и детей в Украине критически упала и накануне мировой кампании иммунизации делать прививки от коронавируса были готовы только 40% украинцев.

Немалую роль в распространении антивакцинаторских настроений и ковид-диссидентства играют социальные сети.

Лаборатория журналистики общественного интереса решила исследовать, что украинцы говорили о вакцине в соцсетях, какой была тональность этой дискуссии и усиливается ли голос антивакцинаторов в то время, как весь мир готовился к прививке от COVID-19.

Исследование 3000 сообщений в Facebook, vK, Odnoklassniki, Twitter, YouTube, Telegram провели эксперты Центра контент-анализа.

В выборку попали сообщения за октябрь-ноябрь, имевшие наибольший охват: 1000 онлайн-публикаций о вакцинации и вакцине от COVID-19 лидеров мнений и крупных украинских медиа, а также 2000 постов обычных пользователей.

Как российская вакцина заглушила истерику антивакцинаторов

Перед новым годом в украинских соцсетях доминировала кампания по продвижению российской вакцины.

Эта тема временно отодвинула конспирологию антивакцинаторов и вызвала заметную реакцию критиков российского «Спутник V».

Так, среди наиболее обсуждаемых тем за исследуемый период было выявлено три:

— о российской вакцине и ее якобы клинической эффективности;

— критика той самой российской вакцины в зависимости от политических предпочтений;

— идея разработки отечественной вакцины.

Это были самые заметные информационные кампании в социальных сетях осенью прошлого года — накануне всемирной кампании по вакцинации. На фоне активного продвижения российской вакцины фейки, теории заговора и общие антивакцинаторские темы были менее заметными.

Впрочем, разгон фейков продолжался на протяжении всего исследуемого периода — специально для Украины было запущено несколько из них, в частности, о якобы тестировании американской вакцины на украинских военных.

Исследование также выявило несколько крупных историй, которые соревновались в информационном пространстве социальных сетей.

1. О создании украинской вакцины, длительном процессе работы над украинским препаратом. История транслировалась министром Степановым, президентом Зеленским и разработчиками этой вакцины.

2. О создании вакцин на Западе, в частности Moderna, их длительных испытаниях, ответственности разработчиков, которые прекращают тестирования сразу после появления сигналов и т. д. (стоит отметить, что в период проведения исследования еще не было активного обсуждения закупки китайской вакцины).

3. О «заботе» Медведчука об украинцах, его попытках обеспечить их «лучшей российской вакциной».

4. Об искусственности истории об украинской вакцине, использование ее в предвыборных целях и невозможность воплотить этот проект в жизнь.

5. Комплекс типичных антивакцинаторских нарративов о том, что COVID-19 придумал Билл Гейтс, вакцины содержат чипы и так далее.

Как показало другое исследование Лаборатории, таким теориям доверяет почти треть опрошенных украинцев.

Что писали на тему вакцинации лидеры мнений

Большинство сообщений лидеров мнений и медиа относительно вакцины были нейтральными.

Лидеры мнений, посты которых имели наибольший охват, активно обсуждали российскую вакцину и отношение к ней было заметно отрицательным. Так, очень популярными были сообщения о том, что «российская вакцина опасна» (3,2 млн охватов).

Пророссийские лидеры мнений были более эмоциональными через антивакцинаторство и продвижение тезиса о том, что «российская вакцина действенная» (1,4 млн охватов).

Также большой охват имели публикации лидеров мнений о том, что «вакцины очень ожидаемы» (1,3 млн), «украинская вакцина эффективна» (1,1 млн).

Негативные сообщения были значительно менее популярными: «вакцины могут быть опасными» — 959 тыс. Охватов, «вакцины вредные» или «неэффективные» — в среднем 780 тыс. Охватов.

Пророссийские медиа и YouTube-«эксперты» пытались доказать неэффективность мировых вакцин, их вредность.

На этом фоне они, вероятно, должны были показать эффективность российской вакцины, но часто этот месседж терялся за запугиванием людей и формированием у них предубеждение против всякой вакцины от COVID-19.

Исследование показало, что в личных блогах информация о вакцине часто подавалась непроверенной, недостоверной и слишком эмоциональной.

Вообще, как отмечает Анастасия Коробчук, директор Центра контент-анализа, который делал исследования, тему вакцинации активно используют в политических информационных кампаниях и это не лучшим образом влияет на дискуссию вокруг вакцин: негатив относительно отдельных правительств или политиков поднимает доверие к вакцинации в целом.

Что писали о вакцинации популярные паблики различной тематики

Нейтрально или даже оптимистично относительно вакцин от COVID-19 писали паблики из индустрии развлечений и туризма.

Научные и экономические ресурсы одобряли вакцину, а вот паблики, связанные с политикой, наоборот.

Негатив в политических блогах, информационных порталах и в аналитике чаще всего касался критики мировых вакцин в противовес российской.

В целом же, тема вакцины от коронавируса в наиболее заметных политических пабликах очень политизирована и переплетена с вопросом противостояния с Россией.

Что касается пабликов о здоровье, то они критиковали именно российскую вакцину как неэффективную.

Паблики о туризме и индустрии развлечений в ожидании вакцины постили оптимистичные новости о ее использовании.

YouTube-каналы из выборки, посвященные науке, так же, как и развлекательные, активно поддерживали и пропагандировали вакцину.

Телеграмм-каналы, посвященные экологии, цитировали Минздрав и его заявления о разработках украинской вакцины.

Аккаунты, посвященные коронавирусу, в целом положительно освещали тему вакцинации.

Большинство новостных телеграмм-каналов нейтрально или положительно рассказывали о вакцинах, кроме пророссийских каналов, которые активно рекламировали российскую вакцину и очень мало писали о других.

Что писали о вакцинации рядовые пользователи

В целом отношение обычных пользователей в соцсетях во многом формируется лидерами общественного мнения, и в некоторых аспектах повторяет их позицию.

В частности, совпадает позиция относительно украинской и российской вакцин.

По сравнению с лидерами мнений в сообщениях обычных пользователей соцсетей меньше негатива, больше позитива и, соответственно, меньше нейтральных постов, что связано с тем, что здесь было меньше информационных сообщений новостных медиа, и больше личного отношения.

Причем, пророссийские пользователи значительно негативнее относятся к вакцинации: их критика более эмоционально окрашена, чем у проукраинских.

Наибольший охват имели посты пользователей такого содержания: «Украинская вакцина эффективна» (366 тыс.), «Российская вакцина опасна» (299 тыс.) и «Украинской вакцины не существует» (189 тыс.).

Фейки в соцсетях распространяли преимущественно пророссийски настроенные пользователи. За исследуемый период наибольший охват имели посты пользователей о том, что «вакцина — это политический фактор», «США контролируют поставки вакцины в Украине» и «проверенной вакцины не существует».

Антидоказательные тезисы больше циркулировали среди представителей духовенства (на востоке страны) и предпринимателей (на западе), они чаще распространяли «теории заговора» о причинах массовой вакцинации.

Наиболее распространенными были тезисы о попытке инфицировать СПИДом через вакцинацию, провести лабораторный эксперимент; среди церковников циркулировал тезис об Антихристе.

Пользователи, которые указали в профилях, что они работают в сфере медицины, образования, науки, креативных индустрий и IT, преимущественно фокусировались на новостях доказательной медицины, с одобрительными интонациями отслеживали процесс сертификации вакцин и апробации.

Абсолютное большинство пользователей, которые уделяли внимание вакцинации — как ее критике, так и продвижению — имели традиционные ценности, распространяли в своей ленте поздравления с религиозными праздниками, осуждали ЛГБТ, защищали традиционную семью и т. п.

При этом как пользователи с традиционными, так и с модерновыми ценностями, критиковали больше именно российскую вакцину, распространяли тезисы о ее неэффективности и приводили примеры о заболеваемости среди вакцинированных.

Среди пользователей с традиционным мировоззрением вообще наблюдается более эмоциональное восприятие темы вакцинации, в том числе больше положительных отзывов об этапах разработки вакцины и надежд, что общая вакцинация позволит системно решить проблему.

В них также отчасти имеет распространение тезис антивакцинаторов о глобальном эксперименте и универсальные антивакцинаторные темы, которые могут не иметь фокуса на конкретной вакцине.

Они же используют прецеденты российской вакцинации в качестве аргумента против вакцинации в целом.

Наиболее разнополярно разделились мнения в центре и севере страны — одни из самых высоких показателей и поддержки вакцинации, и протеста против нее.

Больше всего критики вакцинации — в западных областях, однако это преимущественно критика российской вакцины.

Наибольшее одобрение — в Киеве и области, поскольку здесь оказывает влияние коммуникация от власти, которая отстаивает вакцинацию.

Женщины, как показало исследование, гораздо эмоциональнее воспринимают вакцинацию мужчин.

Дискуссия о вакцинах в основном велась людьми, которые активно интересуются политикой и экономикой, часто поднимают соответствующие темы у себя в профиле.

Однако люди, которые менее вовлечены в новостной дискурс, были более эмоциональными. Конспирология и фейки в равной степени присутствуют в обеих категориях, но в первом случае было больше геополитических тем — о США, которые испытывают вакцину на украинцах и т. п., а во втором — более эмоциональные истории о вреде вакцинации как таковой.

Что писали о вакцинации в соцсетях популярные медиа

В исследуемый период медиа в соцсетях заметно «агитировали» против вакцин, и слабо — за вакцинацию.

Самыми заметными были тезисы о российской вакцине и ее опасности, что показывает значительное информационное влияние российских медиа на украинских пользователей через соцсети.

Тезисы за вакцинацию, которые распространялись через СМИ, имели заметно меньший охват аудитории, были слабее заметны в соцсетях. За вакцинацию агитировали отдельные телеграмм-каналы, в том числе правительственные, и некоторые блоггеры.

Сетью, которая дает наибольший охват в теме, является Telegram. Здесь же заметно распространение наибольшего количества позитива из заявления официальных лиц, в частности, относительно украинской вакцины, и планов по вакцинации в целом.

Наибольшее количество фейков распространяли в российских сетях — Однокласники и Vk, также немало — в Facebook и Telegram.

Негатив в YouTube был связан с выступлениями блогеров, которые проводят анализ политических новостей и ситуаций в стране и мире и критикуют вакцины, а также с блогами антивакцинаторов, которые агитируют против всякой вакцины.

Неожиданным открытием исследования стали малоизвестные Telegram или YouTube-каналы, посты которых имели огромный охват в теме вакцинации. Такие ресурсы не привыкли отвечать за достоверность и поэтому часто содержали искривленные сообщение или манипуляции.

В то же время, исследования четко показало влияние популярных медиа-каналов на контент пользователей соцсетей. Именно от распространения исчерпывающей, сбалансированной и проверенной информации о кампании иммунизации от COVID-19 в традиционных и цифровых медиа может зависеть готовность украинский делать прививки.

По материалам: «Украинская правда. Жизнь»