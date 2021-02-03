Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Соцсети, как зеркало отношения украинцев к вакцинации от коронавируса

Соцсети, как зеркало отношения украинцев к вакцинации от коронавируса

Александр Панько
03.02.21 17:29
839
Соцсети, как зеркало отношения украинцев к вакцинации от коронавируса

Отношение к вакцинации как методу борьбы с болезнями переживает не лучшие времена в Украине и мире в целом.

Распространение фейковой информации о вакцинах, целенаправленные кампании по дискредитации вакцинации, появление движения антивакцинаторов привели к печальным последствиям — количество вакцинированных взрослых и детей в Украине критически упала и накануне мировой кампании иммунизации делать прививки от коронавируса были готовы только 40% украинцев.

Немалую роль в распространении антивакцинаторских настроений и ковид-диссидентства играют социальные сети.

Лаборатория журналистики общественного интереса решила исследовать, что украинцы говорили о вакцине в соцсетях, какой была тональность этой дискуссии и усиливается ли голос антивакцинаторов в то время, как весь мир готовился к прививке от COVID-19.

Исследование 3000 сообщений в Facebook, vK, Odnoklassniki, Twitter, YouTube, Telegram провели эксперты Центра контент-анализа.

В выборку попали сообщения за октябрь-ноябрь, имевшие наибольший охват: 1000 онлайн-публикаций о вакцинации и вакцине от COVID-19 лидеров мнений и крупных украинских медиа, а также 2000 постов обычных пользователей.

Как российская вакцина заглушила истерику антивакцинаторов

Перед новым годом в украинских соцсетях доминировала кампания по продвижению российской вакцины.

Эта тема временно отодвинула конспирологию антивакцинаторов и вызвала заметную реакцию критиков российского «Спутник V».

Так, среди наиболее обсуждаемых тем за исследуемый период было выявлено три:

— о российской вакцине и ее якобы клинической эффективности;

— критика той самой российской вакцины в зависимости от политических предпочтений;

— идея разработки отечественной вакцины.

Это были самые заметные информационные кампании в социальных сетях осенью прошлого года — накануне всемирной кампании по вакцинации. На фоне активного продвижения российской вакцины фейки, теории заговора и общие антивакцинаторские темы были менее заметными.

Впрочем, разгон фейков продолжался на протяжении всего исследуемого периода — специально для Украины было запущено несколько из них, в частности, о якобы тестировании американской вакцины на украинских военных.

Исследование также выявило несколько крупных историй, которые соревновались в информационном пространстве социальных сетей.

1. О создании украинской вакцины, длительном процессе работы над украинским препаратом. История транслировалась министром Степановым, президентом Зеленским и разработчиками этой вакцины.

2. О создании вакцин на Западе, в частности Moderna, их длительных испытаниях, ответственности разработчиков, которые прекращают тестирования сразу после появления сигналов и т. д. (стоит отметить, что в период проведения исследования еще не было активного обсуждения закупки китайской вакцины).

3. О «заботе» Медведчука об украинцах, его попытках обеспечить их «лучшей российской вакциной».

4. Об искусственности истории об украинской вакцине, использование ее в предвыборных целях и невозможность воплотить этот проект в жизнь.

5. Комплекс типичных антивакцинаторских нарративов о том, что COVID-19 придумал Билл Гейтс, вакцины содержат чипы и так далее.

Как показало другое исследование Лаборатории, таким теориям доверяет почти треть опрошенных украинцев.

Что писали на тему вакцинации лидеры мнений

Большинство сообщений лидеров мнений и медиа относительно вакцины были нейтральными.

Лидеры мнений, посты которых имели наибольший охват, активно обсуждали российскую вакцину и отношение к ней было заметно отрицательным. Так, очень популярными были сообщения о том, что «российская вакцина опасна» (3,2 млн охватов).

Пророссийские лидеры мнений были более эмоциональными через антивакцинаторство и продвижение тезиса о том, что «российская вакцина действенная» (1,4 млн охватов).

Также большой охват имели публикации лидеров мнений о том, что «вакцины очень ожидаемы» (1,3 млн), «украинская вакцина эффективна» (1,1 млн).

Негативные сообщения были значительно менее популярными: «вакцины могут быть опасными» — 959 тыс. Охватов, «вакцины вредные» или «неэффективные» — в среднем 780 тыс. Охватов.

Пророссийские медиа и YouTube-«эксперты» пытались доказать неэффективность мировых вакцин, их вредность.

На этом фоне они, вероятно, должны были показать эффективность российской вакцины, но часто этот месседж терялся за запугиванием людей и формированием у них предубеждение против всякой вакцины от COVID-19.

Исследование показало, что в личных блогах информация о вакцине часто подавалась непроверенной, недостоверной и слишком эмоциональной.

Вообще, как отмечает Анастасия Коробчук, директор Центра контент-анализа, который делал исследования, тему вакцинации активно используют в политических информационных кампаниях и это не лучшим образом влияет на дискуссию вокруг вакцин: негатив относительно отдельных правительств или политиков поднимает доверие к вакцинации в целом.

Что писали о вакцинации популярные паблики различной тематики

Нейтрально или даже оптимистично относительно вакцин от COVID-19 писали паблики из индустрии развлечений и туризма.

Научные и экономические ресурсы одобряли вакцину, а вот паблики, связанные с политикой, наоборот.

Негатив в политических блогах, информационных порталах и в аналитике чаще всего касался критики мировых вакцин в противовес российской.

В целом же, тема вакцины от коронавируса в наиболее заметных политических пабликах очень политизирована и переплетена с вопросом противостояния с Россией.

Что касается пабликов о здоровье, то они критиковали именно российскую вакцину как неэффективную.

Паблики о туризме и индустрии развлечений в ожидании вакцины постили оптимистичные новости о ее использовании.

YouTube-каналы из выборки, посвященные науке, так же, как и развлекательные, активно поддерживали и пропагандировали вакцину.

Телеграмм-каналы, посвященные экологии, цитировали Минздрав и его заявления о разработках украинской вакцины.

Аккаунты, посвященные коронавирусу, в целом положительно освещали тему вакцинации.

Большинство новостных телеграмм-каналов нейтрально или положительно рассказывали о вакцинах, кроме пророссийских каналов, которые активно рекламировали российскую вакцину и очень мало писали о других.

Что писали о вакцинации рядовые пользователи

В целом отношение обычных пользователей в соцсетях во многом формируется лидерами общественного мнения, и в некоторых аспектах повторяет их позицию.

В частности, совпадает позиция относительно украинской и российской вакцин.

По сравнению с лидерами мнений в сообщениях обычных пользователей соцсетей меньше негатива, больше позитива и, соответственно, меньше нейтральных постов, что связано с тем, что здесь было меньше информационных сообщений новостных медиа, и больше личного отношения.

Причем, пророссийские пользователи значительно негативнее относятся к вакцинации: их критика более эмоционально окрашена, чем у проукраинских.

Наибольший охват имели посты пользователей такого содержания: «Украинская вакцина эффективна» (366 тыс.), «Российская вакцина опасна» (299 тыс.) и «Украинской вакцины не существует» (189 тыс.).

Фейки в соцсетях распространяли преимущественно пророссийски настроенные пользователи. За исследуемый период наибольший охват имели посты пользователей о том, что «вакцина — это политический фактор», «США контролируют поставки вакцины в Украине» и «проверенной вакцины не существует».

Антидоказательные тезисы больше циркулировали среди представителей духовенства (на востоке страны) и предпринимателей (на западе), они чаще распространяли «теории заговора» о причинах массовой вакцинации.

Наиболее распространенными были тезисы о попытке инфицировать СПИДом через вакцинацию, провести лабораторный эксперимент; среди церковников циркулировал тезис об Антихристе.

Пользователи, которые указали в профилях, что они работают в сфере медицины, образования, науки, креативных индустрий и IT, преимущественно фокусировались на новостях доказательной медицины, с одобрительными интонациями отслеживали процесс сертификации вакцин и апробации.

Абсолютное большинство пользователей, которые уделяли внимание вакцинации — как ее критике, так и продвижению — имели традиционные ценности, распространяли в своей ленте поздравления с религиозными праздниками, осуждали ЛГБТ, защищали традиционную семью и т. п.

При этом как пользователи с традиционными, так и с модерновыми ценностями, критиковали больше именно российскую вакцину, распространяли тезисы о ее неэффективности и приводили примеры о заболеваемости среди вакцинированных.

Среди пользователей с традиционным мировоззрением вообще наблюдается более эмоциональное восприятие темы вакцинации, в том числе больше положительных отзывов об этапах разработки вакцины и надежд, что общая вакцинация позволит системно решить проблему.

В них также отчасти имеет распространение тезис антивакцинаторов о глобальном эксперименте и универсальные антивакцинаторные темы, которые могут не иметь фокуса на конкретной вакцине.

Они же используют прецеденты российской вакцинации в качестве аргумента против вакцинации в целом.

Наиболее разнополярно разделились мнения в центре и севере страны — одни из самых высоких показателей и поддержки вакцинации, и протеста против нее.

Больше всего критики вакцинации — в западных областях, однако это преимущественно критика российской вакцины.

Наибольшее одобрение — в Киеве и области, поскольку здесь оказывает влияние коммуникация от власти, которая отстаивает вакцинацию.

Женщины, как показало исследование, гораздо эмоциональнее воспринимают вакцинацию мужчин.

Дискуссия о вакцинах в основном велась людьми, которые активно интересуются политикой и экономикой, часто поднимают соответствующие темы у себя в профиле.

Однако люди, которые менее вовлечены в новостной дискурс, были более эмоциональными. Конспирология и фейки в равной степени присутствуют в обеих категориях, но в первом случае было больше геополитических тем — о США, которые испытывают вакцину на украинцах и т. п., а во втором — более эмоциональные истории о вреде вакцинации как таковой.

Что писали о вакцинации в соцсетях популярные медиа

В исследуемый период медиа в соцсетях заметно «агитировали» против вакцин, и слабо — за вакцинацию.

Самыми заметными были тезисы о российской вакцине и ее опасности, что показывает значительное информационное влияние российских медиа на украинских пользователей через соцсети.

Тезисы за вакцинацию, которые распространялись через СМИ, имели заметно меньший охват аудитории, были слабее заметны в соцсетях. За вакцинацию агитировали отдельные телеграмм-каналы, в том числе правительственные, и некоторые блоггеры.

Сетью, которая дает наибольший охват в теме, является Telegram. Здесь же заметно распространение наибольшего количества позитива из заявления официальных лиц, в частности, относительно украинской вакцины, и планов по вакцинации в целом.

Наибольшее количество фейков распространяли в российских сетях — Однокласники и Vk, также немало — в Facebook и Telegram.

Негатив в YouTube был связан с выступлениями блогеров, которые проводят анализ политических новостей и ситуаций в стране и мире и критикуют вакцины, а также с блогами антивакцинаторов, которые агитируют против всякой вакцины.

Неожиданным открытием исследования стали малоизвестные Telegram или YouTube-каналы, посты которых имели огромный охват в теме вакцинации. Такие ресурсы не привыкли отвечать за достоверность и поэтому часто содержали искривленные сообщение или манипуляции.

В то же время, исследования четко показало влияние популярных медиа-каналов на контент пользователей соцсетей. Именно от распространения исчерпывающей, сбалансированной и проверенной информации о кампании иммунизации от COVID-19 в традиционных и цифровых медиа может зависеть готовность украинский делать прививки.

По материалам: «Украинская правда. Жизнь»

Тэги: Украина, общество, Россия, здоровье, вакцина, вакцинация, соцсеть, фейк

Комментарии

Статьи

30.01.21 10:13

ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти
03.02.21 18:24

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Автор: ZIKUA.TV

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.21 21:26

Названы две главные пищевые угрозы для сердца
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 18:41

В УПЦ обращают внимание на то, что синод ПЦУ считает миллионы верующих Украины агрессорами
03.02.21 17:54

В РПЦ считают, что действия Патриарха Варфоломея усугубят раскол в православном мире
03.02.21 16:53

Митрополит Антоний рассказал, что поможет преодолеть тщеславие
03.02.21 16:46

Организаторы «Евровидения» перешли к плану В
03.02.21 16:27

В середине февраля армянские врачи Украины проведут выездной прием в Киеве
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 15:30

Заблокированные телеканалы якобы финансировали с оккупированных территорий, - СМИ
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
03.02.21 10:39

На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
03.02.21 10:06

Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»
03.02.21 09:21

СНБО заблокировал самолеты, на которых Медведчук летал в Россию, – СМИ
03.02.21 08:50

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает расти
03.02.21 08:45

Из-за решения двухлетней давности в Украине заблокировали три новостных телеканала
02.02.21 19:56

Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
fraza.com
Новости блогосферы
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.