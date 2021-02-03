Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Денег нет. Как «социальные» обещания Зеленского превратились в тыкву

Денег нет. Как «социальные» обещания Зеленского превратились в тыкву

Автор: NEWSONE
03.02.21 14:29
105
Денег нет. Как «социальные» обещания Зеленского превратились в тыкву

42 процента украинцев, опрошенных Центром Разумкова, назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Нетрудно представить каким будет этот показатель в 2021 году, если множество «социальных» обещаний гаранта уже разбились о хронически дефицитный бюджет.

Корзина продуктов к праздничному столу на прожиточный минимум, приемлемая минимальная зарплата, достойная оплата труда медиков и педагогов, а также пенсии на которые действительно можно прожить — вот, что мечтают услышать простые украинцы из года в год, включая новогоднее обращение президента. Но также из года в год обещания переносятся, а «благополучное завтра» откладывается.

Какие цифры на 2021-й обещал президент, и что украинцы получат в итоге? Поговорим о наболевшем.

Как выжить на 2,2 тыс. грн?

«Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный миниммум примерно 4200-4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу», — заявил Зеленский о прожиточном минимуме в 2020 году.

О пересчете прожиточного минимума говорит не первое правительство. А продовольственная корзина, исходя из которой он высчитывается, до сих пор оставляет желать лучшего. Так, с 1 января прожиточный минимум составляет 2 189 грн (на уровне прошлогоднего декабрьского прожиточного минимума). Сюда же, по словам чиновников, входит оплата различных услуг, в том числе коммунальных платежей. Однако установленные в бюджете цифры не соответствуют реальным показателям.

Министерство социальной политики ежемесячно на своем сайте публикует размер реального прожиточного минимума в Украине. При его формировании учитывается стоимость товаров, а также сумма коммунальных платежей. Так, в ценах ноября 2020 года фактический размер прожиточного минимума в расчете на месяц на одного человека составил 3 922 грн, с учетом обязательных платежей — 4 494 грн. Для трудоспособных лиц с учетом обязательных платежей сумма составляет 5 059 грн, что вполовину больше предлагаемой государством официальной суммы.

Сам факт того, что в формулу заранее закладывается тот факт, что у человека все-таки есть накопления или дополнительный источник заработка, парадоксальный. Ведь откуда украинцы должны брать разницу, не уточняется.

Также, не уточняется, как повышение прожиточного минимума может «спасти» граждан, если параллельно с ним растут цены на все товары и услуги (рост цен в 2021 году по плану составит 7,5%). Кроме того, были отменены льготы на электроэнергию, в связи с чем суммы в платежках также увеличатся. И что мы имеем? Цены и услуги «живут» в 2021 году, пока выплаты прожиточного минимума все еще в 2020 году? Выходит, что украинцы, ожидая июльского перерасчета, полгода будут жить «в минусе». В связи с этим, на сайте президента уже появилась петиция с просьбой соизмерить социальные выплаты и «бичи» современного времени и действительно повысить материальное обеспечение граждан.

Ну и где же тот «реальный» прожиточный минимум, о котором говорил президент?

Учителей и медиков «кинули»

«Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составить 20-25 тыс. грн, медицинской сестры — 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала — до 10-12 тыс. грн», — заявил президент.

«Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать», — сказал Зеленский.

Еще в июле 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook отметил, что минимальная зарплата будет стабильно расти согласно плану правительства. Так, обещалось, что с января 2021 года украинцы станут богаче на 1000 грн (минимальная зарплата поднимется до 6 000 грн), а с июля — еще на 500 грн.

По словам Шмыгаля, для составления таких планов были все экономические расчеты, основания, и даже больше — премьер-министр отметил, что такое повышение даст положительный эффект для экономики страны. План также одобрил и президент, назвав его «вполне реалистичным».

Но что мы имеем сегодня? «Вполне реалистичный» и «эффективный для экономики страны» план разбился о «потенциальные инфляционные опасности», которые ни президент, ни целый ряд чиновников, которые подготовили план повышения «минималки», не смогли просчитать. С января минимальная зарплата действительно достигла отметки в 6 000 грн, но вот с «июльским» повышением уже не сложилось. То есть, если украинцы и увидят в своих кошельках плюс 500 грн, то случится это не раньше декабря 2021 года.

Говоря о минималке, нельзя обойти вниманием и бюджетную сферу. Из года в год в голове у каждого из глав государства украинские медики и учителя будут получать достойную зарплату в обозримом будущем. Когда это будущее наступит для педагогов, не знает и Владимир Зеленский. Врачам же «повезло» больше.

В одном из обращений к Верховной Раде гарант пообещал, что «благополучное завтра» для медиков наступит уже в 2021 году. Так, в теории, по словам президента, вскоре медики будут получать по 20-25 тыс. грн, медицинские сестры — 15 тыс. грн, а младший медперсонал — до 10 тыс. грн.

На практике же — зарплата врачей останется на уровне 9-ти тыс. грн. Все из-за того, что на программу медицинских гарантий, куда входит оплата труда медперсоналу, в бюджете на 2021 год выделили на 173 млрд грн меньше, чем ожидалось. То есть то, что врач получал в прошлом году, то же самое он будет получать и в этом году.

В подобном положении оказались и учителя. Несмотря на то, что в 2021 году их заработные платы правительство пообещало повысить более чем на четверть, положение педагогов до сих пор остается плачевным.

Дело в том, что в июле 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. Таким образом, в 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году — 3, в 2022 году — 3,5 и с января 2023 года — 4. При этом каждая следующая категория педработников должна была расти на 10% по сравнению с предыдущей. Но позже, в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено. И не единожды.

Почему реализация этого постановления важна? Если брать сегодняшний минимум — 2270 гривен, то к 2023 году базовая зарплата учителя должна была увеличиться до 9080 грн. Сегодня же молодой учитель, который приходит на «голую» ставку в первые три года (работает без надбавок), может рассчитывать не более чем на 5 тыс. грн. И эта цифра больше похожа на мем, нежели на когда-то обещанные президентом 4 тыс. долл.

Кстати, стоит отметить, что в своей программе партия «Слуга народа» пообещала ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат. Стало быть на бумаге молодые учителя должны получать 18 тыс. грн. С такими темпами изменений, в ближайшее 15 лет «покращення» для педагогов не предвидятся.

Не менее интересная ситуация в 2021 году сложилась с пенсиями. Ко второму чтению бюджета Пенсионному фонду выделили на 8 млрд меньше, чем планировали. Несмотря на это, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что размер выплат понижать не будут. Каким образом правительство собирается «латать» эту дыру, пока не ясно. Но предпосылки для беспокойства уже есть: в марте ожидается традиционная индексация, что коснется тех пенсионеров, которые уже вышли на пенсию по возрасту и имеют страховой стаж. В Минсоцполитики отметили, что индексация ожидается на уровне 11%. А вот руководительница министерства позже Марина Лазебная заявила, что индекс, на который будет повышен процент, пока неизвестен.

***

Так или иначе, кормя население фантастическими обещаниями о росте зарплат и соцвыплат, в реальности изменить что-либо трудно. Для того, чтобы экономика страны росла и развивалась, нужны инвестиции, на которые нельзя рассчитывать, пока в стране не проведен ряд важнейших реформ. А точечными «социальными» обещаниями качественно ситуацию не исправить.

Тэги:

Комментарии

Статьи

30.01.21 10:13

ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Денег нет. Как «социальные» обещания Зеленского превратились в тыкву
03.02.21 14:29

Денег нет. Как «социальные» обещания Зеленского превратились в тыкву

Автор: NEWSONE

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.21 15:01

Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
03.02.21 14:47

Евросоюз поддержал санкции СНБО в отношении «телеканалов Медведчука». Но неофициально
03.02.21 14:22

В Париже началось наводнение
03.02.21 13:32

С сегодняшнего дня въехать в Евросоюз стало гораздо сложнее
03.02.21 13:00

Составлен список самых производительных смартфонов этого года
03.02.21 12:47

В Италии ввели ну очень странный запрет
03.02.21 12:29

Зеленский на английском языке объяснил свое решение по «каналам Медведчука»
03.02.21 11:34

Арабы решили создать Космический суд
03.02.21 11:23

Депутаты назвали Зеленского «фашистским дьяволом» и захотели объявить ему импичмент
03.02.21 11:16

Одна из стран Европы введет COVID-паспорта
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
03.02.21 10:39

На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
03.02.21 10:06

Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»
03.02.21 09:21

СНБО заблокировал самолеты, на которых Медведчук летал в Россию, – СМИ
03.02.21 08:50

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает расти
03.02.21 08:45

Из-за решения двухлетней давности в Украине заблокировали три новостных телеканала
02.02.21 19:56

Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов
02.02.21 19:00

Главные новости за 2 февраля 2021 года
02.02.21 13:41

В Минздраве утверждают, что план вакцинации не предусматривает первых лиц государства
02.02.21 09:17

В Украине произошел скачок смертности от COVID-19
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
Семь лет тишины: Земфира порадовала поклонников неожиданным клипом
Семь лет тишины: Земфира порадовала поклонников неожиданным клипом
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.