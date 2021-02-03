Пять убийц рейтинга президента. Что может уничтожить Зеленского уже до конца 2021 года

То, что завышенные ожидания от Владимира Зеленского неизбежно обернутся разочарованием, было понятно еще в начале 2019 года. Но не прошло и всего двух лет работы главы государства, как его рейтинг обвалился даже более скорыми темпами, чем предполагалось. По данным опроса группы «Рейтинг» от 5 января, если бы выборы президента прошли сейчас, за Зеленского проголосовали бы всего 26,2% украинцев.

То есть количество сторонников президента сократилось почти в три раза. А в скором времени и такая цифра может стать для президента недостижимой. Даже сам Владимир Зеленский это понимает: он заявлял, что 2021 год для него будет даже сложнее, чем 2020-й.

Рассказываем о 5 главных проблемах, которые могут добить рейтинг президента в наступившем году.

Провал борьбы с коронавирусом

Публикация Дорожной карты вакцинации украинцев от коронавируса развеяла последние надежды на то, что массовая вакцинация все же может произойти в 2021 году. В этом году на вакцину смогут рассчитывать лишь медики, которые работают с коронавирусными больными, и военные в ООС. Затем вакцинировать будут пожилых людей, остальных медиков, чиновников. Очередь трудоспособных граждан настанет только в 2022 году — если массовую вакцинацию действительно удастся организовать.

«В массовую вакцинацию уже в феврале 2021 года я слабо верю. Скорее всего, она будет растянута во времени как минимум до конца года, а как максимум — до конца 2022-го. Таким образом, украинцы рискуют стать заложниками ситуации», — рассказала 112.ua президент ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская.

Украинцы оказываются ограничены в правах быть здоровыми, хотя на данный момент не известно даже, сколько всего вакцин необходимо Украине. И в Кабмине это прямо подтверждают.

С учетом того, на каком этапе находятся закупки вакцины, становится очевидно, что в течение ближайших двух лет охватить вакциной половину населения Украины, как это планирует правительство, не удастся. Исходя из объёма закупки Sinovac и того количества вакцин, которые мы должны получить по программе COVAX, мы сможем провакцинировать всего 9 миллионов человек. При этом от обеспечения Спутником V Зеленский отказывается, толкая украинцев на поездку в РФ, где вакцина гораздо доступнее.

Кроме того, остро стоит и вопрос безопасности тех вакцин, которые предлагает украинцам Зеленский. Например, он называет Sinovac «надежной вакциной для жизни», хотя тесты в Бразилии показали лишь 60% ее надежности. Безопасность других вакцин, которые в ближайшее время получит Украина — тоже под вопросом, ведь все необходимые исследования еще не провели.

Вакцинный когнитивный диссонанс и неэффективные карантинные ограничения, которые время от времени внедряет команда Зеленского в Кабмине не смотря на отсутствие достоверных данных о заболеваемости населения, а также — профанация обеспечения клиник необходимым оборудованием неизбежно спровоцируют в 2021 году волну разочарования в украинском президенте.

Продолжение боевых действий на Донбассе

План Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе скорее мертв, чем жив. Переговоры с Россией по Донбассу зашли в тупик. Их просто нет. Прежние договоренности о закреплении в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также о включении в законодательство «формулы Штайнмайера», командой Зеленского игнорируются.

В декабре Верховная Рада продлила действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в Донбассе до конца 2021 года, но в нем так и не зафиксировали особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев продолжает настаивать на том, чтобы выборы провели только после передачи Украине контроля над российско-украинской границей, несмотря на то, что Минские соглашения предусматривают обратный порядок действий.

Ситуация, фактически, заморожена. Из комментариев Зеленского по этому вопросу следует, что в дальнейшем нам не стоит ждать никаких подвижек, кроме, разве что, попыток Киева изменить Минские соглашения. А на это, в свою очередь, не пойдет Россия. Ну а некий план «Б», о котором упоминал Зеленский в декабре, по мнению экспертов, означает силовой сценарий. Очевидно, что этот вариант решения проблемы не приведет нас к миру.

Поэтому для Украины мир на востоке в 2021 году остается недостижимым при существующей политике.

Анонсированный Украиной новый обмен пленными с «ДНР» и «ЛНР», тоже, видимо, откладывается во времени. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова говорила, что передача может состояться 20-21 января. Но воз и ныне там.

Представители так называемых «Д/ЛНР» говорят, что освобожденные Украиной лица моментально попадают в международный розыск и повторно задерживаются. Также они указывают на многочисленные невыполнения договоренностей украинской стороной. Пока ничего не дает нам возможности полагать, что в 2021 году подходы изменятся.

Договорняки с Порошенко



Неудивительно, что предвыборный лозунг партии президента «Весна придет — сажать будем» уже давно вызывает у них смех, а то и вовсе — раздражение. В крайне остром для общества вопросе коррупции за время президентства Зеленского существенных подвижек так и не было. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказывает, что в прошлом году в суды направили почти на 40% больше криминальных производств с обвинительными актами. Однако статистику осужденных из-за коррупции она не приводит. За два года громких кейсов посадок коррупционеров, совершающих хищения в особо крупном размере, мы так и не увидели.

Более того, Венедиктова не стесняясь заявляет, что коррупция в 2020 году принесла стране в восемь раз больше убытков, чем в 2019 году, — 278 млн грн. При этом нужно понимать, что эта цифра не отображает реальности.

Будет ли Генпрокурор отправлена в отставку — вопрос, который снова и снова возникает на повестке дня. Но на самом деле это не столь важно, ведь эффективность борьбы с коррупцией зависит не только лишь от нее. Необходима полноценная реформа правоохранительной системы, которую от президента мы пока так и не дождались.



Эксперты утверждают, что на изменение ситуации нет лично воли Зеленского. На это, по их мнению, указывают систематические «договорняки» президента с Петром Порошенко, который все еще не был осужден ни по одному открытому против него уголовному делу.

Так что высокая вероятность, что в 2021 преломления тренда мы не увидим, и вопрос борьбы с коррупцией вновь будет подвешен в воздухе. При этом на сей раз имитация Зеленским «режима Лукашенко» уже вряд ли ему поможет.

Команда воров и жуликов

Не секрет, что рейтинг Зеленского подрывают неэффективные чиновники. Президент говорил, что состав Кабмина будет меняться до тех пор, пока «у руля» не станут профессиональные министры. Также в экспертной среде звучали предположения о досрочных выборах в Верховную Раду. В интересах поддержания рейтинга Зеленского — сменить команду в обеих инстанциях.

Но, если Кабмин он может и сменить, то досрочные выборы в Верховной Раде — это палка о двух концах. С одной стороны, отсутствие этих выборов чревато еще большей потерей рейтинга, ведь «Слугу народа» неизбежно ассоциируют с президентом. С другой стороны, проведи он их, монобольшинства ему больше не видать.

Если бы досрочные выборы произошли сейчас, партия «Слуга народа», по данным декабрьского опроса социологической группы «Рейтинг», собрала бы всего 21,1% поддержки. При этом за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 17,3%, за «Европейскую солидарность» — 15,2%, за «Батькивщину» — 10,9%. КМИС же и вовсе говорит, что ОПЗЖ уже перегнала «слуг» — пока на 2%.

Многие из обещанного Зеленским пакета законопроектов благополучно перекочевали из 2019 в 2021 год. Это и инициатива о всеукраинском референдуме, о легализации медицинского каннабиса, о разрешении на огнестрельное оружие.

Хотя в команде накалены до предела противоречия, о которых не говорил только ленивый, и депутаты голосуют все менее слаженно, президенту гораздо проще пользоваться единодушием тех 200 с лишним депутатов, которые еще подчиняются всем указаниям от партии, и добавить себе баллов выполнением старых обещаний.

Но, как бы то ни было, дистанцироваться от слуг Зеленскому не получится, и все «косяки», которые они будут совершать в 2021 году, будут неизбежно отражаться на его рейтинге.

Высокие тарифы и нажива на обнищании народа

Вопросы тарифов и обеспечения граждан — конечно, чисто юридически, не в сфере ответственности Зеленского. Но он, еще будучи кандидатом в президенты, взял на себя ответственность за рост благосостояния украинцев, а также — неоднократно подтверждал свою социальную позицию во время введения карантинных ограничений.

Однако существенной поддержки на карантине граждане так и не дождались. Помимо кредитов под 5-7-9%, которыми сумели воспользоваться лишь 0,005% предпринимателей, были внедрены только кредитная отсрочка и мизерная помощь по безработице. Реального трудоустройства «Большое строительство» не дало, мораторий на проверки бизнеса работал лишь частично. Экономические эксперты предполагают, что в 2021 году даже эта помощь будет урезана.

Зеленский активно пиарится на росте минимальной зарплаты до реального прожиточного минимума. Однако большинство избирателей понимает, что минимальная зарплата, которая существенно не влияет на благосостояние украинцев. Объём средней зарплаты она вверх не подтянет, а только увеличит налоги.



При этом заложенный в бюджет прожиточный минимум примерно в два раза меньше реального прожиточного минимума, что уже само по себе парадоксально. А ведь именно к этому показателю привязаны все соцвыплаты. Так что расти в 2021 году они будут лишь инфляционно.

Зато тарифы на газ и его доставку, а также — электричество, увеличатся существенно: они заморожены только до марта. На субсидии при этом надежды нет. В госбюджете на 2021 год их объём урезали. Мало того, МВФ ставит условием для получения очередного транша еще и сокращение на 2022 год. Зеленский же, как мы помним, против МВФ выступал лишь в сериале «Слуга народа», а как только стал президентом — всегда шел на поводу у кредиторов. Маловероятно, что и теперь он изменит свою политику.

Помимо этого, в Раде также будет слушаться законопроект, который позволит конфисковать жилье за долги по ЖКХ. Так что уже вскоре можно ожидать новую волну протестов, которые существенно подсекут рейтинг президента — если он, конечно, вовремя не подсуетится и не пойдет на очередные коммунальные «полумеры».

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А раз «хлеба» не будет, ставку в поддержании рейтинга президента делают на «зрелища». В частности, Зеленский рассказал о масштабных планах на праздновании Независимости Украины.

«Идет символический год — 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину», — сообщил Зеленский.

Это еще больше доказывает, что в условиях полной политической импотенции Зеленский превратится в «английскую королеву». Но мириться с этим украинцы не станут. Негодование от обмана ожиданий накапливается и превращается в бомбу замедленного действия, которая неизбежно «рванет» еще до конца 2021 года.