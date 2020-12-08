Пять раз доплатят, один раз заберут. Хватит ли денег на пенсии и как они будут пересчитаны в 2021 году

Несмотря на то, что бюджет на 2021 год еще не принят, а по предварительным цифрам уже можно примерно говорить о том, что будет с пенсиями. В Минсоцполитики подготовили план, согласно которому пенсии в следующем году будут пересчитывать. Намечается пять этапов повышения пенсионных выплат — в январе, марте, апреле, июле, а также в декабре.

Но это не значит, что среднестатистический пенсионер получит пять прибавок. Выплаты рассчитаны на разные группы пенсионеров. Так что каждая конкретная пенсия увеличится не существенно — на несколько сотен гривен.

А некоторым пенсионерам не только не дадут прибавки, но и заберут уже положенные им выплаты — с 1 января те, кто не имеет нужно стажа рискуют остаться вообще без денег.

Плюс — намечаются проблемы с финансированием Пенсионного фонда. На следующий год на покрытие дефицита ПФ в бюджете заложено 195 млрд гривен, тогда как в этом году — прядка 200 млрд (и этих денег Фонду уже не хватает).

Интересно, что между первым и вторым чтением сумма государственной дотации Пенсионному фонду уменьшилась на 8 млрд. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, «минус» перекроют увеличенные поступления от ЕСВ, так как будет повышаться минималка, а вместе с ней — и сумма отчислений единого взноса.

Но, как говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский, со сбором ЕСВ могут быть проблемы. А экономист Алексей Кущ не исключает, что в 2021 году могут возникнуть перебои с выплатами пенсий — станут задерживать на несколько дней, а то и недель.

Как в 2021 году будут пересчитывать пенсии и хватит ли на них денег — далее в материале.

График для пенсий

В Министерстве социальной политики заявили, что в следующем году повышение пенсий кинется около 10 млн пенсионеров (всего их 11,2 млн).

В ведомстве расписали график пересчета пенсионных выплат.

«Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете», — отметили в Минсоцполитики.

Также в министерстве завили, что «наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать „в белую“ выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен».

В социальном ведомстве также анонсировали продолжение программы доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. И начало новой программы для пенсионеров старше 75 лет.

В целом план Минсоцполитики по пересчету пенсий следующий:

В январе начнется первый этап повышения пенсий. Он связан с повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. Повышение коснется не всех, а только пенсионеров, старше 65 лет, у которых есть страховой стаж 30 −35 лет (для женщин и мужчин соотвественно). После этого пересчета минимальная пенсия для этой категории украинцев вырастет с 2100 до 2400 гривен, то есть, на 300 гривен.

Также с января продолжатся выплаты для пенсионеров старше 75 лет (в среднем — 500 гривен). А минимальная пенсия для это категории составит 2600 гривен.

Второй этап повышения пенсий запланирован на март 2021 года. Это будет индексация пенсий для тех, кто имеет необходимый страховой стаж и ушел на заслуженный отдых по возрасту.

«Индексация проводится по формуле- 50% динамики средней зарплаты и 50% роста инфляции за прошлый (то есть, 2020 год)», — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Данные по инфляции за прошлый год Госстат публикует в январе, а по средним зарплатам — ближе к концу февраля. Поэтому, собственно, индексацию проводят весной. Хотя дата «плавающая». К примеру, в этом году пенсии пересчитали только в конце весны, что, по словам куща, позволило властям сэкономить несколько миллиардов гривен.

Но уже сейчас эксперты подсчитывают приблизительный процент индексации. По словам Пендзина, это будет примерно 7%.

«С учетом того, что большинство украинских пенсионеров получает пенсию порядка 3 тысяч гривен в месяц, они могут рассчитывать на прибавку в районе 210 гривен», — говорит эксперт.

При этом в Минсоцплитики обещают более щедрую индексацию — прядка 11%. То есть, по ней прибавка будет уже 330 гривен, а не 210 гривен.

«На самом деле точные цифры по средним зарплатам и инфляции пока неизвестны. Но та же инфляция, скорее всего, по году не достигнет расчетного значения в 5%, а будет до 3%. да и средний зарплаты притормозили рост. Так что, думаю, индексация вряд ли достигнет даже 10%», — считает Алексей Кущ.

Но индексация коснется не всех пенсионеров. пересчитают выплаты примерно 8 млн пенсионеров из 11,3 млн. К примеру, минимальные пенсии и спецпенсии под нее не подпадают.

Третий этап увеличения пенсий пройдет в апреле. Это будет автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом стажа. Прибавка — 100-300 гривен.

На июль 2021 года намечен четвертый этап перерасчета пенсий. В Минсоцполитики его связали с повышением минималки до 6,5 тысяч гривен. И пообещали пенсионерам «по возрасту» (которые вышли на пенсию в 65 лет со стажем 30-35 лет) еще плюс 200 гривен к минимальной пенсии. Таким образом, по расчетам ведомства, она должна была составить 2600 гривен.

Но уже известно, что в июле увеличения минималки до 6,5 тысяч не будет — в проекте бюджета-2021 ко второму чтению второй этап повышения минимальных зарплат отложили до декабря.

Впрочем, июльский этап повышения пенсий все равно будет. Правда, для совсем другой категории пенсионеров — тех, кто получает минимальные и максимальные пенсии. И связан он будет с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц 1769 гривен до 1854 гривен. К прожиточному минимуму привязаны также различные пенсионные надбавки — за «лишний» стаж, инвалидам, чернобыльцам и др.), — говорит глава департамента по вопросам пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Масимчук.

«Перерасчет из-за повышения прожиточного минимума будет проводиться по стандартной формуле — процесс роста (7,3%) плюс 2%, то есть, в целом — на 9,3%. Но это за весь год. На практике повышение разобьют на два этапа, и на каждом пенни вырастут примерно на 4,6%», — отмечает Виктор Скаршевский.

Таким образом, в 2021 году минимальная пенсия в Украине увеличится на 167,5 гривен — с 1769 гривен до 1933 гривен в месяц. Но в июле пенсионеры получат только промежуточное увеличение — на 83,7 гривен. То есть, минимальная пенсия вырастет летом 2021 года до 1852-1854 гривен.

Также на 9,3% за год вырастут максимальные пенсии. Скажем, пенсионер, получающий 17 тысяч гривен, получит прибавку почти в 1,6 тысяч, — подсчитал Олег Пендзин. Но в июле будет только первая часть прибавки — порядка 800 гривен.

На июль также намечен старт программы по доплатам пенсионерам старше 80 лет. Они будут получать ежемесячно на 500 гривен больше. Также обещают увеличить выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет — до 742 гривен в месяц (сейчас 685 гривен).

Таким образом, пенсионеры старше 80 лет будут получать минимальные пенсии в 2,6 тысяч, а одинокие — 3342 гривны (с учетом выплаты на уход), — заявили в Минсоцполитики.

Последний, пятый этап повышения пенсий намечен на декабрь 2021 года.

Собственно, под конец следующего года готовится перерасчет сразу для нескольких категорий пенсионеров.

Во-первых, для пенсионеров «по возрасту» (которые вышли на пенсию в 65 лет со стажем 30-35 лет). Они получат еще плюс 200 гривен к минимальной пенсии. Таким образом, по расчетам ведомства, она должна составить 2600 гривен. То есть, то, что изначально планировалось на июль, сдвинется на декабрь.

Во-вторых, снова будет пересчет минимальных и максимальных пенсий из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В декабре 2021 года он вырастет на 1934 гривны. Соотвественно, до такого же размера «дотянут» и минимальные пенсии. Те, кто получает максимальные выплаты, получат «вторую часть» прибавки (первую — в июле), примерно 4,6% от размера пенсии.

Соотвественно, на такой же процент пересчитают и все надбавки (за «лишний стаж, инвалидам, чернобыльцам и др.).

«Но на самом деле выплаты копеечные. Как и ранее, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, как, впрочем, и для трудоспособных, у нас не отвечает реальной стоимости жизни — это в среднем 5 тысяч гривен в месяц», — отмечает Педзин.

Если коротко подытожить, то в 2021 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на следующие прибавки:

По минимальной пенсии — 167,5 гривен за год

По «заработанной» пенсии по возрасту для тех, у кого достаточно стажа и была более-менее приличная зарплата — плюс 7-11% индексации, в зависимости от реальных показателей динамики средних зарплат и инфляции за 2020 год. В деньгах большинство пенсионеров получит прибавку 210-330 гривен. Для таких пенсионеров будет также прибавка из-за повышения минималки. Минимальные пенсии таким образом вырастут для этой категории на 500 гривен — с 2100 до 2600.

Пенсионеры старше 80 лет будут получать новые доплаты в 500 гривен. Минимальные пенсии для них вырастут с 2100 до 2,6 тысяч, а у одиноких пенсионеров — до 3342 гривны (с учетом выплаты на уход).

Военные под вопросом

Под вопросом в следующем году — пенсии военных. Действие постановления Кабмина, по которому военным должны ежегодно индексировать пенсии с учетом реального роста зарплат в армии, истекло. А никаких других законодательных актов на этот счет не появилось.

«Поэтому с пенсиями военных сейчас — полная неопределенность. Формально их должны повышать, но пока неясно как и по какой формуле это будет происходить», — говорит Скаршевский.

3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2141 касательно военных пенсий. В нем прописано, что максимальная пенсия военных должна достигать 90% от денежного обеспечения действующий военных того же звания. Сейчас эта цифра — 70%. То есть, в теории максимальные пенсии военным могут повысить на 20%. То есть, средняя пенсия военного пенсионера с 35 годами выслуги может вырасти с 10 тысяч примерно до 13-13,5 тысяч. Но, как указано в пояснительной записке к проекту, на это понадобится дополнительное финансирование (пенсии военным платят из бюджета) в размере порядка 14,8 млрд. В проекте бюджета на следующий год такая прибавка пока не заложена.

Кто останется без пенсий

В непонятной ситуации сейчас и пенсионеры, у которых мало стажа для полноценных пенсий. С 1 января 2021 года такие украинцы рискуют вообще остаться без денег.

На этапе запуска пенсионной реформы в 2017 году были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию — в 63 года, если 15-17 лет — в 65 лет.

Но тогда же установили переходной период до 1 января 2021 года. Если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, назначалась так называемая социальная пенсия. Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).

Такие выплаты привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Конкретные суммы определяются следующим образом: берется средний доход семьи на человека и, если он меньше прожиточного минимума, то оплачивается разница. Скажем, если получается тысяча гривен в месяц, то пенсия — 769 гривен. Если дохода вообще нет, человек получает 1769 гривен. Эту сумму платят до тех пор, пока пенсионер не выйдет на «заработанную пенсию».

По идее, в следующем году такие пенсии должны были даже вырасти, так как намечено два повышения прожитого минимума (в июле с 1769 до 1854 гривен, в декабре — до 1934 гривен).

Но Кабмин пока не продлил переходной период, и6 если этого не сделают до конца декабря, пенсионеры с маленьким стажем рискуют остаться вообще без денег. Речь идет, как минимум, в нескольких десятках тысяч человек.

Хватит ли денег на пенсии

Но главный вопрос — хватит ли в следующем году денег на пенсии. Бюджета самого ПФ пока нет. Его утверждает Кабмин уже после голосования за главную смету страны (в прошлом году утвердили в феврале). В 2020 году бюджет ПФ составляет порядка 300,4 млрд гривен. То есть, с учетом запланированных повышений пенсий, на 2021 год должно быть не менее 330-340 млрд.

Но традиционно Пенсионный фонд из года в год дотируется из госбюджета.

В проекте бюджета на 2021 год на покрытие дефицита Пенсионного фонда запланировано 196 млрд гривен. Причем, в проекте ко второму чтению эта сумма уменьшилась на 8 млрд, что в Кабмине пояснили ожидаемым увеличением сборов ЕСВ (из-за роста мннималки).

«Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Уменьшение финансирования Пенсионного фонда на 8 млрд грн будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда за счет повышения минимальной зарплаты», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для сравнения: в этом году бюджетная дотация ПФ составила 201 млрд гривен. При этом денег не хватает. Фонд то и дело перехватывает у Госказначейста, чтобы перекрыть кассовые разрывы и платить пенсии вовремя. Но отдавать «займы» фактически нечем. На сегодняшний день долг ПФ перед Госказначейством уже перевалил за 18 млрд.

«Причем, эти средства нужно вернуть в этом году. Придется отдельным решением или погашать пенсионные долги за счет бюджета или переносить их в виде исключения на следующий год. Но тогда со старта в начале года мы уже получим по Пенсионному фонду минус почти 20 млрд. А всего внеплановый дефицит Фонда может составить 40 млрд», — говорит Скаршевский.

Причем, как показывает практика, увеличение минимальной зарплаты особо не спасает Пенсионный фонд. За 11 месяцев этого года ПФ недополучил по ЕСВ 19,4 млрд гривен.

«Тут сработало два фактора. Во-первых, рост безработицы и снижение зарплат, с которых отчисляется единый социальный взнос. То есть, сокращается армия легально работающих украинцев. Во-вторых, неправильное планирование самого Фонда. Так как, по сравнению с прошлым годом, все равно есть увеличение поступлений от ЕСВ на 6%. Другое дело, что ПФ рассчитывал на большее», — пояснил Скаршевский.

По словам Алексея Куща, еси ситуация в экономике не стабилизируется, и в конце следующего года вновь возникнет бюджетный кризис и «дыра» в казне (напомним в этом году уже с ноября на стоп поставили многие выплаты, не хватает порядка 100 млрд гривен), то под конец 2021 года возможны проблемы с выплатой пенсий.

«От кассовых разрывов в несколько дней, до задержек выплат на недели», — подытожил Кущ.