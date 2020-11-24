Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Дайджест > Западные вакцины от коронавируса VS российской вакцины: чей препарат лучше и что получит Украина

Западные вакцины от коронавируса VS российской вакцины: чей препарат лучше и что получит Украина

Александр Панько
24.11.20 16:16
865
Западные вакцины от коронавируса VS российской вакцины: чей препарат лучше и что получит Украина

Мировые фармацевтические компании усердно работают над созданием вакцины против коронавируса, и двое разработчиков уже представили свои оптимистические результаты. Кандидаты от компаний Pfizer/BionTech и Moderna находятся на последней стадии клинических испытаний. Насколько эффективны американские вакцины и может ли еще одна — российская вакцина, конкурировать на рынке с американскими гигантами — далее в материале.

Pfizer/BionTech и Moderna

В начале ноября американский фармацевтический гигант Pfizer опубликовал подробные промежуточные данные клинических испытаний своего кандидата, по результатам которых эффективность препарата BNT162b2 оценивалась в 95%. Это означает, что у 95 человек из ста, принявших препарат, вырабатывается устойчивый иммунитет к коронавирусу. Заявление об эффективности сделано на основе 170 заболевших (общее число участников испытаний — 40 тысяч), из которых настоящую вакцину получили лишь восемь человек.

Pfizer утверждает, что ее вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста и расовой принадлежности, однако указывает, что для лиц старше 65 лет эффективность вакцины ниже на один процент — 94%.

В результате испытаний ученые не обнаружили никаких серьезных побочных эффектов. Среди самых распространенных указываются повышенная утомляемость (3,8%) и головная боль (2%).

Незадолго после обнадеживающих новостей от Pfizer, свои результаты по итогам клинических испытаний опубликовала еще одна американская компания Moderna. Из 30 тысяч добровольцев, участвующих в эксперименте, COVID-19 диагностирован у 95 человек. 90 заболевших — из контрольной группы (то есть те, кто получил плацебо) и лишь пятеро — из экспериментальной. Таким образом эффективность «модерновской» вакцины составляет 94,5%.

И это действительно очень впечатляющие результаты, эксперты ВОЗ говорили, что успешной вакцина будет считаться, если ее эффективность превысит 70%.

Уже в конце ноября обе компании собираются направить полный отчет в Управление по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США, а также подать заявку на сертификацию препарата в Европе.

В этом году Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 миллионов доз, а в 2021 году — 1,3 миллиарда доз. В Moderna же планируют до конца 2020 года поставить 20 миллионов доз вакцины, а в течение следующего года — от 500 млн до 1 млрд доз.

В первую очередь они будут распределены среди медработников и людей из групп риска.

Качество и безопасность

Специалисты убеждены, что обе вакцины вызывают доверие, так как прошли все клинические испытания. Говорить, что какая-то из них лучше, так же нельзя, так как эффективность обеих не имеет существенной разницы.

«Та и другая вакцина изучались по правилам, все три фазы исследований прошли, и к ним обеим равноценное доверие. Может они прошли все этапы чуть быстрее, но они основываются на огромном предыдущем опыте, поэтому некоторые из них могли быть ускорены», — говорит иммунолог Алла Волоха.

По ее мнению, если вакцины Pfizer и Moderna пройдут регистрацию — это будет доказательством того, что вакцинироваться данными препаратами будет вполне безопасно. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы сможем защитить медиков и людей из группы риска.

Бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита также считает, что первые результаты исследований очень обнадеживают. Но некоторые вопросы все же остаются.

«Участие в клинических исследованиях принимали около 40 000 добровольцев в Pfizer и 30 000 в Moderna. Но если взять другие вакцины, например, от гриппа, то опасные побочные реакции все же возникают в одном случае на миллион, как и при любых других вакцинах. Однозначно, что испытание на 30 или 40 тысяч человек не дает полной картины», — сказал он.

Однако, обе компании будут продолжать исследования, говорит инфекционист. Более того, вместе с Pfizer и Moderna на третьем этапе клинических исследований находятся всего 11 вакцин, результаты исследования которых также ждут.

Как известно, Украина принимает участие в программе COVAX (международный проект, который занимается доступом всех стран к вакцинации от коронавируса), благодаря которой нашей стране бесплатно выделят около 8 млн доз вакцин.

По словам Курпиты, препарат в Украину дойдет только в мае-июне 2021 года, и до этого времени будет уже гораздо больше не только информации о безопасности того или иного препарата, но и самих вакцин, из которых мы сможем выбрать наиболее качественную.

«Будут опубликованы еще данные компании Johnson&Johnson и AstraZeneca, которые также находятся на завершающей стадии. Там участие принимают 80 и 50 тысяч добровольцев. Но среди 11 разработчиков есть еще и российская вакцина-кандидат „Спутник V“, и три китайских. COVAX — это совместная инициатива, и к нам может поступить любой из этих препаратов, пока это не объявлялось», — отметил инфекционист.

Отметим, что по информации министра здравоохранения Украины Максима Степанова, соответствующие доклинические испытания проходит и украинский кандидат. Однако, кто именно проводит эти испытания — неизвестно: по данным «Апострофа» уполномоченные структуры Минздрава ничего не знают о проведении каких-либо исследований украинского кандидата на вакцину.

Что с российской вакциной

Проблема российского препарата в том, что его разработчики не желают публично делиться информацией о проводимых клинических испытаниях, что заставляет экспертов сомневаться в любых заявлениях по поводу эффективности «Спутника V».

Кроме того, разработчик «Спутника» Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи официально не проводил третий этап клинических исследований на большом количестве добровольцев. По факту, как говорит Анна Волоха, этот этап в России проходят сейчас, когда начали вакцинировать добровольцев наряду с медиками и людьми из группы риска.

Однако, уже есть информация о том, что привитые новой российской вакциной люди «ловят» коронавирус. Разумеется, ни одно лекарство не дает 100% защиты, но когда из 42 медиков в Алтайском крае — трое вскоре получают позитивные тесты, то это вызывает опасения. Да и заболевание депутата Госдумы Валерия Гартунга, который принимал участие в испытаниях вакцины, добавляет вопросов.

Впрочем, Центр имени Гамалеи таки выразил заинтересованность в подаче заявки на включение «Спутник V» в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и якобы представители Всемирной организации запросили у Центра необходимые данные.

Если же российский препарат пройдет регистрацию в ВОЗ, то вполне вероятно, что он может появится и в Украине. По крайней мере еще в середине октября глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса, но только тогда, когда ее действенность будет доказана на международном уровне.

«Процент недоверия к российской вакцине большой, поскольку он не проходил официально третью фазу испытаний. Но неофициально этот этап проводится сейчас, когда началась массовая вакцинация медработников и других групп людей. И наверняка это может быть оценено. Но результаты первой и второй фазы известны, и им можно доверять. Это вакцина с аденовирусным вектором, а по тому же типу вакцина разрабатывается в Китае и Великобритании. Их принципы работы похожи, и нельзя говорить, что этой вакцине нужно категорически не доверять. Если будет адекватно оценен третий этап исследований, если она окажется эффективной и не будет выявлено серьезных побочных эффектов, то почему нет», — считает Анна Волоха.

По материалам «Апострофа»

Тэги: США, Украина, общество, Россия, здоровье, вакцина, коронавирус

Комментарии

Статьи

21.11.20 10:14

Samfundsind. Почему Дания быстрее других оправилась от эпидемии?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.11.20 08:08

«Ингулец» – «Динамо»: вернулись и забили!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Повышение зарплат учителям снова откладывается. Сколько им будут платить в 2021 году?
24.11.20 19:10

Повышение зарплат учителям снова откладывается. Сколько им будут платить в 2021 году?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 24 ноября 2020 года

Главные новости за 24 ноября 2020 года
24.11.20 19:00
370
Последние новости
24.11.20 20:03

Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
24.11.20 19:16

Кузьмин: Тысячи украинцев уже обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о передаче технологии вакцины «Спутник V»
24.11.20 19:00

Главные новости за 24 ноября 2020 года
24.11.20 17:26

Митрополит Антоний объяснил, как относиться к предательству Церкви со стороны бывших сторонников
24.11.20 16:57

В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
24.11.20 16:12

В Кремле объяснили, почему президент России до сих пор не воспользовался российской вакциной от коронавируса
24.11.20 16:05

В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации
Фото и Видео
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
Киношники разбили Lamborghini за $270 тыс. в лесу под Киевом
Киношники разбили Lamborghini за $270 тыс. в лесу под Киевом
Появилось видео с места жуткого ДТП в Крыму
Появилось видео с места жуткого ДТП в Крыму
Дубинки и газ: в центре Парижа жестоко разогнали лагерь мигрантов
Дубинки и газ: в центре Парижа жестоко разогнали лагерь мигрантов
Жуткое ДТП на Черкасчине: два грузовика смяли в лепешку «Ланос»
Жуткое ДТП на Черкасчине: два грузовика смяли в лепешку «Ланос»
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.