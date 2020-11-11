Как Украина проигрывает борьбу с коронавирусом

В Украине продолжает расти количество суточного заболевания коронавирусом. И хотя инфекционных коек в целом по стране пока еще достаточно, медперсонала, который бы обслуживал больных на этих койках, катастрофически не хватает. Будет ли кому лечить украинцев, когда заболеваемость достигнет пика, — далее в материале.

Сумасшедшая нагрузка

«Дефицит кадров — проблема, которая была у нас каждый год, и она даже не связана с COVID-19», — говорит глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Так, по данным Минздрава, на 1 января 2020 года, в стране не хватало 33 707 врачей и еще 35 тысяч специалистов среднего медицинского персонала: медсестры, лаборанты, фельдшеры.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в эту статистику. По словам Кубанского, с началом весеннего локдауна, многие медицинские сотрудники элементарно не смогли доехать до мест работы.

«Особенно это касается среднего медицинского персонала, который в большинстве своем проживает в пригороде. Когда эта проблема обострилась, достаточно много медиков среднего звена были вынуждены уволиться. Кроме того, до пандемии у нас в сфере здравоохранения около 23% медицинских работников были предпенсионного и пенсионного возраста. Они попали в группу риска и также принимали решение уволиться, — поясняет Кубанский. — Также большое количество учреждений здравоохранения во время локдауна, не могли полноценно работать, так как работали только больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а плановая медицинская помощь не предоставлялась. Поэтому медики не могли долгое время находиться в простое и ушли вообще в другие сферы деятельности».

Комплекс этих факторов обострил проблему дефицита медработников в системе здравоохранения и, очевидно, что сейчас нехватка врачей значительно превышает цифру 33 707. Но сколько именно медиков не хватает по состоянию на ноябрь, сказать сложно, так как итоговую статистику Минздрав собирает в конце года. Тем не менее, по оценкам чиновников, ситуация выглядит пессимистично.

«Ситуация с кадрами самая сложная. Медики, во-первых, болеют», — уверял глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«А если врач заболел, то его просто некому заменить, особенно, на специфических специальностях. Например, те специалисты, которые делают диализ. Это сложная манипуляция и ее нельзя освоить за неделю», — поясняет эпидемиолог Екатерина Сояк.

«А, во-вторых врачи увольняются, — добавляет Рубан. — Только в Киеве за полгода уволилось 7 тысяч медиков, и эта тенденция не прекращается».

По оценкам председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевского городского совета Олега Гелевея, с начала пандемии в столице уволились от 20 до 25% медиков.

«Причина — низкая зарплата», — подчеркнул Гелевей.

«Я, например, за июль месяц на руки получила 12 000 гривен», — говорит врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

Если проанализировать вакансии на сайтах объявлений о работе, то, например, простым автомойщиком в столице можно зарабатывать от 12 до 16 тысяч гривен — и это без риска для здоровья, которому ежедневно подвергают себя медики.

Справедливости ради стоит отметить, что пандемия коронавируса обострила проблему дефицита кадров не только в Украине, но и во всем мире. Например, в соседней Польше не хватает почти 70 тысяч врачей — польские медики выезжают работать в Германию и Великобританию на более высокие зарплаты. Однако на днях польский Сейм предложил изменить законодательство, чтобы по упрощенной процедуре привлекать к работе медиков из-за рубежа. Если закон будет принят, то несложно догадаться, где захотят работать украинские врачи.

Такое положение дел приводит к тому, что за больными просто некому будет ухаживать.

«Не хватает ни врачей, ни медсестер, а пациенты — все тяжелые, требуют ухода, поэтому нагрузка сумасшедшая», — жалуется Вознюк.

На выходных лучше не болеть

Более того, на выходные дни ситуация обостряется критически. Как рассказал Виктор — родственник одного из пациентов, умерших от коронавируса, в пятницу, 6 ноября, его близкого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в киевскую больницу.

«А на выходных его состояние значительно ухудшилось. Но на все отделение ковидных больных был только один дежурный врач, и за все выходные практически никто не подходил. Мы забили тревогу, но спасти его уже не удалось, и он умер в ночь на понедельник», — отметил Виктор.

И такая ситуация, к сожалению, не исключение из правил.

«Ввиду отсутствия врачей, на выходных, иногда остается 1 дежурный врач на 3 отделения, на 120 коек», — добавляет Ольга Вознюк.

Но что же делает правительство? Как в Кабмине намерены покрывать дефицит медицинских кадров, который, очевидно, будет только расти?

Есть ли у вас план?

В Минздраве придумали два варианта. Первый — заключать контракты с медиками, которые добровольно согласны помогать больным коронавирусом.

«Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации», — пояснял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом, за контрактниками сохранится основное место работы, средняя заработная плата, а трудовой стаж прерываться не будет. Ну, и конечно же, добровольцы получат право на 300% надбавку.

Однако законы математики никто не отменял, ведь от перестановки медиков местами их количество останется неизменным.

«Даже если в столице мы ощущаем дефицит кадров, то в регионах ситуация намного сложнее, — уверяет Сергей Кубанский. — Например, есть районная больница, где работают два анестезиолога. Если один из них заболел, а второй уволился, или они вместе заболели, то найти человека по контракту с другого медучреждения достаточно сложно. То есть, брать специалистов просто негде. По крайней мере, в Киеве мне неизвестны случаи заключения таких контрактов».

«Не понимаю, откуда возьмутся специалисты, — добавляет Екатерина Сояк. — И так, все медики, которые практикуют в Украине, они уже где-то работают. Какой толк, что мы предлагаем им контракт? У них и так уже есть контракты. Да и о каких контрактах может идти речь, если у всех очень низкие заработные платы».

А вот повышение зарплат медикам, это, как раз и есть второй пункт в плане власти, по покрытию дефицита медработников, ведь чем больше врачи начнут получать, тем меньше у них будет желания бросить все и уволиться.

«Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна быть 20-25 тысяч гривен, медицинской сестры — 15 тысяч гривен, младшего медицинского персонала — до 10-12 тысяч гривен», — обещал в октябре с трибуны ВР президент Владимир Зеленский.

Однако, в той же Польше, зарплата молодого специалиста стартует с отметки в 1200-1400 евро, и это, не считая доплат за дежурства и неплохой социальный пакет. Таким образом, если правительство и парламент срочно не придумают новые стимулы для украинских медиков, эту битву за врачей, а значит и войну с COVID-19, Украина проиграет.

По материалам «Апострофа»