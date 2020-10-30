Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ

Одним з найбільш ймовірних претендентів на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чинний проректор з науково-педагогічної роботи університету, професор Володимир Анатолійович Бугров причетний, щонайменше, до декількох кримінальних проваджень. Зокрема у зв’язку з фактами отримання неправомірної вигоди у великих розмірах та примушування студенток до вступу у статевий зв’язок, користуючись своїм службовим положенням.

Про це пише From-Ua в статті «Проректор в законі. Що відомо про Володимира Бугрова, який претендує на посаду ректора КНУ Шевченка».

Так, серед наявних справ, в яких фігурує Бугров, найбільш серйозною є № 12019000000001094 від 26 листопада 2019 року, яким займається Головне слідче управління Національної поліції України.

Згідно з матеріалами справи, декан юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка (Гриценко І.С.) та наближені до нього особи з-поміж керівного та допоміжного складу університету (зокрема, Бугров В.А.), з метою отримання неправомірної вигоди в великих розмірах налагодили схему незаконної видачі документів про отримання вищої освіти іноземним та українським громадянам.

Впродовж тривалого часу вони здійснювали прийом абітурієнтів та подальший супровід студентів до отримання ними вищої юридичної освіти, за що отримували чималу грошову винагороду. Мова йде, щонайменше, про декілька мільйонів доларів.

При цьому, основна кількість іноземних громадян взагалі не перебувала на території України під час здійснення навчального процесу та здачі заліків й екзаменів протягом всього періоду навчання.

При цьому, саме Бугров, як проректор з науково-педагогічної роботи, підписував накази про рух студентів денної та заочної форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр. Власне, тільки через це його може бути притягнуто до відповідальності як мінімум за ст. 367 КК України (Службова недбалість). Однак, з урахуванням й інших епізодів протиправної діяльності, міра покарання може бути значно серйознішою.

Наразі досудове розслідування у справі триває, найближчим часом може бути повідомлено про підозру помічникам декану, викладачам, які причетні до цього, і які ймовірно будуть згодні піти на угоду, що може стати певною преюдицією для притягнення Гриценка І.С. та Бугрова В.А. до відповідальності.

Водночас видання пише, відомі й факти звинувачення Бугрова у домаганнях сексуального домагання. Зокрема, відомо, що навесні 2011 року мали місце домагання, щонайменше, до двох студенток філософського факультету з боку професора Бугрова. Як відомо, на той час він уже був на посаді проректора з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Тараса Шевченка, тому міг користуватися своїм статусом у власних, часом, збочених цілях.

Історія набула широкого розголосу на кафедрі, тому залишити в тіні обставини того, що сталося, було вкрай важко. Як правило, університети займають позицію невтручання, коли справа стосується сексуальних домагань з боку викладачів, однак цього разу було вирішено розпочати службову перевірку. Вжиті кроки дозволили доволі швидко зам’яли інцидент. Більше того, відповідні звернення не були подані й до поліції, ймовірно, через побоювання студенток можливого виключення з навчального закладу та цькування від одногрупників.

Пікантності ситуація набуває ще й тому, що усе це відбувалось в той час, як на тому ж філософському факультеті працювала офіційна дружина Бугрова — Ольга Руденко. А декількома роками пізніше там же почав навчатися й син Бугрова — Мирослав.

Нагадаємо, згідно з даними офіційної декларації, професор Володимир Бугров за основним місцем роботи за рік отримує 705 678 грн і ще 163 877 за сумісництвом від того ж роботодавця (КНУ ім. Тараса Шевченка). Таким чином, середня місячна зарплата професора Бугрова близько 72 тисяч гривен.

Крім того, судячи з декларації Бугрова, коштом отриманих від заможних студентів хабарів професором були придбані одразу три земельні ділянки у Зеленому Борі під Києвом. Усі вони сором’язливо записані на дружину.