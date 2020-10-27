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Дайджест > Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Автор: MIGnews.com.ua
26.10.20 22:17
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Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Американский видеохостинг YouTube в ночь на 24 октября заблокировал самый популярный YouTube канал украинского политика — главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Канал создан 21 марта 2019 года, и за это время его посмотрели 158 миллионов раз, что является самым высоким показателем на платформе YouTube среди действующих украинских политиков.

На канале регулярно публикуются интервью оппозиционного политика, в которых он последовательно критикует действия украинской власти, выступает за переговоры с Москвой, Донецком и Луганском ради достижения мира на Донбассе, возобновление экономических связей с Россией, снижение тарифов для украинцев, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики.

Кроме того, в своих видео-заявлениях Виктор Медведчук критикует политику США и Запада в целом в отношении Украины, в частности, сотрудничество Киева с МВФ и размещение американских биолабораторий на территории страны. Вероятно, именно жесткая позиция политика по этим вопросам стала причиной блокировки его YouTube-канала, так как штаб-квартира видеохостинга находится в городе Сан-Бруно, штат Калифорния.

В последнее время на канале Виктора Медведчука были опубликованы ряд интервью, где политик рассказывает о российской вакцине от коронавируса Спутник V. Напомним, политик в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках в Украину российской вакцины, несмотря на лист ожидания в 50 стран.

Эта информация вызвала резкую реакцию посольства США, которое заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Хотя посольство США официально не является ветвью власти в Украине, однако по многочисленным данным, именно там находится центр управления украинским государством, о чем неоднократно рассказывал Медведчук, в том числе и на своем YouTube-канале.

Отметим, ни один другой действующий или бывший депутат Верховной Рады, президент или член правительства не может похвастаться такой большой аудиторией в YouTube, как Медведчук.

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