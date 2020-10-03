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Дайджест > Ара Сагателян: Обиды, нанесенные во время войны, не забываются

Ара Сагателян: Обиды, нанесенные во время войны, не забываются

Автор: AnalitikaUA.net
03.10.20 13:15
746
Ара Сагателян: Обиды, нанесенные во время войны, не забываются

Мир пристально следит за развитием событий в Нагорном Карабахе, где с 27-го сентября ведутся активные военные действия. Воздушным атакам подвергается столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт и другие населенные пункты.

Корреспондент AnalitikaUA.net побеседовал с экспертом по коммуникациям Ара Сагателяном, который сейчас находится в Степанакерте.

— Господин Сагателян, Вы сейчас находитесь в Степанакерте. Что там происходит? Какая ситуация? В нескольких словах опишите ситуацию, предоставив нашему читателю возможность получить информацию «из первых рук».

— Благодарю, что внимательно следите за ситуацией. Вдоль всей границы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с Азербайджаном продолжается полномасштабная война, в очередной раз спровоцированная азербайджанской стороной. Обстрелу подвергаются населенные пункты, в том числе, столица Степанакерт. Цель понятна – посеять панику, но паники совершенно нет. Народ злится, но не напуган. В это трудно поверить, но город живет своей обычной жизнью, насколько это возможно во время войны. Огромный поток добровольцев и волонтеров из Арцаха и из Армении. Все помогают друг другу — кто чем может.

Азербайджанская сторона ведет фронтальное наступление по всей границе. Очень сложно давать оценку военной ситуации, так как боевые действия находятся в процессе и все меняется каждую минуту. Одно могу сказать с уверенностью – планы и стремления Азербайджана, с целью которых он развязал эту войну, пытаясь через блиц-криг добиться мгновенных результатов, сорвались. Оборона по всей линии фронта с армянской стороны обеспечивается на высшем уровне. Противник несет потери. Азербайджан уже потерял больше 100 беспилотников, 13 вертолетов, 200 единиц бронетехники, 10 самолетов, уничтожена 1 установка «Смерч», большие потери в живой силе. Увы, карабахская сторона тоже несет потери, в том числе среди мирного населения.

Второе, что хотел бы особо отметить, это прямое и беспрецедентное вовлечение Турции в эту войну. Об этом за последние дни очень много говорится, уверен, в Украине тоже знают, какое дестабилизирующее влияние на регион сегодня оказывает Турция. Речь не идет только о военно-политической поддержке, которую Анкара всегда оказывала и продолжает оказывать Азербайджану, или о военных инструкторах, которые постоянно работают с азербайджанской армией. Сегодня Турция непосредственно принимает участие в военных действиях с азербайджанской стороны; турецким истребителем F-16 был сбит штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил Республики Армения — выполнявший в воздушном пространстве РА — Варденисском районе, боевые задачи.

Своими ежедневными заявлениями Турция постоянно разжигает войну, не позволяя ослабить эскалацию. Приведу пример: вчера на самом высоком уровне посреднического формата, на уровне глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то есть президентов США, Франции и России Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, было сделано заявление с призывом о незамедлительном прекращении военных действий и возвращении за стол переговоров без каких-либо предусловий, вместо Азербайджана на это заявление ответила Турция на уровне главы государства. И ответ был более чем деструктивным.

Именно Турция спланировала и организовала переброску в Азербайджан наемников из террористических группировок Сирии и Ливии. Когда армянская сторона стала говорить об этом и предупреждать о назревающей угрозе появления террористов в регионе, некоторые отнеслись к этому с недоверием. Сегодня уже вся мировая пресса наполнена доказательствами; о наличии таких фактов, в том числе, официально заявили все три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ.

Немаловажно также отметить, что Азербайджан всячески пытается спровоцировать прямое вовлечение Армении в военный конфликт, нарушая воздушное пространство Республики Армения и подвергая обстрелу населенные пункты Гегаркуникского района РА. Над территорией Армении вчера ночью было уничтожено 4 разведывательных беспилотника.

— Как Вы оцениваете реакцию международного сообщества? Есть ли надежда, что активная военная фаза конфликта скоро завершится?

— Скоро – понятие растяжимое. Уже 6-ой день идет широкомасштабная война, погибают солдаты и мирные жители. Было сделано множество заявлений на самых разных уровнях — от президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ до международных организаций и отдельных государств, прозвучало множество призывов незамедлительно восстановить перемирие. Но, как видите, это не оказывает никакого воздействия. И немалая вина за это лежит именно на Турции, которая всячески подталкивает и подстрекает Азербайджан на обострение ситуации. Складывается впечатление, что действия Азербайджана не только координируются Турцией, а уже Анкара вместо Азербайджана принимает решения. Все это, увы, не внушает оптимизма относительно скорейшего прекращения войны.

Азербайджан всегда выдвигал предусловия и надеялся путем применения силы решить для себя конкретные задачи. Эту войну тоже Баку развязал с этими иллюзиями, которые, уверен, уже разрушились. Но вряд ли этих шести дней достаточно, чтобы Азербайджан созрел настолько, чтобы убедиться — это все пора закончить, а тем более увериться в том, что этого не стоило и начинать.

— Всем очевидна беспрекословная поддержка, которую Турция оказывает сегодня Азербайджану. А кто поддерживает Армению и Карабах? Какие страны стоят на вашей стороне? Сохраняется ли баланс сил?

— Россия — стратегический партнер, союзник Армении. В то же время Россия – один из основных посредников урегулирования карабахского конфликта, страна-сопредседатель МГ ОБСЕ. И все это время Россия придерживается сдержанной и нейтральной позиции, характерной для посредника, всячески призывая третьи страны, под этим в первую очередь подразумевая Турцию, не способствовать еще большей эскалации конфликта своими провокационными действиями и заявлениями. Россия также выражала готовность способствовать восстановлению диалога и установлению перемирия. Никаких шагов, выходящих за рамки этой посреднической позиции, Россия не делала, несмотря на то, что является союзником Армении.

В этом контексте с болью приходится наблюдать за тем, как некоторые страны проявляют предвзятость в своих официальных заявлениях. Вызывет еще большее недоумение, когда это делают страны, с которыми армянский народ связывают многовековые теплые связи, активное общение и симпатии. Мне очень больно среди этих стран видеть и Украину.

Заявления в поддержку Азербайджана, которые звучали из Украины за последние дни, в том числе, на уровне отдельных депутатов правящей партии, не только не способствуют процессу урегулирования конфликта, восстановлению перемирия, но и своей субъективностью создают дополнительные проблемы. В Украине это должны понимать. Война несет в себе огромную человеческую трагедию и боль, утерянные жизни и пролитую кровь, во время войны все воспринимается намного острее, и обиды, нанесенные в такие моменты, не забываются.

Естественно, мы не ждем от Украины поддержки в политическом смысле, и речь не идет об односторонних заявлениях в нашу пользу. Мы понимаем, что Украину многое связывает и с азербайджанским народом. Благоразумной была бы нейтральная, но человеческая реакция. Однако, сегодня мы наблюдаем весьма субъективный и совершенно безответстный подход отдельных представителей политической элиты Украины, который может оставить свой след в наших двухсторонних отношениях.

Те политические деятели, представители власти, которые выступают с такими заявлениями, демонстрируют политический примитивизм и очень низкий уровень политической зрелости.

— Надеемся, война завершится как можно скорее, и решение вопроса вернется в дипломатическое русло. По Вашей оценке, возможно ли быстрое возобновление переговорного процесса? Как скоро стороны смогут вернуться к мирному процессу?

— Прекращение войны и возобновление переговоров было бы самым логичным и естественным развитием событий. Но, увы, Азербайджан как до войны, так и сейчас, проявляет невероятный максимализм и выступает с таких позиций, которые несопоставимы с переговорным процессом. Алиев говорит о возможности переговоров только в том случае, если будут удовлетворены его требования. Всем же понятно, что удовлетворение требований и переговоры не складываются в единую логику! Пока Азербайджан придерживается подобной позиции, повторюсь, оснований для оптимизма маловато.

Тэги: Украина, Армения, армяне, Нагорный Карабах

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