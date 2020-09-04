Рекомендации по ношению масок для учеников и их родителей

Маски, изготовленные из пористых тканей, в частности марля, имеют крайне низкую фильтровальную эффективность — не более 3%, даже при большом количестве слоев. Поэтому применять их не рационально.

О том, на что следует обращать внимание при выборе многоразовой тканевой маски для детей, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как утверждается, маску нужно подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях, так как она должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать. Ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уши (петли);

При этом рекомендуется выбирать светлый цвет, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены. Соответственно материалы должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.

Не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию и создавать ощущение недостаточности воздуха.

Для уменьшения риска инфицирования SARS-CoV-2 идеальным сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, являются:

— внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

— средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);

— внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

Стирать маску необходимо как минимум после одного дня использования при температуре не менее 60 °С в течение 60 минут.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, ученику достаточно одной одноразовой маски в день. Однако в Центре общественного здоровья предупреждают, что ребенку в течение учебного дня необходимо как минимум две маски для смены в случае загрязнения.

Рекомендуется, чтобы ребенок самостоятельно выбирал себе маску или сделал ее собственноручно. Считается, что такой подход повысит склонность к ношению маски.

Четко и понятно объясните ребенку как правильно надевать, носить, снимать маску. Покажите это ребенку личным примером.

Если на вас надета маска, то чихать следует не в нее, а в сгиб локтя или бумажную салфетку, предварительно полностью сняв ее с лица. Салфетку после этого следует выбросить в помойку, а руки помыть с мылом и водой или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Если же ребенок все же чихнул прямо в маску, то необходимо немедленно ее заменить.

По материалам: «Украинская правда_Жизнь»