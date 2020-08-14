Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью

Автор: «Антикор»
13.08.20 23:14
148
Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью

На днях, 11 августа 2020 года, банк «Сич» сообщил, что принял решение (протокол набсовета №97) об изменении состава должностных лиц. Уволил Олега Прилуцкого, который занимал должность члена правления — первого зампреда правления.

«Изменения в составе должностных лиц состоялись согласно ст. 38 КЗоТ Украины Прилуцкий находился в должности с октября 2019 года», — говорится в сообщении банка.

Прилуцкий до недавнего времени был и. о. председателя правления. Но Национальный банк отказался согласовать его кандидатуру.

По словам источников в надзоре НБУ, он не прошел тесты при собеседовании и был признан профнепригодным, кроме того Прилуцкий замешан в отмывании грязных денег. В 2018 году Нацбанк оштрафовал банк «Сич» на 1,3 млн грн «за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга».

В последнее время Прилуцкий был ключевой фигурой в банке. Теперь он будет исполнять обязанности первого зампреда финучреждения, до утверждения в Нацбанке. Но регулятор, вряд ли, согласует его кандидатуру в этой должности.

«Он уже ищет работу в другом банке, но кто его возьмет? Может банк Тимошенко?», — иронизирует один из банкиров.

По данным НБУ, основные владельцы банка «Сич» — Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,74%). На самом деле банк находится под контролем экс-главы правления «Родовид Банка» Дениса Горбуненко, младшего бизнес-партнера олигарха Дмитрия Фирташа.

В ноябре 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния Горбуненко на деятельность «Сичи», и признал его владельцем существенного участия в банке «независимо от формального владения». Тем не менее, банк до сих пор не внес никаких изменений в устав и другие официальные документы.

Новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и его первый зампред по надзору Екатерина Рожкова закрывают на все глаза. Экс-глава НБУ Яков Смолий, по слухам, собирался ликвидировать банк «Сич», в связи с отмыванием грязных денег и участием в масштабном выводе капитала из Украины.

Кирилл Шевченко, похоже, напротив собирается оставить банк на плаву и дать ему возможность нарушать правила финансового мониторинга и отмывать деньги, в том числе бюджетные.

В августе 2020 года Нацбанк выдал «Сичи» кредит рефинансирования на 110 млн грн на 84 дня под 6% годовых.

Тэги: Национальный банк Украины, банк, экономика, НБУ, Банк «Сич», Олег Прилуцкий, Прилуцкий Олег

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью
13.08.20 23:14

Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 13 августа 2020 года

Главные новости за 13 августа 2020 года
13.08.20 18:59
1561
Последние новости
14.08.20 00:01

Российский врач рассказал о странном «симптоме» рака
13.08.20 22:31

Посетителей «Парка Киевская Русь» ждет сюрприз
13.08.20 21:17

На популярном украинском курорте обезьяна покусала ребенка
13.08.20 20:51

На следующей неделе в Украине немного потеплеет
13.08.20 19:27

Стало известно, какие товары в Украине больше всего выросли в цене
13.08.20 19:22

Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне, - СМИ
13.08.20 18:59

Главные новости за 13 августа 2020 года
Фото и Видео
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.