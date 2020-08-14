Нацбанк отказался утвердить Олега Прилуцкого председателем банка «Сич» в связи с отмыванием денег и профнепригодностью

На днях, 11 августа 2020 года, банк «Сич» сообщил, что принял решение (протокол набсовета №97) об изменении состава должностных лиц. Уволил Олега Прилуцкого, который занимал должность члена правления — первого зампреда правления.

«Изменения в составе должностных лиц состоялись согласно ст. 38 КЗоТ Украины Прилуцкий находился в должности с октября 2019 года», — говорится в сообщении банка.

Прилуцкий до недавнего времени был и. о. председателя правления. Но Национальный банк отказался согласовать его кандидатуру.

По словам источников в надзоре НБУ, он не прошел тесты при собеседовании и был признан профнепригодным, кроме того Прилуцкий замешан в отмывании грязных денег. В 2018 году Нацбанк оштрафовал банк «Сич» на 1,3 млн грн «за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга».

В последнее время Прилуцкий был ключевой фигурой в банке. Теперь он будет исполнять обязанности первого зампреда финучреждения, до утверждения в Нацбанке. Но регулятор, вряд ли, согласует его кандидатуру в этой должности.

«Он уже ищет работу в другом банке, но кто его возьмет? Может банк Тимошенко?», — иронизирует один из банкиров.

По данным НБУ, основные владельцы банка «Сич» — Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,74%). На самом деле банк находится под контролем экс-главы правления «Родовид Банка» Дениса Горбуненко, младшего бизнес-партнера олигарха Дмитрия Фирташа.

В ноябре 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния Горбуненко на деятельность «Сичи», и признал его владельцем существенного участия в банке «независимо от формального владения». Тем не менее, банк до сих пор не внес никаких изменений в устав и другие официальные документы.

Новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и его первый зампред по надзору Екатерина Рожкова закрывают на все глаза. Экс-глава НБУ Яков Смолий, по слухам, собирался ликвидировать банк «Сич», в связи с отмыванием грязных денег и участием в масштабном выводе капитала из Украины.

Кирилл Шевченко, похоже, напротив собирается оставить банк на плаву и дать ему возможность нарушать правила финансового мониторинга и отмывать деньги, в том числе бюджетные.

В августе 2020 года Нацбанк выдал «Сичи» кредит рефинансирования на 110 млн грн на 84 дня под 6% годовых.