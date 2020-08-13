Российская вакцина от коронавируса не вызывает доверие в мире, - отчет Science

В Российской Федерации зарегистрировали и одобрили к использованию вакцину против COVID-19. Однако специалисты по всему миру, и даже России, сомневаются в ее безопасности, так как препарат так и не прошел должных клинических испытаний. Подобная спешка может стоить жизни и здоровья людям, которым будут вводить вакцину. Подробнее — в отчете Science.

11 августа Россия заявила, что одобрила первую в мире вакцину против COVID-19, когда Министерство здравоохранения страны выдало так называемое регистрационное свидетельство на вакцину-кандидат, которая была протестирована всего на 76 человек. Сертификат позволяет вводить вакцину, разработанную НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве, «небольшому количеству граждан из уязвимых групп», включая медперсонал и пожилых людей, сообщил Science источник из Минздрава РФ. Но в сертификате указано, что вакцина не может широко использоваться до 1 января 2021 года, предположительно, после завершения более крупных клинических испытаний.

Ученые всего мира сразу же осудили сертификацию как преждевременную и неуместную, поскольку вакцина центра Гамалеи еще не прошла испытание, которое убедительно показывает, что она безопасна и эффективна для большой группы людей. Даже в России оказались те, кто оспорили этот шаг. «Это смешно, — говорит Светлана Завидова, юрист, возглавляющий Ассоциацию клинических исследовательских организаций России. «Мне только стыдно за нашу страну». Завидова, которая работала над клиническими испытаниями в течение 20 лет и ожидала одобрения, вчера направила в Министерство здравоохранения обращение с просьбой отложить регистрацию вакцины до завершения надлежащих испытаний эффективности. «Ускоренная регистрация больше не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет неоправданной опасности конечных пользователей вакцины — граждан страны Российской Федерации».

Путин одобрил

Институт Гамалеи разрабатывал вакцины и раньше, а министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в правительственном пресс-релизе, что вакцина от COVID-19 показала «высокую эффективность и безопасность» без серьезных побочных эффектов. В том же выпуске предполагалось, что вакцина обеспечит 2-летний иммунитет к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19. Эта оценка, по-видимому, основана на вакцинах, которые институт Гамалеи сделал с помощью аналогичной технологии.

По сообщениям, президент России Владимир Путин одобрил использование вакцины, получившей название «Спутник V», заявив, что она «прошла все необходимые этапы», и отметил, что ее получила одна из его дочерей. (Путин публично не признает своих детей, но иногда ссылается на них; один из них работает врачом в Москве.) Глава РФ, который, по всей видимости, сделал это заявление на заседании правительства, добавил: «Я надеюсь, что мы сможем начать массовый выпуск этой вакцины в ближайшее время».

В российском регистрационном удостоверении мало подробностей о вакцине, которую производит «Биннофарм» в Зеленограде. Компания заявляет, что может производить 1,5 миллиона доз продукта в год, и надеется расширить свои производственные мощности. Более подробная информация доступна в описаниях двух небольших испытаний вакцины-кандидата, которые опубликованы на веб-сайте Национального института здравоохранения США. Вакцина состоит из двух прививок, в которых используются разные версии аденовирусов. Некоторые из них вызывают простуду, которую исследователи центра Гамалеи разработали для переноса гена поверхностного белка S (SPIKE) SARS-CoV-2. Для первой иммунизации основой вектора вакцины является аденовирус человека 26-го типа, а для второй — аденовирус человека 5-го типа, которая вводится через 21 день.

Эксперты по вакцинам обеспокоены

Некоторые эксперты по вакцинам выразили обеспокоенность по поводу вакцин против COVID-19, которые используют аденовирус 5 типа таким образом. В 2007 году исследователи остановили испытание вакцины против ВИЧ, в которой аденовирус 5 типа использовался для переноса гена поверхностного белка этого вируса после того, как они обнаружили, что он увеличивает вероятность его передачи.

В 2017 году институт Гамалеи получил одобрение в России на вакцину, в которой также использовался вектор аденовируса 5 типа для доставки гена поверхностного белка вируса, вызывающего Эболу. Исследователи использовали аналогичную стратегию для вакцины от данного респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом, подобным тому, который вызывает COVID-19. Он все еще находится в стадии разработки и находится на раннем этапе клинических испытаний.

В Соединенных Штатах Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также может одобрить использование лекарств до завершения испытаний эффективности с помощью так называемого разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим растет беспокойство, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы FDA выдало разрешение на использование вакцины от COVID-19, что может добавить ему рейтинг перед очередными президентскими выборами.

Завидова говорит, что процесс сертификации в России похож на экстренное использование FDA. Но у FDA есть независимый консультативный комитет, в основном состоящий из ученых, который регулярно рассматривает заявки на одобрение вакцины.

Алексей Чумаков, исследователь, который работает в институте в Москве, названном в честь его знаменитого отца-вирусолога, говорит, что Минздрав РФ не ищет мнения российского научного сообщества, как это делает FDA. «Это не структура, в которой есть обратная связь или внутренняя согласованность», — говорит Чумаков. «У них может быть хороший результат, и он может показать, что он работает. Но я думаю, что с 20% вероятностью [вакцина] ухудшит положение». Он также говорит, что правила в России легко нарушить. «Как гласит очень старая и классическая поговорка: «Строгость российских законов компенсируется тем, что их не обязательно соблюдать».

Чумаков говорит, что в российском научном сообществе также сокращается количество вирусологов, которые могут повлиять на решение о вакцинации COVID-19. «За последние 30 лет в России осталось так мало науки, что мало кто хочет что-то сказать против этой тенденции», — говорит Чумаков, который более двух десятилетий работал над исследованиями рака в США.

Чумаков отмечает, что «вакцину сделать очень легко» и очень сложно ее должным образом протестировать и показать, что она работает. «Это действительно игра, и я не знаю, как это можно решить заранее».

На веб-сайте «Спутник V» сообщается, что 12 августа в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексике начнется исследование эффективности III фазы с участием более 2000 человек. Массовое производство вакцины планируется начать в сентябре.

По материалам «Апострофа»