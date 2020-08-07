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В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Александр Вознесенский
07.08.20 17:21
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В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

4 августа многие украинские СМИ облетела новость о том, что в Запорожье возле католического храма 23-летняя девушка облила себя горючей смесью и подожгла, что привело к ужасной смерти.

Многие с ужасом восприняли эту новость, ведь погибшая была красивой и милой девушкой.

Анастасия Никлас самосожжение


Но, с одной стороны я почти не видел реальных попыток в СМИ разобраться с ситуацией, а с другой — увидел циничный комментарий настоятеля католического храма, возле которого произошла данная трагедия, епископа Римско-католической церкви Яна Собило.

Собило активно пиарился на Майдане, делая комментарии в СМИ. Потом он он был назначен главой папской миссии на Донбассе и пиарился на этой теме. В 2018 году, когда в Запорожье сторонники Порошенко пытались устроить провокацию и скандал вокруг отказа клирика УПЦ отпевать не крещеного ребенка, Собило тоже решил попиариться, и заявил, что у них отпевают всех — мусульман, буддистов, самоубийц и атеистов.

Ян Собило


В этом же духе самопиара, добавив к этому циничное глумление над чувствами родителей Собило отметился и в этот раз. Чтобы отвести внимание читателей СМИ от католического храма, возле которого это произошло, он заявил:

«Насколько нам известно, девушка искренне хотела стать католичкой, но ее родители были православными, к тому же служат в храме российской церкви возле Городской больницы № 5. Возможно даже запрещали дочери переходить в другую церковь. Ей было 24 года, говорят что при жизни она была веселой и приветливой. Сложно понять в каком психологическом состоянии была девушка, когда шла на этот шаг».

Далее журналистка комментирует от себя: «Если Анастасия действительно хотела стать католичкой, то наверное хотела бы, чтобы похоронили ее священники католического храма. Отец Ян говорит, что это возможно».

После этого приводится еще цитата Собило: «Если бы родители обратились, то мы б не отказали. Православные не хоронят при участии священников тех, кто совершил самоубийство, а у католиков такого правила нет, потому что мы не знаем о психологическом состоянии человека, который наложил на себя руки. Возможно у человека были психические расстройства и он не осознавал того, что делает. Поэтому мы хороним и отпеваем всех и отдаем на суд Божий».

По сути католический иерарх заявляя, что родители девушки — православные верующие, тут же придумал, что возможно, они имели конфликт с погибшей на религиозной почве, и не давали ей стать католичкой, подталкивая этим читателей к мысли, что это могло стать причиной самоубийства. После этого он добавил, что если они захотят, то он готов ее отпевать. Далее Собило подчеркнул, что в Православии не разрешается отпевать самоубийц, а вот он может. Католики якобы с пониманием относятся к тяжелому психологическому состоянию самоубийц, а православные, видимо, в понятиях Собило, нет. Такой себе дешевый самопиар с бубном, используя для этого трагедию, которую переживали родители. После того как Собило придумал возможную ссору погибшей с родителями, чем по сути поглумился над ними в момент траура и трагедии, он продолжил в том же духе, указав, что они якобы прихожане «российской церкви», прекрасно зная, что речь идет именно об Украинской Православной Церкви, и что такая формулировка для верующих УПЦ звучит как умышленное оскорбление. Но чего не сделаешь для самопиара и ради националистических взглядов, не так ли, Ян Собило?

Ян Собило


После этого циничного комментария, многие СМИ начали именно так и подавать информацию, что девушка якобы хотела стать католичкой, родители не пускали из-за того что были православными, а самые циничные для красного словца еще придумали, что отец погибшей якобы был священником — чтобы таким образом еще более разжечь вражду на религиозной почве.

Если с Собило все предельно очевидно, и для него, судя по его высказываниям, нет никаких моральных понятий (руководствуясь националистическими идеями и самопиаром, он, видимо, готов поглумиться даже над чувствами родителей погибшей, лишь бы отвести в сторону от католического храма взгляды читателей), то возникает вопрос: а что же произошло на самом деле, и при чем здесь храм?

Анастасия Никлас

Я нашел знакомых Анастасии (так звали погибшую девушку в Запорожье), ее родителей, пообщался с ними, пообщался с клириками УПЦ в Запорожье, изучил записи СМИ и в социальных сетях, что позволило воссоздать более-менее понятную картину происходившего.

Вот, что говорит по поводу смерти Анастасии и комментария Яна Собило мать погибшей, Елена, с которой мне удалось немного пообщаться. Она сразу сказала, что никогда не слышала чтобы дочь хотела уйти в католичество, и получается, что Собило лгал. Лгал либо в том, что она стремилась к этому, либо в том, что пытался сделать из этого религиозный конфликт, либо в том и другом сразу. Как сообщила мать погибшей, проблема была именно с личными отношениями дочери, которой весьма не везло с парнями.

«Мыслей о переходе в католичество Настенька никогда не озвучивала. Ей на долю выпали отношения с молодыми людьми, которые заканчивались болезненно: одного увела лучшая подруга, другой предал ее, а настоящие отношения с парнем-католиком „зашли в тупик“ с его слов. Вечером перед этой страшной ночью она была у нас, весело рассказала о планах на будущее, а потом пошла к парню, но не нашла там поддержки. Видно, натянутая от постоянной боли струнка лопнула. И место выбрала не случайно... Это относится к парню, но не к католической вере. Грешно, будучи ещё в сане, так играть на этой трагедии, преследуя свои корыстные цели. Бог судья. И это написала не с целью обвинить или очернить парня. Он хороший человек, ему тоже сейчас тяжело и нужна моральная поддержка. Но не такая, какая исходит от их епископа» — сообщила мать погибшей.

Это объясняет появление Анастасии в католическом храме, которое Собило для себя воспринял как стремление к католичеству. Девушка просто встречалась с парнем-католиком и ради этого приходила в католический храм.

Примечательно, что такой комментарий католического епископа вызывал возмущение не только родителей, но и клириков УПЦ, которые назвали слова Собило подлостью:

«И это говорит архипастырь одной из самых больших христианских конфессий мира! Называть Украинскую Православную Церковь российской, передергивать факты, домысливать конфликт, что якобы родители ее не пускали и не разрешали перейти в католичество. Это низко, и по настоящему по-иезутски, в самом худшем понимании этого слова! Предлагать отпевание, и как бы не нарочно, указывать, что православные в таких случаях не отпевают, намекая на ущербность, а „мы мол, „любвеобильные“ и только обратитесь к нам и все сделаем“. Быть добрыми за счет других... Вы боль людей, родных, друзей, всех кто знал Настю, захотели использовать для прозелитизма? Личную трагедию и юношеский протест использовать как амвон? Это просто подло» — прокомментировал в своем ТГ-канале клирик УПЦ Александр Овчаренко.


Судя по сообщениям матери, вероятно, после неудач в личной жизни, измен и т.д. девушка решила найти себе парня в церковной среде и в католической среде встретила свою очередную «неудачу».

Что же произошло?

Судя по записям этой девушки в социальных сетях, у нее где-то с 2013 года появлялись депрессивные настроения (вероятно, на почве неудачных личных отношений). Как известно, со слов матери, она вечером пошла к тому самому парню из католической среды, намереваясь с ним о чем-то поговорить. Вероятно, невозможность продолжать отношения стала причиной, которая оборвала желание жить. В сети можно найти ее запись в явно не свойственной для нее манере, если сравнивать с другими записями, где указывалось что она вся «травмирована и недоцелована». Все это вперемешку с матерной руганью, что многих пользователей сети сразу привело к мысли, что она просто написала то, что ей кто-то сказал незадолго перед смертью.

Возможно, это взрыв эмоций, а может это действительно цитаты, которые она услышала от того самого парня-католика. Мать погибшей утверждает при этом, что этот парень сам весьма страдает и каждый день их навещает. Хотя, лично я не исключаю, что такое его поведение может быть последствием осмысления, что его слова и поступки стали тем, что оборвало жизнь человека, который страдал от неразделенной любви.

Неимоверно жаль, что девушке на пути встречались такие, с позволения сказать люди: подружки, которые уводили парня, парни, которые изменяли, и набожные католики, которые не обращали внимания, что их действия ведут к надрыву и слому другого человека, и не менее циничные католические иерархи с чудовищными комментариями, которые решили еще и попиариться на ее смерти. Как верно сказала ее мать: Бог вам будет судьей.

Не менее циничными оказались и последующие действия Собило, о которых я узнал перед публикацией материала. Дав ознакомиться матери Анастасии с текстом перед тем как его публиковать, я узнал что епископ Ян Собило каким-то образом узнал номер телефона отца Анастасии и начал писать ему личные сообщения, приглашая посетить панихиду, которую они не заказывали, и указал на возможность погребения. Ввиду того, что родители Анастасии оказались людьми весьма тактичными и вежливыми, то крайне деликатно отказались, хотя им уже было известно как он оскорбительно сделал о них отзыв в СМИ, указав на них как на верующих российской церкви, и придумывая вражду с дочерью на религиозной почве, которой не было. Но примечательнее всего, что Собило даже и на этом не остановился, и после отказа написал «Извините, забыл дописать кто вас беспокоит, епископ Ян».

Видимо, после слов о том, что их беспокоит аж целый епископ Ян Собило, они должны были тут же забыть оскорбления, записать дочь в католики и отказаться от богослужения в своем храме. При том, что для таких случаев как этот в Православии существует чин молений, указание на который находится даже на странице Патриархии.

Хамство, заносчивый самопиар и попытки навязать свои услуги православным верующим со стороны данного католического иерарха просто поражают.

В любом случае, выражаю искреннее сочувствие родителям погибшей, ее друзьям и знакомым, а также благодарность за комментарии, которые помогли написать обо всей этой ситуации детально.

***

Берегите своих близких и не только близких... не надо строить своего счастья на горе других — от этого еще никто счастлив в этой жизни не становился. Что же касается иерарха Католической церкви Яна Собило, то мне сложно принять такое поведение: самопиар на смерти человека, хамство в адрес родителей погибшей... В моих глазах это поведение недочеловека, которому чуждо не только христианское отношение к погибшим, но даже общечеловеческое уважение к трагедии людей.

По материалам cont.ws

Тэги: Запорожье, самосожжение, католичество, Ян Собило, Анастасия Никлас

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