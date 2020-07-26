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«Орден пути»: в России разоблачена секта психологов

Виктор Даль
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«Орден пути»: в России разоблачена секта психологов

В Петербурге в самом разгаре слушание дела о так называемой «секте психологов». Сторонники и члены петербургской организации «Орден пути» вкладывали в неё огромные деньги: брали кредиты, чтобы отправиться на эзотерические «тренинги» за тысячи евро. Там они медитировали, лежали в гробах, выживали в лесу, висели на крестах. За эти «эксперименты» за бешеные деньги руководительница секты Гайва Тихомирова сейчас находится в СИЗО и преследуется за мошенничество в особо крупном размере. Но смежные с «Орденом пути» структуры продолжают работать, хотя полиция и сообщает, что деятельность секты прекращена.

Взять кредит, что бы лежать в гробу

«Орден пути» официально в опале с августа 2019 года, когда на его руководительницу Гайву Тихомирову завели уголовное дело, обвинив ее в мошенничестве. Тихомирова практикует как психолог минимум с начала нулевых. Но тогда все было просто: приём на дому, «нестандартный» подход с толикой «магии» — ну и оплата «по силам». Постепенно эта безобидная самодеятельность мутировала в секту, адепты которой брали огромные кредиты и тратили весь семейный бюджет на то, чтобы оплатить «обряды».

Оценив фактуру, сперва думаешь, что «Орден» — очередная секта, куда «нормальные» люди точно не попадут. Кто в здравом уме будет брать кредит на сомнительные «процедуры» вроде лежания в гробу? Пообщавшись с жертвами и последователями, я понимаю — не все так просто.

Во-первых, многие не признают себя жертвами и не предъявляют Тихомировой претензий, даже если им пришлось брать кредиты, чтобы расплатиться с «мастером».

Во-вторых, вовлекают в близкие к «Ордену» организации и сейчас, все банально и просто — достаточно позвонить по номеру в легально работающую организацию, где обещают профессиональную психологическую помощь. И через пятнадцать минут услышать, что Тихомирова — святая женщина, дело — заказное, а на самом деле она якобы спасала жизни, и вообще через психологию можно вылечить рак. Но обо всем по порядку...

С Ириной, которая общалась с Гайвой Тихомировой чуть меньше пятнадцати лет, мы встречаемся у одной из станций метро и отправляемся для разговора во временно закрытое из-за пандемии кафе в торговом центре. Ирина из числа самых первых клиентов Гайвы — когда она еще принимала в квартире на проспекте Маршала Жукова, работала как психолог, а оплата сеансов была вполне вменяемой.

Гайва Тихомирова

— Изначально я пришла к Гайве в 2001 году, — рассказывает женщина. — Как к психологу с определённым уклоном — немного в эзотерику, скажем так. Она тогда принимала на дому, на кухне в квартире на проспекте Маршала Жукова. Я озвучивала ей свои проблемы, потом ложилась на кушетку, она проговаривала определённый текст — я сейчас уже не помню, какой именно. Периодически я к ней ходила со своими проблемами, которые меня на тот момент волновали — нелады с мужем, например. И это был именно сеанс с каким-то магическим воздействием, как мне казалось. Тогда, поначалу, приём стоил триста рублей, либо вообще платишь, сколько можешь.

Ирина уточняет, что ходила к Тихомировой с перерывами — когда была финансовая возможность. Тогда у будущего «магистра» ещё не было привычки записывать клиента на следующую неделю после каждого сеанса.

— Потом в жизни у меня появились новые сложности, я снова к ней пришла, уже в офис на улице Кузнецовской, — продолжает женщина. «Офис» был оборудован в обычной квартире, но это было именно рабочее помещение. Один приём тогда (примерно в 2008 году) стоил четыре с половиной тысячи рублей. В Петербурге и сейчас можно найти отличного психолога за гораздо меньшие деньги. Но Тихомирова к тому времени позиционировала себя как «духовный учитель».

Обряды — «гипсы», «кресты» — оплачивали отдельно

— В какой-то момент она стала регулярно записывать меня на следующую неделю, — продолжает Ирина. — Если я начинала говорить, что я не могу («Ну слушайте, у вас приём четыре пятьсот, это двадцать тысяч в месяц, а у меня зарплата — всего пятнадцать»), она отвечала, что работа по определенной проблеме требует не одного сеанса, и что если сейчас остановимся, то все что сделано было до этого, помножится на ноль и мое положение ухудшится. Якобы, отказываясь приходить на следующие приемы, я не верю ей, как Духовному Учителю. Приходилось записываться, искать деньги, влезать в долги. Какое-то время приемы можно было покупать в долг, но всегда говорили, что неоплата приводит к семикратной потере денег. К ней ходила и моя коллега по работе, она сказала, что хочет вступить в «Орден Пути». Я всегда была клиентом, в Ордене не состояла — возможно, поэтому мне проще рассказывать обо всем.

Здесь важно уточнить, что Тихомирова разделяла «клиентов» и членов «Ордена». Например, знаменитые выездные тренинги с обрядами в Ленинградской области и в Литве полагались только членам «Ордена» — как особая честь. Ирина, не состоявшая в «Ордене», чувствовала себя польщенной, попадая на такие мероприятия. Женщина ездила на тренинги под Выборг и в Литву. Выезд в Литву оплачивался, конечно, клиентом, сам тренинг — трехнедельное проживание в палатке с медитациями и лекциями — стоил полторы тысячи евро (и это до падения курса в 2014 году!), обряды — «гипсы», «кресты» — оплачивали отдельно. Нашей героине выставили за них счёт на семь с половиной тысяч евро. Процедура «крест» (с вариациями «дневной» и «ночной») предполагала, что вам придётся висеть на кресте, чтобы простить себя и других. Процедура «гипс» — когда человека буквально почти полностью заматывали в гипс. Ну и верх эффектности, как в готический субкультуре — были процедуры, в ходе которых полагались лежать в гробу, причём иногда его даже отправляли на глубину могилы и слегка присыпали землёй.

В ходе обряда «лес» нужно было прожить в лесу сутки без еды, воды и связи. По словам Ирины, процедуры предлагали всем, но большинство участников знали, что они дорогие, и по возможности старались их не проходить. За это Гайва ругала — «из жадности не проходите процедуры».

Кроме длительных тренингов были «выезды на порталы» — когда члены «Ордена» надевал специальные «защитные плащи», стояли у костра, погружаясь в своеобразную медитацию. Место портала Гайва определял сама, по какому принципу — неясно. «Портал» мог быть на Выборгском шоссе, а мог — в Павловском парке.

Ирина полагает, что ничего вопиющего в таких ритуалах нет, а практика лежания в гробу — и вовсе распространённая. Женщина не считает себя жертвой секты — во всяком случае, не предъявляла официально претензий, хотя только недавно наконец выплатила кредит в два миллиона рублей — деньги были нужны, чтобы рассчитаться с Гайвой. По словам Ирины, никакими психотропными веществами с клиентами Тихомирова не пользовалась, а вот члены «Ордена» якобы делали себе некие «уколы». Но Гайве хватало и силы убеждения: «Очень

статная, красивая, уверенная в себе женщина, её всегда хотелось разглядывать — какие на ней украшения, наряд и так далее. Она говорила так, что её хотелось слушать, ей веришь».

Как обычный психолог двинулась мозгами и стала считать себя «Спасительницей мира»

От простого психолога и «Духовного учителя» Гайва постепенно стала считать себя «Спасительницей мира». Целью ее ритуалов было уже не только «спасение душ» приближенных Гайвы, но и помощь всему человечеству. Например, когда в 2012 году все ждали конца света,

Тихомирова проводила ритуалы для недопущения апокалипсиса и спасения рода людского. Для этого её сторонники выполняли какие-то «задания» в городе, чтобы «тектонические плиты не с двигались, или сдвигались безопасно для населения».

Людей, приходящих к Гайве, при этом, не смущало, что с их проблемами она справляется плоховато. Ситуация, из-за которой Ирина когда-то пришла к Гайве как к психологу, усугубилась — с мужем женщина развелась.

— Как вы осознали, что больше не хотите участвовать в мероприятиях?

— В жизни как-то все посыпалось. Я поняла, что только деньги ношу, а толку — никакого. Но прийти и сказать: «Гайва, спасибо тебе, конечно, за все, но это был последний приём», я не могла. Сослалась на важное собеседование и просто больше у неё не появлялась. Это было в 2014 году. Но люди, члены Ордена, очень запуганы, они наверняка не могли так просто уйти.

О том, что было в 2014 году и после, рассказал Станислав Викулин. Мужчина с горечью сообщает, что секта отняла у него все. Жена, с которой они прожили пятнадцать лет, выгнала из дома, запрещает общаться с общим ребёнком, а теперь хочет лишить родительских прав. Поначалу мужчина не понимал, что происходит — замечал только странности в поведении супруги, изменение ее характера.

— Моя супруга попала в секту в 2014 году, рассказывает Станислав. — Она работала в агентстве недвижимости. Именно там, от коллег, узнала про секту, стала членом Ордена. Я так понял, там вообще много людей, связанных с недвижимостью. Весь 2014 год жена все деньги отдавала Тихомировой. Летом 2014 года, прямо перед отпуском, мы остались вообще без средств, потому что все деньги она отдала в секту. Мне она это объяснила тем, что «долги раздала». Я узнал, что она ходит в секту, только осенью 2014 года. Мне тогда попался случайно в руки планшет жены с перепиской с Гайвой Тихомировой. Если кратко, там было о том, что «космос нам поможет», такая идеология. Это собственно то, зачем они все покупали «купола».

 Расскажите кстати про купола. Что это значит, это какой-то предмет? Где его надо размещать?

— Это ничего, просто воздух. Нет никакого предмета: просто платишь деньги, и тебе дают какую-то «энергию», которую «поддерживают». После того, как я посоветовал жене бросить туда ходить, меня выгнали из дома. А когда я стал рассказывать в соцсетях о том, что это секта, на меня стали давить, присылать угрозы. Мне никто не верил — это был 2015 год. Жена вовлекла в секту детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь, она сейчас там вроде помощницы.

— Как изменилось отношение вашей жены к вам, как вы поняли, что это секта?

— Она стала полной противоположностью себе, я считаю, это психологически больной человек теперь. У неё появилась идея, что она — центр вселенной, что все мужчины должны ложиться вокруг неё штабелями. Много необъяснимой злобы, она из нашей жизни помнила только плохое и ничего хорошего. Кончилось это печально — её заставили взять кредит под залог квартиры, которая была у неё в собственности, кредит не выплачивался, и квартиру забрал банк. Где она сейчас живёт с нашим общим ребёнком — я не знаю. 18 августа будет суд по лишению меня родительских прав — там я намерен рассказать все, что знаю о секте.

По словам Станислава, его уже бывшая жена сменила несколько мест работы, нигде надолго не задерживаясь, так как в каждом новом коллективе пыталась вовлечь людей в «Орден». Наконец стала работать в «Мастерской намерения» — одной из организаций, которую называют аффилированной с кругом Тихомировой. Туда, говорит Станислав, устраивали на работу членов «Ордена», и там же среди клиентов искали новых адептов.

Судя по соцсетям, «Мастерская намерения» — это что-то вроде службы психологической помощи, но «с уклоном» — позиционируется как чайная, куда можно попасть только по предварительному звонку. Среди услуг «чайной» — «взаимодействие с успехом» за 12 тысяч рублей, индивидуальный тренинг «Реальная сказка» за 20 тысяч и «договор со вселенной» за 8 тысяч. Под одним из постов вопрос пользователя: «А Гайва когда будет?» и ответ представителя «чайной»: «К Чайной ваш комментарий не имеет отношения. Извините». Неужели «Мастерская» открестилась от своего «мастера»?

«Ритуальные» приспособления, ножи, книжки про магию

Звоню в чайную. У меня легенда: есть проблемы в отношениях с молодым человеком, пыталась ходить к разным психологам, никто не помог, знакомая посоветовала обратиться в «Мастерскую». Обещала нестандартный подход. Излагаю это все женщине, которая взяла трубку по номеру «Мастерской». К моему удивлению, мне не предлагают сразу пакет обрядов, просто говорят, что психологи бывают и не профессиональные.

— Мы отличается тем, что работаем с конкретной задачей, с проблемой. И здесь вам нужно будет очень много вкладываться. Но результат вы получите — работа должна быть совместная. Мы говорим конкретно, что делать вам — и делаем свою часть работы. В каждой проблеме есть причины, они лежат в бессознательном, в бессознательной части памяти. Самому человеку туда не добраться, если самостоятельно ковыряться — это ещё ни к чему хорошему не привело.

Мне обещают помочь изменить «глубинные привычки» поведения, учиться «каждый день действовать иначе». «Вы начнёте прямо при нас тренироваться». Дальше — ещё интереснее: мне обещают провести некую «балансировку» — именно то, за чем многие поначалу обращались и к Гайве Тихомировой. Одна консультация — три с половиной тысячи рублей, но какой-то результат мне обещают через два месяца. Говорят, что могут «объяснить по-научному», на примере нейрофизиологии, химии, математики или «по-простому». Все это звучит красиво, но максимально абстрактно — про некие энергии и так далее. Я спрашиваю про Гайву — говорю, что, пока искала информацию про «Мастерскую», нашла в сети несколько статей об уголовном деле, секте и о том, что Гайва в СИЗО, а «Мастерская» тесно с ней сотрудничала.

— Все понимают, что это дело заказное, кто-то просто проплатил. Нет у нас никакой секты, Тихомирова Гайва действительно имеет и ко мне отношение, она мой учитель. Как психолог она мне спасла жизнь — просто психологией, и меня этому обучила. Все профессионально, научно, никакого шаманства и эзотерики у нас нет. Все, что делается, объясняется и реально работает. Поэтому мы продолжаем работать, ни один из наших клиентов не ушёл. А якобы недовольные — ну понимаете, всегда есть такие люди.

Женщина рассказывает, как Тихомирова её «вывела» после тяжёлых родов, когда у неё случилась клиническая смерть. И теперь, по словам моей собеседницы, в «Мастерской» по официальным договорам с медучреждениями лечат даже рак.

Со мной разговаривали почти двадцать минут, и я поняла, как просто поверить в «энергии», когда тебя не сходу вовлекают в странные «обряды», а обещают просто психологическую помощь. Правда, пассаж про лечение рака через психологию не может не насторожить, но ведь я общалась всего лишь по телефону и заведомо зная, чего ждать.

Все эти благостные рассказы о Тихомировой не вяжутся с добровольно-принудительно взятыми кредитами, обязательным участием в ритуалах и прочими «куполами». Сейчас основное, в чем обвиняют Гайву Тихомирову — мошенничество. В сообщениях МВД лишь упоминается «организация эзотерического толка», хотя здесь речь, скорее, о захвате мозгов, чем имущества. Обычно контраргументом Тихомировой против тех, кто называл её Орден сектой, была фраза; «Я же не прошу вас переписывать квартиры». Но люди брали кредиты под залог недвижимости и теряли свой дом. В сообщениях МВД говорится как минимум о пяти фактах хищения, уже есть данные о многомиллионном ущербе потерпевшим, которых Тихомирова убеждала в эффективности «ритуалов».

На кадрах ведомственной съёмки обысков у Гайвы — бесчисленное «ритуальные» приспособления, ножи, книжки про магию. Полиция сообщает, что «деятельность организации пресечена». Но, как видим, один звонок в «чайную» это опровергает. Ближайшие сподвижники Тихомировой продолжают работу, а всего в «Ордене», по оценке нашего собеседника Станислава, порядка ста человек. Будьте бдительны — что тут ещё можно сказать.

По матриалам МК

Тэги: секта, психолог, магия, Орден пути, Гайва Тихомирова

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