Дома и имения УГКЦ: незаконный бизнес под греко-католической рясой

Журналисты ИП «Дело» рассказали о том, какой незаконный бизнес ведет Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), где прячут свои богатства от человеческого глаза «святые отцы» и как богатеют на строительстве храмов афилированные с церковью дельцы.

Львовский собор Святого Юра — гордость не только Украинской греко-католической церкви, но и верующих других религиозных конфессий. Величественное сооружение сегодня считается настоящим национальным достоянием и является известным далеко за пределами страны. В крипте трехсотлетнего храма похоронен митрополит Андрей Шептицкий и хранятся мощи патриарха Иосифа Слепого. Сюда привозили Туринскую плащаницу. Здесь молился сам Папа Римский — Иоанн Павел II. Поэтому эпохальная святость собора притягивает тысячи паломников. А также их деньги...

Оказывается, кроме пожертвований, церковники придумали еще множество других вариантов для заработка. В основном, за счет реализации канонических товаров: это могут быть как обычные свечи, так и ценные иконы, которые продаются в отдельном магазине, сразу рядом со входом. Весь ассортимент церковного товара здесь будет стоить дороже рыночной стоимости. К примеру, за туристический путеводитель по Львову придется выложить 77 гривен, когда цена в книжных магазинах колеблется от 20-ти до 45-ти. И в целом средняя стоимость товаров здесь определяется сотнями и тысячами гривен. Похоже, кому-то этого оказалось мало...



В прошлом году Украинская греко-католическая церковь провела внутренний аудит. Что предшествовало этому решению, можно только догадываться. Однако для многих стало сюрпризом, что здешний магазин несколько лет уже находится в аренде у двух проворных предпринимателей. И не абы у кого, а у Всечестного иерея собора Святого Юра, отца Михаила Кушнира и его жены Анны.

Супруги заключили с родной церковью соглашение об абсолютно бесплатной аренде 140-ка квадратных метров торгового зала, да еще и вместе с новенькой мебелью, за которые УГКЦ отдала 100 тысяч гривен. Также результаты проверки выявили, что только за год бизнесмены скрыли почти 5 миллионов гривен.

Чтобы понять масштабы деятельности отца Михаила Кушнира, просто отправляемся в элитное предместье Львова, Пасеки-Зубрицкие, где живет предприниматель-священнослужитель.

Его дом на 6 комнат и 220 квадратных метров вряд ли служит примером финансовой скромности. И это без учета других недвижимых объектов, которые есть в семейной собственности.

Мужчине удалось не только превратить богослужение в прибыльный бизнес, но и привлечь к делу всю семью. Кроме жены, предпринимательскую деятельность на религии также освоил родной брат святого отца — Андрей. Он занимается ритуальными услугами. Это доказывает также информация из государственных реестров. Кто знает, сколько еще таких звеньев в структуре УГКЦ работает на обогащение Михаила Кушнира и его приспешников? Вероятно, множество, потому что руководство Греко-Католической церкви откровенно игнорирует результаты финансовой проверки, зато увольняет аудитора, который обнародовал данные своего исследования.

Это уже не впервые во Львове священники данной конфессии прикрывают рясой финансовые преступления. В свое время на территории Храма Всех Святых Украинского Народа работала подпольная автозаправка, пока ее не разоблачили правоохранители. С тех пор ситуация не слишком изменилась. К примеру, сейчас территорию церкви используют как платную автостоянку.

Идете к пономарю, оплачиваете, записываем Ваш телефон, я Вас паркую. — Сколько оно стоит на день? — То есть пожертвование, 15 гривен, — рассказал парковщик.

Другими словами, это еще один вид необлагаемых доходов, который стабильно приносит религиозной организации сотни тысяч гривен в год. Очевидно, в городской бюджет из этих денег ничего не попадает, несмотря на то, что земля церкви находится в коммунальной собственности. Более того, за средства города было установлено внешнее освещение храма на сумму почти в четверть миллиона гривен. Логично, учитывая то, что УГКЦ является неприбыльной организацией.

В то же время религиозная община храма владеет коммерческой недвижимостью в Карпатах. На официальном сайте церкви комплекс в курортном Орявчике называют приходской резиденцией «Горицвет».



На самом деле под канонической вывеской скрыта деятельность реального отеля, но с измененным названием, так сказать — для конспирации. На сервисах бронирования жилья базу отдыха находим как «Оселя у пана Михайла».

Такую же надпись видим на фасаде здания.

Мужчина, который представился владельцем, сообщил: на время карантина отель не работает. Зато сразу предлагает снять коттедж за 2000 гривен в сутки.

Первый этаж здесь, на втором этаже 2 комнаты и душевая, — предложил мужчина, представившийся владельцем комплекса.

Отдельно можно арендовать сауну: один час обойдется в 300 гривен. Также комплекс имеет собственный ресторан и бар. О связи с церковью здесь ничего не напоминает, за исключением разве недостроенной деревянной часовни.

Из собственных источников нам стало известно, что деятельность базы отдыха контролируется настоятелем церкви на Пулюя — Владимиром Ольшанецким. Он же — главный эконом курии УГКЦ.

Поэтому хорошо знает, как прятать доходы от человеческого глаза. В этом шикарном особняке, в пригороде Львова, живет священнослужитель.

Однако в реестре имущественных прав информация о его владельце отсутствует. А вот участок, на котором он расположен, зарегистрирован на обычную учительницу математики Галину Пивторанис, которая является прихожанкой церкви Храма Всех Святых Украинского Народа. С фотографий в социальных сетях заметно, что женщина является частым гостем церковного отеля в Орявчике.

По слухам, деятельность базы отдыха является незаконной. В частности, это доказывает выписка из кадастровой карты, согласно которой целевое назначение участков, на которых она расположена, не предусматривает размещение рекреационных объектов. Не предусмотрены такие заведения и на улице Хуторовке во Львове.

Греко-Католическая церковь получила в пользование коммунальную землю для нужд религиозных организаций. Такие участки выделяются на льготных условиях, а следовательно, не предназначены для коммерческого использования. Но под прикрытием духовной семинарии здесь беспрепятственно работает трехзвездочная гостиница «Патриарший». Вероятнее всего, также без разрешений и уплаты налогов.

Кажется, будто это хорошо отработанная схема, которую священнослужители теперь планируют воплотить в других проектах. К примеру, в Страдче, куда массово едут верующие для участия в крестном ходе. Здесь, на верхушке холма, рядом с церковью Пресвятой Богородицы, УГКЦ возводит очередной отель.

Как и в предыдущих случаях, бизнес-проект выдают за религиозные потребности, а будущий комплекс называют домом паломника. Все строительство ведется за счет церковных пожертвований, за сбор и использование которых отвечает господин Дудзяный.

Его называют человеком экс-регионала Петра Писарчука, а слухи связывают с незаконными финансовыми махинациями в нефтегазовой сфере. И вот, по стечению обстоятельств, пока Богдан Дудзяный занимался строительством Дома паломника в Страдче, его жена и дочь приобрели себе каждая по квартире на улице Перфецкого.

Также в новостройке, но в другом районе Львова, не так давно стала владелицей жилья младшая дочь директора миссии «Страдчанская Гора».

Только вот в последние годы девушка живет в США. Поэтому, вероятно, ее отец отмывает средства через покупку квартир своей семьей. Чтобы посетить всю их недвижимость, мы потратили несколько дней. Вот, собственно, особняк, где живет сам Богдан Дудзяный.

Предполагаем, количество семейной недвижимости Дудзяных вскоре может возрасти. Все потому, что миссия «Страдчанская Гора» включает в себя возведение еще одного и куда более масштабного проекта — Архиепархиального паломническо-духовного комплекса.

Другими словами, еще одна бизнес-схема некоммерческой организации. Идея по ее воплощению, похоже, вынашивалась уже давно: еще когда у подножия горы внезапно начали устанавливать кресты. Их появление, вероятно, дало основания облсовету выделить участок для нужд УГКЦ. Такое решение власти может быть незаконным, ведь распорядителем надела был местный сельский совет. Стоимость лакомого куска земли вблизи Львова, на площади более 7 гектаров, рядом с трассой международного значения, оценивается миллионами гривен. Поэтому, очевидно, это очередная схема, за которой стоят высшие чины Греко-Католической церкви и даже государства.

По матриалам 112, Дело